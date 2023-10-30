Егор Рухин: «Очень рад, что получилось прыгнуть чисто два четверных. Дальше – больше»

Теги сборная России ФФКР мужское катание Егор Рухин Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигурист Егор Рухин назвал цели на предстоящий сезон.

В октябре Рухин стал десятым на этапе Гран-при России в Омске и шестым в Красноярске.

– Какие цели ты поставил себе на этот сезон?

– Основной целью было войти в сезон, так как времени было очень мало. Я думаю, мне это удалось. Очень рад, что сейчас получилось прыгнуть чисто два четверных. Дальше – больше.

– Были ли изменения в тренировочном процессе после первого этапа?

– У меня было два этапа подряд, поэтому времени было мало. Даже если бы было больше времени, то ничего кардинально не стали бы менять.

– В этом году федерация проводит этапы Гран‑при в Москве, Красноярске, Уфе, Самаре, Омске и Казани. А в каком городе России хотел бы ты выступить?

– Нет такого, что хотел бы именно в каком‑то городе выступать. Рад, что федерация дала мне два этапа. Я очень благодарен им за это, – сказал Рухин.

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1 комментарий

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Железная Леди
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Чайковсая права. Конкуренция в МО большая. Успехов всем. посмотрим, кто окажется стабильным победителем.
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