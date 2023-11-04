Губанова о 6-м месте на Гран-при Франции: «Это не те оценки, которые должны высвечиваться на табло. Мне очень больно сейчас»
Анастасия Губанова прокомментировала оценки на Гран-при Франции, где стала 6-й.
«Очень обидно. Я откаталась ведь не так плохо. Да, вместо каскада 3-3 сделала 3-2. Но это не такие глобальные ошибки, чтоб я опустилась на такие места.
Это не те оценки, которые должны высвечиваться на табло. Мне очень больно сейчас», – приводит слова грузинской фигуристки корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.
Мне вообще японка больше всех понравилась)
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Если перефразировать одну известную работу, одного бывшего генсека.