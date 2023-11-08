Щербакова выступит с показательным номером на этапе «Битвы школ»: «Очень рада, что мой опыт вдохновляет на занятия фигурным катанием»
Анна Щербакова выступит с показательным турниром на третьем этапе «Битвы школ».
Соревнования по фигурному катанию проходят в рамках Кубка Московского спорта.
«Выступление на «Битве школ» для нас уже стало традицией, которую я особенно ценю. Очень рада, что мой опыт вдохновляет некоторых участников на занятия фигурным катанием, поэтому я всегда интересуюсь результатами, которые показывают ребята и искренне радуюсь их успехам.
Я помню свой детский восторг от выступлений Юлии Липницкой, поэтому не понаслышке знаю, как прокаты состоявшихся атлетов заряжают молодых спортсменов», – приводит слова олимпийской чемпионки Щербаковой пресс-релиз Москомспорта.
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