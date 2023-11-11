Луна Хендрикс: «Разочарована своим сегодняшним прокатом. Я нехорошо себя чувствовала последние пять дней»

Теги Гран-при сборная Бельгии женское катание Гран-при Китая Луна Хендрикс Фигурное катание

Луна Хендрикс заявила, что разочарована выступлением на Гран-при Китая.

Бельгийская фигуристка заняла третье место.

«Разочарована своим сегодняшним прокатом. Я нехорошо себя чувствовала последние пять дней. Не хочу использовать это как оправдание. Я плохо здесь ела, не чувствовала голода. Я пыталась поесть, но это было тяжело.

Я не чувствовала себя готовой и уверенной в себе. У меня было мало энергии. Ее хватило на короткую, но не на произвольную», – сказала двукратный призер чемпионатов мира.

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5 комментариев

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Люба Люба
Ничего, бывает и такое
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Здравый@смысл@
И вообще плохо себя чувствую после того , как до 2022 г. Я так восхищалась русскими фигуристками и не скрывала этого, а потом вдруг изменила свое мнение на 360 - ой, извините- 180 градусов.
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Слончик
Все-таки, одно дело - ехать на китайский этап из соседней Японии, и совсем другое - лететь через полмира из Бельгии.
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Olga Tchistyakov
Нехорошо себя чувствовала, наверно совесть заела)))
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