Анастасия Губанова отреагировала нецензурным словом на оценки на Гран-при Франции.

Грузинская фигуристка получила 120,93 балла за произвольную программу. С суммой 187,66 балла она заняла шестое место.

«######», – сказала в кисс-энд-край.

Спортсменка хотела уйти, но тренер остановил ее, сказав «ни в коем случае».