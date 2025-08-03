Медведева о молодом человеке: «Открываем календарь и планируем на несколько дней вперед время для встреч»
Евгения Медведева рассказала, как планирует встречи со своим молодым человеком.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию ранее сообщила, что состоит в отношениях с танцором Ильдаром Гайнутдиновым.
– У вас сейчас период романтических отношений. Как удается совмещать работу и личную жизнь?
– Важен правильный тайм‑менеджмент с моей стороны и стороны Ильдара. Он много репетирует, я готовлюсь к ледовому шоу. Нам комфортно существовать в таком режиме, потому что вечное понимание, что ты скучаешь по человеку, дает тебе возможность не перегореть и не уйти в кризис.
Видеться мы можем либо рано утром, либо поздно вечером. Но это наш осознанный выбор. Мы открываем календарь и планируем на несколько дней вперед время для встреч, – сказала Медведева.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости