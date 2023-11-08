Ламбьель о произвольной программе Шомы Уно: «Это похоже на окончание главы. Это отражение всей его карьеры»
Тренер Стефан Ламбьель рассказал о новой произвольной программе Шомы Уно.
«Он еще так молод, но уже один из ветеранов мужского фигурного катания. Я думаю, что, учитывая его зрелость и опыт, это хороший момент, чтобы завершить главу его карьеры.
Могут быть и другие сезоны, но на данный момент он здесь со своей зрелостью, катанием и с тем, кем он является как личность», – сказал Ламбьель.
Он назвал новую произвольную программу Уно отражением всей его карьеры.
«Это похоже на окончание главы. Это отражение всей его карьеры. Он много лет выступает, и мне захотелось вспомнить все эти годы, отдать должное этой главе его жизни со всеми успехами и замечательными моментами», – добавил Ламбьель, но отметил, что конкретных планов уйти из спорта у Уно нет.
Произвольная программа Шомы Уно поставлена под музыку Арво Пярта в исполнении Спивакова и Безродного
Понятно, что Шома вечно кататься не будет -- когда-нибудь придет пора закрывать эту главу окончательно. Но пока общанные "несколько сезонов" (возможно) внушают сдержанный оптимизм -- как и многочисленные интервью самого героя в межсезонье. :)
Удачи в Китае, Ш! :) С нетерпением жду премьер!
Молодежь и правда подрастает, правда. Тут можно так зарефлексировать, что недолго и из сборной вылететь. :)
В любом случае, Шоме удачи. Можно по-разному относиться к его прыжковой технике, но катит он волшебно.