Ламбьель о произвольной программе Шомы Уно: «Это похоже на окончание главы. Это отражение всей его карьеры»

Теги Стефан Ламбьель сборная Японии мужское катание Шома Уно Фигурное катание

Тренер Стефан Ламбьель рассказал о новой произвольной программе Шомы Уно.

«Он еще так молод, но уже один из ветеранов мужского фигурного катания. Я думаю, что, учитывая его зрелость и опыт, это хороший момент, чтобы завершить главу его карьеры.

Могут быть и другие сезоны, но на данный момент он здесь со своей зрелостью, катанием и с тем, кем он является как личность», – сказал Ламбьель. 

Он назвал новую произвольную программу Уно отражением всей его карьеры. 

«Это похоже на окончание главы. Это отражение всей его карьеры. Он много лет выступает, и мне захотелось вспомнить все эти годы, отдать должное этой главе его жизни со всеми успехами и замечательными моментами», – добавил Ламбьель, но отметил, что конкретных планов уйти из спорта у Уно нет. 

Произвольная программа Шомы Уно поставлена под музыку Арво Пярта в исполнении Спивакова и Безродного

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10 комментариев

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Katerina Sunny
Планов нет, но, похоже, и Шома задумывается. Подрастает резвая молодёжь.
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Mikhail Lopatin
Думаю, reflection on all those years во второй половине произвольной программы -- это еще немного игра слов в связи с использованным там Spiegel im Spiegel Пярта ("Зеркало в зеркале"): Стефан хотел сказать, что в этой части как бы отражается, как в зеркале, карьера Шомы, весь его путь. А первую часть (под Time lapse) он назвал своеобразным "фотоальбомом" с наиболее красивыми и дорогими моментами. :) Уж не знаю, надо ли там искать какие-нибудь цитаты поз или движений из программ прошлого, но... в целом явно очень рефлексивная программа получается, которая обобщает пройденный путь. :) Стефан, к слову, только музыку выбирал, ставил-то Кендзи Миямото.
Понятно, что Шома вечно кататься не будет -- когда-нибудь придет пора закрывать эту главу окончательно. Но пока общанные "несколько сезонов" (возможно) внушают сдержанный оптимизм -- как и многочисленные интервью самого героя в межсезонье. :)
Удачи в Китае, Ш! :) С нетерпением жду премьер!
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Katerina Sunny
Ответ Юркин Клоп
До Олимпиады мог бы и покататься еще, а вдруг…
Серебро и бронза у Шомы уже есть. А для золота всё должно удачно сложиться в 2026 году, а Шома не молодеет. Этот сезон точно соревнуется, а дальше, думаю, будет смотреть по результатам ГП и ЧМ.
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Mikhail Lopatin
Ответ Katerina Sunny
Планов нет, но, похоже, и Шома задумывается. Подрастает резвая молодёжь.
Вообще Шома собирался еще некоторое время покататься, скорее приоритеты поменялись. В это межсезонье он много раз говорил про то, что хочет сместить акцент в сторону артистизма (и перестать думать о прыжках) и хочет откататься так, чтобы самому хотелось пересматривать. И девизом на сезон выбрал "удовлетворения от самого себя". :) Возможно, понимая это, Стефан и решил ему что-нибудь порефлексивнее дать в качестве музыкального сопровождения. :)
Молодежь и правда подрастает, правда. Тут можно так зарефлексировать, что недолго и из сборной вылететь. :)
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Юркин Клоп
Ответ Katerina Sunny
Планов нет, но, похоже, и Шома задумывается. Подрастает резвая молодёжь.
До Олимпиады мог бы и покататься еще, а вдруг…
+1
0
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Βадим Μамонтов
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Ответ Katerina Sunny
Планов нет, но, похоже, и Шома задумывается. Подрастает резвая молодёжь.
Надо уступить место молодому и перспективному Нобунари
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Tatiana Klm
Странное интервью или не совсем корректный перевод,
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Mion
Музыка замечательная. И очень в стиле Шомы. Наконец-то приближается этап с его участием, интересно присмотреть, что получилось. Особенно интересно, как будет обыгран его провальный сезон)

В любом случае, Шоме удачи. Можно по-разному относиться к его прыжковой технике, но катит он волшебно.
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Mion
Ответ Βадим Μамонтов
Надо уступить место молодому и перспективному Нобунари
Ахаха 🤣
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