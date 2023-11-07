Екатерина Боброва: «Малинин второй оценкой пока не дотягивает, чтобы бороться с соперниками при том же уровне прыжков»

Теги сборная России Гран-при Екатерина Боброва Гран-при Франции мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Екатерина Боброва назвала слабость в прокатах фигуриста Ильи Малинина.

4 ноября Малинин, выступающий за США, занял второе место на Гран-при Франции в Анже.

«Малинин пока все равно второй оценкой не дотягивает, чтобы бороться с соперниками при, условно, том же уровне прыжков.

Ему пока будет сложнее. Но у него есть козырь – стабильность», – сказала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Екатерина Боброва в подкасте «Ход коньком».

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11 комментариев

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KMR
Как говорила ТАТ - не можешь в одиночке иди в пары,не можешь в парах иди в танцы,не можешь в танцах иди тренируй. Ну а если и в тренерах туго- иди в эксперты.
Катька послушалась
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KMR
Ответ Лисенок555
ТАТ и сама с недавнего времени следует своему же совету ))
Не с недавнего. По факту уже 20 лет - Леша может всё и я там в 90-е их учила
+5
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Anna Stefan
Ключевые слова "при том же уровне прыжков". Точнее, при сопоставимой тех. базе. Беда в том, что его стараются засунуть под кого угодно и при гораздо превосходящей технике.
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Лисенок555
Ответ KMR
Не с недавнего. По факту уже 20 лет - Леша может всё и я там в 90-е их учила
Ну, Ковтуна и Сотникова она вроде ещё немного тренировала. Помогала, по крайней мере
+2
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N-fox
Капитан очевидность.
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Brokkoli
Он еще маленький, дорастет и по второй оценке до высшей лиги
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KMR
Ответ Лисенок555
Ну, Ковтуна и Сотникова она вроде ещё немного тренировала. Помогала, по крайней мере
Было дело,но глобально пустота
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Ритт
Илюша внешне выглядит как деть. И он сам по себе немного нескладный. Долго ему расти по второй оценке. Главное прыжки не растерять, не травмироваться.
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Лисенок555
Ответ KMR
Как говорила ТАТ - не можешь в одиночке иди в пары,не можешь в парах иди в танцы,не можешь в танцах иди тренируй. Ну а если и в тренерах туго- иди в эксперты. Катька послушалась
ТАТ и сама с недавнего времени следует своему же совету ))
+2
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KMR
Ответ Мороженко
Малинин действительно очень стабилен. По крайней мере падения у него очень редко случаются при таком количестве четверных. У него было только два неудачных проката (чемпионат США и командный мир)
Но ручками слабо гребет.
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