Рухин о возвращении к стартам: «Мыслей закончить с фигурным катанием точно не было. К летним сборам привел себя в чувство и был готов к работе»

Теги сборная России мужское катание Егор Рухин Алексей Василевский Юлия Лавренчук Фигурное катание

Фигурист Егор Рухин заявил, что планирует долгую спортивную карьеру.

В октябре Рухин стал десятым на этапе Гран-при России в Омске и шестым в Красноярске. В прошлом сезоне он пропустил большую часть соревнований из-за проблем со здоровьем.

– Мыслей закончить с фигурным катанием точно не было. Психологически было тяжело, потому что я тренировался самостоятельно на массовых катаниях. К летним сборам привел себя в чувство и был готов к работе.

Тренерских штабов у меня было много, но вливаться в новый коллектив (в группу Алексея Василевского и Юлии Лавренук – Sports.ru) было сложно. Я начал новые отношения в новой команде, перенял новую систему подготовки.

– По какому принципу выбрал новых тренеров? Исходя из факта, что больше некуда было идти?

– Было куда. Есть тренеры в Москве и Санкт-Петербурге, которые могли бы меня взять. Я выбрал Василевского и Лавренчук по внутренним ощущениям. Созвонился с Алексеем Георгиевичем, мы поговорили и через пару недель начали тренироваться. <...>

– Сколько времени даешь себе на раскачку? Когда будешь готов «выстрелить»?

– Кататься я собираюсь достаточно долго, не планирую заканчивать в 25-27 лет. Даю себе сезон-два [на раскачку]. Но тут как пойдет, все может произойти и раньше, – ответил 19-летний фигурист.

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