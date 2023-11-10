РУСАДА о слушаниях по делу Валиевой: «Очень надеемся, что сегодня все завершится, и будем ожидать справедливого решения суда»

РУСАДА ожидает справедливого вердикта CAS по делу Камилы Валиевой.

9-10 ноября в Спортивном арбитражном суде проходят слушания по допинговому делу фигуристки.

«Вчера и сегодня специалисты обработки результатов принимают участие в слушаниях в онлайн-формате. Главная задача РУСАДА – защитить права чистых спортсменов и отстоять позицию агентства, которая заключается в обеспечении соблюдения антидопинговых правил всеми лицами, указанными во Всемирном антидопинговом кодексе.

Подготовка к слушаниям, будь то Национальный центр спортивного арбитража или CAS, в отношении каждого дела проходит очень тщательно: юристы проверяют множество документов, протоколы опросов, исследования, данные из лабораторий.

Да, дело, которое сейчас рассматривается в , резонансное. К нам регулярно обращаются представители российских и международных СМИ за комментариями. И мы раз за разом говорим о том, что не можем дать никаких комментариев в связи с тем, что дело касается защищенного лица.

Слушания длятся долго, вчера это было 6 часов, но мы очень надеемся, что сегодня все завершится, и будем так же, как и все остальные участники процесса, ожидать справедливого решения суда», – говорится в сообщении РУСАДА.