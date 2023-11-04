«######». Губанова отреагировала на оценки на Гран-при Франции и хотела уйти из кисс-энд-край, но Рукавицын ее остановил: «Ни в коем случае»

Теги Гран-при Гран-при Франции женское катание Евгений Рукавицын Анастасия Губанова сборная Грузии брань Фигурное катание

Анастасия Губанова отреагировала нецензурным словом на оценки на Гран-при Франции.

Грузинская фигуристка получила 120,93 балла за произвольную программу. С суммой 187,66 балла она заняла шестое место.

«######», – сказала Губанова в кисс-энд-край.

Спортсменка хотела уйти, но тренер Евгений Рукавицын остановил ее, сказав «ни в коем случае».

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46 комментариев

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arisstopane
еще одна владычица морская)
+43
-8
+35
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Ezhar
К прохладным отношениям между Рукавицыным и ОФП уже привыкли, сейчас ещё на норов Насти насмотримся. Очевидно же, что это ошибки штаба, а не злые-злые судьи воруют выносливость и прыжки в каскаде, чтобы засунуть россиянку Настеньку под иностранок. В общем, как всегда — пахать нужно, никто от Насти не ждёт квадов и трикселей, просто доживи до конца программы, тогда и компоненты объективно выше станут.
+36
-3
+33
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Gilonjon862
По делу оценили ведь, кого из первой пятёрки она должна была обходить? Вторую половину программу совсем бросила
+21
-3
+18
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MyCA
Ответ Элла Бурс
Прокаты не смотрела, знающие люди, поясните)) Что произошло?)
Звезду не оценили
+21
-4
+17
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Zbra
Ответ Фадейка
Что она сказала?
Судя по количеству символов, помянула пушного зверька.
+15
-1
+14
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Мурманчанин37
Ответ Ezhar
К прохладным отношениям между Рукавицыным и ОФП уже привыкли, сейчас ещё на норов Насти насмотримся. Очевидно же, что это ошибки штаба, а не злые-злые судьи воруют выносливость и прыжки в каскаде, чтобы засунуть россиянку Настеньку под иностранок. В общем, как всегда — пахать нужно, никто от Насти не ждёт квадов и трикселей, просто доживи до конца программы, тогда и компоненты объективно выше станут.
Настя была плоха сегодня и от былого очарования у нее мало что осталось, причем уже давно. Но как бы у остальных тоже не фонтан - даже хуже, а они оказываются сверху. Многие пишут про ее низкую техбазу: но если бы конкуренткам ставили недокруты и оценивали уровни также строго как Насте, там картина очень бы поменялась. И практически по всем моментам - ее судят гораздо строже
+16
-5
+11
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Hiro Nakamura
Ну, работать надо, быть на голову, на две головы выше, чтобы ни к чему не могли придраться, при всём желании. А у Насти нельзя сказать, что был идеальный прокат.
+13
-2
+11
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AllaS
Ответ Алёна Вода
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А Вы прокат Губановой посмотрите и сравните с конкурентками . Настя откатала откровенно плохо. Ее тех . База низкая , 10 я .Все пять прокатов ее конкуренток сильнее.
Она во второй половине проката просто умирала, ну как всегда в ПП , тихим ходом еле доехала и это явно видно. Каскады 3-2 , ошибки на дорожке и во вращениях потерян уровень.Журанков сразу верно оценил ее прокат . Она получила, то на что накатала.
Так что оценки нормальные у неё. А вот корону ей зачем-то одели наши же СМИ , поэтому ей сложно с действительностью сродниться . Только и всего.
+16
-6
+10
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Skyolker
Если вчера еще можно было придраться, то сегодня все по делу...Ехала, как умирающий лебедь...И это уровень ЧЕ. Куда все скатилось...Пойду пересматривать ЧР 20/21.
+12
-2
+10
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Gala Tsintsadze
Ответ Gemma157
ой, а что за слово? 6 букв значит..очень интересно. интрига дня)
уж если она катает за Грузию, могла бы выучить наше что-нибудь😀
+10
-1
+9
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Марина Юрьевна
Ответ Gemma157
ой, а что за слово? 6 букв значит..очень интересно. интрига дня)
и это не фиаско))
+9
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виктория сафарова
Чем не довольна Губанова? Она сегодня катала как умирающий лебедь. Хуже и медленней ползала по льду только финская девочка. Какие она компоненты хотела, 75? И 80 за технику?
+10
-2
+8
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Василий Мишарин
Ответ MyCA
Звезду не оценили
Звезда в шоке😂😂😂.
+7
0
+7
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sniper74
Ответ Фадейка
Что она сказала?
Пипец, говорит)
+7
-1
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Gemma157
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ой, а что за слово? 6 букв значит..очень интересно. интрига дня)
+7
-1
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Miraly
абсолютно пустая программа, недокруты, тут постояла, там... что она хотела?
+8
-2
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loulou
Ответ fewral
Ну, может и не полненький песец, но занижают ей всегда. Выше ничего никогда не дают...
она делает хоть что-то, чтобы ей давали выше? Ну ни один компонент программы не просто не вау, а даже не на среднем уровне. Прыжки вымученные, вращения никакие, унылая презентация унылых программ, вялое медленное катание. За что там давать выше хоть иногда? С таким ЧСВ она так и будет скулить после очередных 6-10 мест вместо того, чтобы искать причину в себе
+6
-1
+5
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Алёна Вода
Ответ AllaS
А Вы прокат Губановой посмотрите и сравните с конкурентками . Настя откатала откровенно плохо. Ее тех . База низкая , 10 я .Все пять прокатов ее конкуренток сильнее. Она во второй половине проката просто умирала, ну как всегда в ПП , тихим ходом еле доехала и это явно видно. Каскады 3-2 , ошибки на дорожке и во вращениях потерян уровень.Журанков сразу верно оценил ее прокат . Она получила, то на что накатала. Так что оценки нормальные у неё. А вот корону ей зачем-то одели наши же СМИ , поэтому ей сложно с действительностью сродниться . Только и всего.
Посмотрела. Слабенько очень,--тем более для того, кто тренируется в России. Мало занимается, что ли? Впрочем у Рукавицына с ОФП в группе вообще как-то плоховато, все еле докатывают.
А может и корона ЧЕ оказалась слишком тяжела для неё...
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Максим Столбов
Русская школа, не пропьешь.
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Мурманчанин37
Ответ Элла Бурс
Прокаты не смотрела, знающие люди, поясните)) Что произошло?)
Увидела северного пушного зверька с ценным мехом))
P.S. В целом, с Настей согласен - ее отсудили как полагается, а вот тем кто сверху, зачастую насыпали очень много
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Дмитрий Агалаков
Ответ Фадейка
Что она сказала?
В такой ситуации подходит упоминание одного пушного зверька. Песец, есть такое животное )))
+5
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Мурманчанин37
Ответ Max Madov
Что-то по-грузински "я твой дом труба..." Дальше трудно понять.
В хоккее у главного тренера "Лады" Артиса Аболса (латыш, кстати) было такое прямо во время трансляции. Тот спрашивает на русском языке у судьи "Ты ел рыбный суп?" Комментатор после небольшой паузы: "Это что-то на латышском"
+5
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asusp527
Смешная...
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bolelschiza
Ну по честному, у Хаен Ли и Вакабы было хуже катание. Нина с низенькими прыжочками и недокрутами тоже не впечатлила. Для меня сегодня тройка была Изабо, Рион, Настя.
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Max Madov
Ответ Фадейка
Что она сказала?
Что-то по-грузински "я твой дом труба..." Дальше трудно понять.
+3
0
+3
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