Поздняков о деле Валиевой: «Большой вопрос, получим ли мы справедливость в решении CAS»

Глава ОКР не уверен в справедливости решения CAS по делу Камилы Валиевой.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что вердикт в отношении российской фигуристки ожидается к концу января 2024 года. В декабре 2021-го Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин.

«Верю ли я в положительное решение? Как человек я всегда верю в идеалы и справедливость. Но большой вопрос, получим ли мы эту справедливость в решении CAS.

Вторые слушания? Думаю, что это связано с объемом, не думаю, что это каким-либо образом повлияет», – сказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.