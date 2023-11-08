Щербакова выступит с показательным номером на этапе «Битвы школ»: «Очень рада, что мой опыт вдохновляет на занятия фигурным катанием»

Теги сборная России женское катание Юлия Липницкая Анна Щербакова Кубок Московского спорта Фигурное катание

Анна Щербакова выступит с показательным турниром на третьем этапе «Битвы школ».

Соревнования по фигурному катанию проходят в рамках Кубка Московского спорта.

«Выступление на «Битве школ» для нас уже стало традицией, которую я особенно ценю. Очень рада, что мой опыт вдохновляет некоторых участников на занятия фигурным катанием, поэтому я всегда интересуюсь результатами, которые показывают ребята и искренне радуюсь их успехам.

Я помню свой детский восторг от выступлений Юлии Липницкой, поэтому не понаслышке знаю, как прокаты состоявшихся атлетов заряжают молодых спортсменов», – приводит слова олимпийской чемпионки Щербаковой пресс-релиз Москомспорта.

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13 комментариев

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Anfitan
Ну, можно как угодно относится к Ане (не являюсь ее поклонницей), но конкретно ее опыт может и правда вдохновлять) Не истерила, не бегала по тренерам, пахала и вуа-ля)))) титул 3хкратной фигурнокатательной страны чего стоит)
+16
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gold-for-zagitova
Ответ Anfitan
Ну, можно как угодно относится к Ане (не являюсь ее поклонницей), но конкретно ее опыт может и правда вдохновлять) Не истерила, не бегала по тренерам, пахала и вуа-ля)))) титул 3хкратной фигурнокатательной страны чего стоит)
Анюта - это пример того, как бороться, терпеть, преодолевать и впоследствии достигать поставленных целей.
+12
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+6
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N-fox
Ответ Anfitan
Ну, можно как угодно относится к Ане (не являюсь ее поклонницей), но конкретно ее опыт может и правда вдохновлять) Не истерила, не бегала по тренерам, пахала и вуа-ля)))) титул 3хкратной фигурнокатательной страны чего стоит)
Лучше и не скажешь.
+10
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MyCA
Оффтоп. На Всероссийских соревнованиях в Ижевске Диана Мильто прыгнула 4С. Скорее всего кушка должна быть.
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Александр Скворцов
Аня действительно вдохновляет на занятие ФК! Красивая, успешная ОЧ, ЧМ, 3-х кратная ЧР!
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ретроградный меркурий
С Ани нужно брать пример не только в спорте, но и в жизни. Прекрасное воспитание и образец поведения в любых ситуациях
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Sonyas
Ответ Syndycate
Анютик, главное чтобы твои песнопения в машине не вдохновляли на другие занятия)
До сих пор не можете забыть любимую певицу Трусовой?
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СемёнСемёныч
Анюта профессионал высокого класса в своём деле, да ещё и миленькая, ... куколка! К таким всегда тянутся детишки и .... не только они. Всегда приятно Аню видеть, и мне тоже.
+1
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Георгий Большаков
Ответ Anfitan
Ну, можно как угодно относится к Ане (не являюсь ее поклонницей), но конкретно ее опыт может и правда вдохновлять) Не истерила, не бегала по тренерам, пахала и вуа-ля)))) титул 3хкратной фигурнокатательной страны чего стоит)
"Русские" русофобы со спортс писали, что Анна не заслужила быть на Олимпиаде, удивительно, что она не отреагировала
+5
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Мурманчанин37
Ответ Sonyas
До сих пор не можете забыть любимую певицу Трусовой?
Зачем с козырей заходить-то? Пение Щербаковой в частной обстановке слили, а вот когда в эфирах с ДР Медведевой или Трусовой поют не скрываясь - это другое, понимать надо
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