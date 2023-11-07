Екатерина Боброва: «Малинин второй оценкой пока не дотягивает, чтобы бороться с соперниками при том же уровне прыжков»

Екатерина Боброва назвала слабость в прокатах фигуриста Ильи Малинина.

4 ноября Малинин, выступающий за США, занял второе место на Гран-при Франции в Анже.

«Малинин пока все равно второй оценкой не дотягивает, чтобы бороться с соперниками при, условно, том же уровне прыжков.

Ему пока будет сложнее. Но у него есть козырь – стабильность», – сказала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Екатерина Боброва в подкасте «Ход коньком».

Бога квадов побили его же оружием. Соперники усложняются, а он разочаровался в риске