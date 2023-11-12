Поздняков о деле Валиевой: «Большой вопрос, получим ли мы справедливость в решении CAS»

Теги сборная России Станислав Поздняков ОКР CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Глава ОКР не уверен в справедливости решения CAS по делу Камилы Валиевой.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что вердикт в отношении российской фигуристки ожидается к концу января 2024 года. В декабре 2021-го Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин.

«Верю ли я в положительное решение? Как человек я всегда верю в идеалы и справедливость. Но большой вопрос, получим ли мы эту справедливость в решении CAS.

Вторые слушания? Думаю, что это связано с объемом, не думаю, что это каким-либо образом повлияет», – сказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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7 комментариев

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Марьяж
Ответ Savarona25
Чиновник - глава ОКР страны где нет никакой справедливости взывает к справедливости да еще ведет речь о каких-то там идеалах... Единственные идеалы - угождать всеми силами начальству.
назовите страну, где есть хоть какая нибудь справедливость , а так же ту, где все по справедливости.
страна розовых пони?
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Pakita
Логика Позднякова проста и понятна. Если решение в пользу Валиевой- значит справедливое, если не в её пользу-значит несправедливое.
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Хрустальный Гусенок
как государственный чиновник, привыкший к предвзятым, криворуким и судьям, и к политически мотивированным приговорам?
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Элла Бурс
Они с американцами решили закуситься на тему кто больше всего раз усомнится в решении CAS?))
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