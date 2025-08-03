Алексей Ягудин: «Я любил выпить! С мясцом красное вино. Сейчас не пью вообще. Просто перестал»
Алексей Ягудин заявил, что больше не пьет алкоголь.
«Я любил выпить! С мясцом красное вино. Сейчас не пью вообще. Психанул! Просто перестал.
Другая жизнь не началась, просто ощущаю себя по-другому. Начал понимать, что тебя окружает очень много неинтересных людей», — сказал олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 по фигурному катанию.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости