Щербакова выступит с показательным номером на этапе «Битвы школ»: «Очень рада, что мой опыт вдохновляет на занятия фигурным катанием»

Анна Щербакова выступит с показательным турниром на третьем этапе «Битвы школ».

Соревнования по фигурному катанию проходят в рамках Кубка Московского спорта.

«Выступление на «Битве школ» для нас уже стало традицией, которую я особенно ценю. Очень рада, что мой опыт вдохновляет некоторых участников на занятия фигурным катанием, поэтому я всегда интересуюсь результатами, которые показывают ребята и искренне радуюсь их успехам.

Я помню свой детский восторг от выступлений Юлии Липницкой, поэтому не понаслышке знаю, как прокаты состоявшихся атлетов заряжают молодых спортсменов», – приводит слова олимпийской чемпионки Щербаковой пресс-релиз Москомспорта.