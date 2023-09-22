Произвольная программа Шомы Уно поставлена под музыку Арво Пярта в исполнении Спивакова и Безродного
Двукратный чемпион мира Шома Уно объявил музыку для новых программ.
Короткая японского фигуриста поставлена под микс из песен «I Love You Kung Fu» и «Clair de Lune» в исполнении американской группы Son Lux. Хореографом выступил тренер Уно Стефан Ламбьель.
В произвольной программе прозвучит музыка в исполнении Мари Самуэльсен из композиции Уно Хелмерссона «Timelapse», а также «Spiegel im Spiegel» Арво Пярта в исполнении Владимира Спивакова и Сергея Безродного. Хореограф – Кенджи Миямото.
"Зеркало в зеркале" Пярта очень люблю. Под него Шибутани в свое время катались. Ну и "девочка на шаре" Камилы с ним же.
Новую ПП обещал показать на Гала после окончания Japan Open -- там, помимо всех участников самого Japan open, будут Шома, Стефан, Габи с Гийомом и РикуРю.
Музыка к КП -- из фильма "Все везде и сразу" (2021 год). Эта программа уже на The Ice производила очень сильное впечатление. Надеюсь, по ходу сезона засверкает всеми красками. Если кому интересно, на Ютубе выкладывали запись с The Ice.
https://www.youtube.com/watch?v=jvqXe1Hz_vg