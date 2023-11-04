Анастасия Губанова прокомментировала оценки на Гран-при Франции, где стала 6-й.

«Очень обидно. Я откаталась ведь не так плохо. Да, вместо каскада 3-3 сделала 3-2. Но это не такие глобальные ошибки, чтоб я опустилась на такие места.

Это не те оценки, которые должны высвечиваться на табло. Мне очень больно сейчас», – приводит слова грузинской фигуристки корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.