Чикмарева о серебре Гран-при России: «Это медаль – одна из самых тяжелых, потому что подготовка шла очень тяжело, были травмы»

Чикмарева и Янченков рассказали, что подготовка к Гран-при России проходила тяжело.

Пара заняла второе место на этапе в Казани.

«Это медаль – одна из самых тяжелых, потому что подготовка шла очень тяжело – усердно тренировались, наверное, последние недели две с половиной, может, три. У Моти была травма, потом у меня была травма», – сказала .

«Да, подготовка была одна из самых тяжелых за всю нашу карьеру, переживали самое плохое время в наших карьерах. Но мы справились, я горжусь нами! Было очень тяжело, правда, но мы молодцы», – добавил Матвей Янченков.

«Что помогало справляться в эти тяжелые моменты? Близкие. Мы друг друга поддерживали, болельщики нас поддерживали.

Поддержка от родственников не дает тебе закопать себя под землю, ты борешься с трудностями и справляешься. Главное — не сдаваться. Рано или поздно все получится», – заявили фигуристы.