Произвольная программа Шомы Уно поставлена под музыку Арво Пярта в исполнении Спивакова и Безродного

Теги Стефан Ламбьель сборная Японии мужское катание Шома Уно Фигурное катание

Двукратный чемпион мира Шома Уно объявил музыку для новых программ.

Короткая японского фигуриста поставлена под микс из песен «I Love You Kung Fu» и «Clair de Lune» в исполнении американской группы Son Lux. Хореографом выступил тренер Уно Стефан Ламбьель. 

В произвольной программе прозвучит музыка в исполнении Мари Самуэльсен из композиции Уно Хелмерссона «Timelapse», а также «Spiegel im Spiegel» Арво Пярта в исполнении Владимира Спивакова и Сергея Безродного. Хореограф – Кенджи Миямото.

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10 комментариев

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Mikhail Lopatin
Я не верю своим глазам. Новость. О Шоме. О музыке к программам. Это победа. :))

"Зеркало в зеркале" Пярта очень люблю. Под него Шибутани в свое время катались. Ну и "девочка на шаре" Камилы с ним же.
Новую ПП обещал показать на Гала после окончания Japan Open -- там, помимо всех участников самого Japan open, будут Шома, Стефан, Габи с Гийомом и РикуРю.
Музыка к КП -- из фильма "Все везде и сразу" (2021 год). Эта программа уже на The Ice производила очень сильное впечатление. Надеюсь, по ходу сезона засверкает всеми красками. Если кому интересно, на Ютубе выкладывали запись с The Ice.
https://www.youtube.com/watch?v=jvqXe1Hz_vg
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private dancer
Ответ garovatat
А тем временем Цимлова объявила о прекращении сотрудничества с Дарио! "Дениса Цимлова сообщила, что ФФККР не отпустила Дарио Чиризано выступать "за Чехию, а также за Италию". По этой причине они не смогут кататься вместе" Честно говоря это прям вообще тумач... еге что, готовят таки в пару Кагановской?? Превентивно... а Некрасова куда? Я не понимаю почему так обращаются с Чиризано.
А при чём здесь Шома ?
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Katerina Sunny
Какой интересный выбор музыки у Шомы в ПП.
+6
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Док Аксель
Какой выбор музыки сделали ТШ и сам Шома к постановке КП и особенно ПП. Интересно будет посмотреть, что у них получилось.
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Anita#
Прекрасный выбор музыки к произвольной программе. И очень приятно, что сотрудничество с Миямото продолжается - мне кажется, он умеет «подать» такую музыку как никто другой.
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Лариса Шевкун
В КП также звучит "Лунный свет" Дебюсси
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versa
В точку музыку для Шомы подобрали, медитативно-задумчивую. Он катучий, мягкий, будет красиво.
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Anita#
Ответ Mikhail Lopatin
Я не верю своим глазам. Новость. О Шоме. О музыке к программам. Это победа. :)) "Зеркало в зеркале" Пярта очень люблю. Под него Шибутани в свое время катались. Ну и "девочка на шаре" Камилы с ним же. Новую ПП обещал показать на Гала после окончания Japan Open -- там, помимо всех участников самого Japan open, будут Шома, Стефан, Габи с Гийомом и РикуРю. Музыка к КП -- из фильма "Все везде и сразу" (2021 год). Эта программа уже на The Ice производила очень сильное впечатление. Надеюсь, по ходу сезона засверкает всеми красками. Если кому интересно, на Ютубе выкладывали запись с The Ice. https://www.youtube.com/watch?v=jvqXe1Hz_vg
Вас услышали:)) Спортс черпает новости о музыке к новым программам из ваших статусов и комментов - сперва Джуни, теперь Шома:)
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