Луна Хендрикс: «Разочарована своим сегодняшним прокатом. Я нехорошо себя чувствовала последние пять дней»

Луна Хендрикс заявила, что разочарована выступлением на Гран-при Китая.

Бельгийская фигуристка заняла третье место.

«Разочарована своим сегодняшним прокатом. Я нехорошо себя чувствовала последние пять дней. Не хочу использовать это как оправдание. Я плохо здесь ела, не чувствовала голода. Я пыталась поесть, но это было тяжело.

Я не чувствовала себя готовой и уверенной в себе. У меня было мало энергии. Ее хватило на короткую, но не на произвольную», – сказала двукратный призер чемпионатов мира.

Спор про эротичные наряды Луны Хендрикс – надоела или пусть продолжает?