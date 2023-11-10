РУСАДА о слушаниях по делу Валиевой: «Очень надеемся, что сегодня все завершится, и будем ожидать справедливого решения суда»

Теги сборная России допинг РУСАДА CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

РУСАДА ожидает справедливого вердикта CAS по делу Камилы Валиевой.

9-10 ноября в Спортивном арбитражном суде проходят слушания по допинговому делу фигуристки.

«Вчера и сегодня специалисты обработки результатов РУСАДА принимают участие в слушаниях в онлайн-формате. Главная задача РУСАДА – защитить права чистых спортсменов и отстоять позицию агентства, которая заключается в обеспечении соблюдения антидопинговых правил всеми лицами, указанными во Всемирном антидопинговом кодексе.

Подготовка к слушаниям, будь то Национальный центр спортивного арбитража или CAS, в отношении каждого дела проходит очень тщательно: юристы проверяют множество документов, протоколы опросов, исследования, данные из лабораторий.

Да, дело, которое сейчас рассматривается в CAS, резонансное. К нам регулярно обращаются представители российских и международных СМИ за комментариями. И мы раз за разом говорим о том, что не можем дать никаких комментариев в связи с тем, что дело касается защищенного лица.

Слушания длятся долго, вчера это было 6 часов, но мы очень надеемся, что сегодня все завершится, и будем так же, как и все остальные участники процесса, ожидать справедливого решения суда», – говорится в сообщении РУСАДА.

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25 комментариев

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Tatiana Klm
Очень надеюсь, что вся наша фк команда получит такой заслуженное и долгожданное олимпийское золото!
+15
-2
+13
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Lapo Elkann
Ждем именно справедливого , а не политического решения. Обнаружили загрязнение , с этим нечего поделать , но раз не проверили вовремя и пустили на ОИ, то медали надо отдать команде.
И раз Валиева всегда была чиста , то проба на ЧР халатность и больше ничего.
+20
-9
+11
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Самая цитируемая и вообще недура
Ками 🙏
+15
-4
+11
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Владислава Крюкова
Ответ KarinaNik
До сего дня было отложено именно по инициативе стороны Валиевой.
По инициативе стороны Валиевой не могло быть отложен ничего. Если заседание кас перенёс, значит посчитал, что документы, которые затребовала сторона Камилы влияют на дело и Вада должны их предоставить. Почему Вада не предоставили их раньше вопрос к ним.
+7
-2
+5
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Lapo Elkann
Ответ Владислава Крюкова
Сторона Валиевой не может априори ничего затягивать. Как вы себе вообще это представляете?
Он во сне видит Карен Чен и Винсента Чжоу с золотыми медалями и дисквалифицированную на 4 года Камилу.
+10
-5
+5
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Владислава Крюкова
Ответ Александр Шульгин
Она уже затягивала
Каким образом?
+4
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Владислава Крюкова
Ответ Maturmalai
Мой комментарий относился к утверждению пользователя Lapo. Почему вы приплетаете дак и кас?
Потому что вы пишете
"что "Валиева всегда была чиста", если в обеих ее пробах обнаружен допинг?".вы где-то видели мативировчную часть кас или дак, раз говорите, что в обеих пробах был допинг?
+8
-4
+4
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Владислава Крюкова
Ответ Maturmalai
На Матч-ТВ сказали еще в сентябре, что ее проба Б тоже дала положительный результат. Это подтверждается еще и заявлением от CAS по позициям сторон протеста, где сторона Валиевой и не оспаривает результатов ее анализа на допинг.
И в сентябре эту новость опровергли.
А сторона Камилы буквально в медиарелизе заявляет что нарушение адп не было доказано.
Ms Valieva seeks a ruling from CAS that it lacks jurisdiction over WADA, ISU and RUSADA claims,
subsidiarily that no violation of the RUSADA ADR is proven and that she be re-established in the results
obtained at the 2021 Russian Figure Skating Championship.
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+3
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Владислава Крюкова
Ответ Александр Шульгин
Все надеются, главное что бы сторона защиты Валиевой опять не стала затягивать процесс
Сторона Валиевой не может априори ничего затягивать. Как вы себе вообще это представляете?
+9
-6
+3
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Maturmalai
Ответ Lapo Elkann
Ловите плюс от меня. Не я вас минусую. Это у вас злоба , но к счастью от вас ничего не зависит , как и от меня, но очень надеюсь на хорошее.
А я и не говорю, что вы минусуете. Просто оставил свое послание тем, кто это делает.
От вас бы с удовольствием и минус принял, если бы при этом вы доходчиво и логично мне растолковали, где я неправ.
+5
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Maturmalai
Ответ Lapo Elkann
Вам уже написала Владислава Крюкова. ответьте ей. Остальное решается в суде.
Крюкова не писала, что Валиева была чиста. Зачем я с нее буду спрашивать за ваши слова?

Вот, правда, что у вас за логика такая?
+3
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Lapo Elkann
Ответ Maturmalai
Крюкова не писала, что Валиева была чиста. Зачем я с нее буду спрашивать за ваши слова? Вот, правда, что у вас за логика такая?
Вам нечего делать ? или думаете , что мы в суде , вы сторона обвинения , а я защиты.
Валиева всегда была чиста. Кроме известного случая. а у вас " обеих ее пробах обнаружен допинг? " и приво
дите слова Матч ТВ ( они приводят слова Девида Лиза ) . Т. е . распростряняете сплетни.
+3
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Maturmalai
Ответ Владислава Крюкова
Потому что вы пишете "что "Валиева всегда была чиста", если в обеих ее пробах обнаружен допинг?".вы где-то видели мативировчную часть кас или дак, раз говорите, что в обеих пробах был допинг?
На Матч-ТВ сказали еще в сентябре, что ее проба Б тоже дала положительный результат.
Это подтверждается еще и заявлением от CAS по позициям сторон протеста, где сторона Валиевой и не оспаривает результатов ее анализа на допинг.
+4
-3
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NecoArc
Ответ Lapo Elkann
Ждем именно справедливого , а не политического решения. Обнаружили загрязнение , с этим нечего поделать , но раз не проверили вовремя и пустили на ОИ, то медали надо отдать команде. И раз Валиева всегда была чиста , то проба на ЧР халатность и больше ничего.
К сожалению, наказанием за халатность тоже может быть дисквалификация.
+1
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Maturmalai
Ответ Владислава Крюкова
А вы мативировчную часть дак или кас уже где-то прочитали?
Мой комментарий относился к утверждению пользователя Lapo. Почему вы приплетаете дак и кас?
+5
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KarinaNik
Ответ Владислава Крюкова
Сторона Валиевой не может априори ничего затягивать. Как вы себе вообще это представляете?
До сего дня было отложено именно по инициативе стороны Валиевой.
+4
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Владислава Крюкова
Ответ Maturmalai
Я не совсем понял логику. Как можно утверждать, что "Валиева всегда была чиста", если в обеих ее пробах обнаружен допинг? Боюсь, что с такими непоследовательными аргументами справедливое решение будет вовсе не в пользу Ками. Минусовать меня можно сколько угодно, но это лишь от бессильной злобы, а факт останется фактом.
А вы мативировчную часть дак или кас уже где-то прочитали?
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Lapo Elkann
Ответ Maturmalai
А я и не говорю, что вы минусуете. Просто оставил свое послание тем, кто это делает. От вас бы с удовольствием и минус принял, если бы при этом вы доходчиво и логично мне растолковали, где я неправ.
Вам уже написала Владислава Крюкова. ответьте ей. Остальное решается в суде.
+3
-3
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Maturmalai
Ответ Владислава Крюкова
И в сентябре эту новость опровергли. А сторона Камилы буквально в медиарелизе заявляет что нарушение адп не было доказано. Ms Valieva seeks a ruling from CAS that it lacks jurisdiction over WADA, ISU and RUSADA claims, subsidiarily that no violation of the RUSADA ADR is proven and that she be re-established in the results obtained at the 2021 Russian Figure Skating Championship.
Основная позиция команды Валиевой, что CAS не уполномочен разбирать это дело. Вторичная позиция, что нарушение российских анти-допинговых правил не доказано.
Это не то же самое, что говорить, будто обе пробы чистые. А ведь если бы проба Б оказалось чистой, то Камила имела бы право подавать апелляцию на решение РУСАДА именно на этом основании и с такой формулировкой.
Опровержения от Лайшева - для меня так себе аргумент.
Я сам надеялся, что проба Б окажется чистой, что сразу оправдало бы Камилу. Но этого не случилось.
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Alealeale
В сложившихся обстоятельствах, нужно выдать российской команде золотые медали, исключая Валиеву. Камилу лишить медалей ЧР, ЧЕ и ОИ.
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