Инна Гончаренко: «Ожидаю от Валиевой яркого выступления. Мы видели, что у нее очень интересные программы, а сейчас они еще лучше отработаны»

Теги сборная России женское катание Инна Гончаренко Камила Валиева Фигурное катание

Инна Гончаренко считает, что Камила Валиева психологически готова к соревнованиям.

Фигуристка выступит на четвертом этапе Гран-при России в Казани. 9 ноября она выступала по видеосвязи на слушаниях по своему делу в Спортивном арбитражном суде (CAS). 

«Я думаю, что она абсолютно готова психологически, потому что она уже переживала нечто подобное, будучи более юной и менее подготовленной – я имею в виду Олимпийские игры. Сейчас, полагаю, психологически она довольно устойчива к подобным проблемам.

Ожидаю от нее яркого выступления. Мы видели на контрольных прокатах, что в этом сезоне у нее очень интересные короткая и произвольная программы, она по-новому в них раскрывается. А сейчас они будут еще лучше отработаны.

Так что и зрители, и специалисты будут надеяться увидеть ее во всеоружии. Не хочется делать прогнозы, все-таки спортсмены — люди суеверные. Но считаю, что она готова и психологически, и физически», – сказала тренер.

7 комментариев

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lepestok
оставьте Валиеву в покое! Как сможет, так и откатает. Спасибо, что вообще не забросила ФК.
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Маргарита В Сафронова
Программы великолепные. Главное, что Ками не замыкается, а находится среди тех, кто еӗ любит и восхищается еӗ талантом. Удачного выступления!
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Самая цитируемая и вообще недура
А мы ожидаем, что вы все-болтуны- оставите её в покое!
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Маргарита Михайловна
Только бы Валиева не упала.
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Зулфира Мухаметшина
Мура тоже красиво катается.Состоявшиеся.И рост хороший,смотрится на льду.
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remoter
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Ответ Маргарита В Сафронова
Программы великолепные. Главное, что Ками не замыкается, а находится среди тех, кто еӗ любит и восхищается еӗ талантом. Удачного выступления!
Ками ,краса, ты непобедимая !
За тобой -- вся Россия !!
+3
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