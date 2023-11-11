Инна Гончаренко: «Ожидаю от Валиевой яркого выступления. Мы видели, что у нее очень интересные программы, а сейчас они еще лучше отработаны»

Инна Гончаренко считает, что Камила Валиева психологически готова к соревнованиям.

Фигуристка выступит на четвертом этапе Гран-при России в Казани. 9 ноября она выступала по видеосвязи на слушаниях по своему делу в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Я думаю, что она абсолютно готова психологически, потому что она уже переживала нечто подобное, будучи более юной и менее подготовленной – я имею в виду Олимпийские игры. Сейчас, полагаю, психологически она довольно устойчива к подобным проблемам.

Ожидаю от нее яркого выступления. Мы видели на контрольных прокатах, что в этом сезоне у нее очень интересные короткая и произвольная программы, она по-новому в них раскрывается. А сейчас они будут еще лучше отработаны.

Так что и зрители, и специалисты будут надеяться увидеть ее во всеоружии. Не хочется делать прогнозы, все-таки спортсмены — люди суеверные. Но считаю, что она готова и психологически, и физически», – сказала тренер.