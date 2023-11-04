«######». Губанова отреагировала на оценки на Гран-при Франции и хотела уйти из кисс-энд-край, но Рукавицын ее остановил: «Ни в коем случае»
Анастасия Губанова отреагировала нецензурным словом на оценки на Гран-при Франции.
Грузинская фигуристка получила 120,93 балла за произвольную программу. С суммой 187,66 балла она заняла шестое место.
«######», – сказала Губанова в кисс-энд-край.
Спортсменка хотела уйти, но тренер Евгений Рукавицын остановил ее, сказав «ни в коем случае».
Она во второй половине проката просто умирала, ну как всегда в ПП , тихим ходом еле доехала и это явно видно. Каскады 3-2 , ошибки на дорожке и во вращениях потерян уровень.Журанков сразу верно оценил ее прокат . Она получила, то на что накатала.
Так что оценки нормальные у неё. А вот корону ей зачем-то одели наши же СМИ , поэтому ей сложно с действительностью сродниться . Только и всего.
А может и корона ЧЕ оказалась слишком тяжела для неё...
P.S. В целом, с Настей согласен - ее отсудили как полагается, а вот тем кто сверху, зачастую насыпали очень много