Медведева о молодом человеке: «Открываем календарь и планируем на несколько дней вперед время для встреч»

Евгения Медведева рассказала, как планирует встречи со своим молодым человеком.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию ранее сообщила, что состоит в отношениях с танцором Ильдаром Гайнутдиновым.

– У вас сейчас период романтических отношений. Как удается совмещать работу и личную жизнь?

– Важен правильный тайм‑менеджмент с моей стороны и стороны Ильдара. Он много репетирует, я готовлюсь к ледовому шоу. Нам комфортно существовать в таком режиме, потому что вечное понимание, что ты скучаешь по человеку, дает тебе возможность не перегореть и не уйти в кризис.

Видеться мы можем либо рано утром, либо поздно вечером. Но это наш осознанный выбор. Мы открываем календарь и планируем на несколько дней вперед время для встреч, – сказала Медведева.