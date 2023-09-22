Произвольная программа Шомы Уно поставлена под музыку Арво Пярта в исполнении Спивакова и Безродного

Двукратный чемпион мира Шома Уно объявил музыку для новых программ.

Короткая японского фигуриста поставлена под микс из песен «I Love You Kung Fu» и «Clair de Lune» в исполнении американской группы Son Lux. Хореографом выступил тренер Уно Стефан Ламбьель.

В произвольной программе прозвучит музыка в исполнении Мари Самуэльсен из композиции Уно Хелмерссона «Timelapse», а также «Spiegel im Spiegel» Арво Пярта в исполнении Владимира Спивакова и Сергея Безродного. Хореограф – Кенджи Миямото.