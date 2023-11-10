РУСАДА о слушаниях по делу Валиевой: «Очень надеемся, что сегодня все завершится, и будем ожидать справедливого решения суда»
РУСАДА ожидает справедливого вердикта CAS по делу Камилы Валиевой.
9-10 ноября в Спортивном арбитражном суде проходят слушания по допинговому делу фигуристки.
«Вчера и сегодня специалисты обработки результатов РУСАДА принимают участие в слушаниях в онлайн-формате. Главная задача РУСАДА – защитить права чистых спортсменов и отстоять позицию агентства, которая заключается в обеспечении соблюдения антидопинговых правил всеми лицами, указанными во Всемирном антидопинговом кодексе.
Подготовка к слушаниям, будь то Национальный центр спортивного арбитража или CAS, в отношении каждого дела проходит очень тщательно: юристы проверяют множество документов, протоколы опросов, исследования, данные из лабораторий.
Да, дело, которое сейчас рассматривается в CAS, резонансное. К нам регулярно обращаются представители российских и международных СМИ за комментариями. И мы раз за разом говорим о том, что не можем дать никаких комментариев в связи с тем, что дело касается защищенного лица.
Слушания длятся долго, вчера это было 6 часов, но мы очень надеемся, что сегодня все завершится, и будем так же, как и все остальные участники процесса, ожидать справедливого решения суда», – говорится в сообщении РУСАДА.
И раз Валиева всегда была чиста , то проба на ЧР халатность и больше ничего.
"что "Валиева всегда была чиста", если в обеих ее пробах обнаружен допинг?".вы где-то видели мативировчную часть кас или дак, раз говорите, что в обеих пробах был допинг?
А сторона Камилы буквально в медиарелизе заявляет что нарушение адп не было доказано.
Ms Valieva seeks a ruling from CAS that it lacks jurisdiction over WADA, ISU and RUSADA claims,
subsidiarily that no violation of the RUSADA ADR is proven and that she be re-established in the results
obtained at the 2021 Russian Figure Skating Championship.
От вас бы с удовольствием и минус принял, если бы при этом вы доходчиво и логично мне растолковали, где я неправ.
Вот, правда, что у вас за логика такая?
Валиева всегда была чиста. Кроме известного случая. а у вас " обеих ее пробах обнаружен допинг? " и приво
дите слова Матч ТВ ( они приводят слова Девида Лиза ) . Т. е . распростряняете сплетни.
Это подтверждается еще и заявлением от CAS по позициям сторон протеста, где сторона Валиевой и не оспаривает результатов ее анализа на допинг.
Это не то же самое, что говорить, будто обе пробы чистые. А ведь если бы проба Б оказалось чистой, то Камила имела бы право подавать апелляцию на решение РУСАДА именно на этом основании и с такой формулировкой.
Опровержения от Лайшева - для меня так себе аргумент.
Я сам надеялся, что проба Б окажется чистой, что сразу оправдало бы Камилу. Но этого не случилось.