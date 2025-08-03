Алексей Ягудин: «Я любил выпить! С мясцом красное вино. Сейчас не пью вообще. Просто перестал»

Алексей Ягудин заявил, что больше не пьет алкоголь.

«Я любил выпить! С мясцом красное вино. Сейчас не пью вообще. Психанул! Просто перестал.

Другая жизнь не началась, просто ощущаю себя по-другому. Начал понимать, что тебя окружает очень много неинтересных людей», — сказал олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 по фигурному катанию.