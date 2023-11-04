Губанова о 6-м месте на Гран-при Франции: «Это не те оценки, которые должны высвечиваться на табло. Мне очень больно сейчас»

Теги Гран-при Гран-при Франции женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Фигурное катание

Анастасия Губанова прокомментировала оценки на Гран-при Франции, где стала 6-й.

«Очень обидно. Я откаталась ведь не так плохо. Да, вместо каскада 3-3 сделала 3-2. Но это не такие глобальные ошибки, чтоб я опустилась на такие места.

Это не те оценки, которые должны высвечиваться на табло. Мне очень больно сейчас», – приводит слова грузинской фигуристки корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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48 комментариев

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ccc6srcv2n
«Весь труд слит в унитаз» добавила Настя.
+34
-1
+33
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Sincere
Вторая половина была очень слабой. хилые каскады, еле крутила вращения...
+26
-1
+25
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Kareglazaya
Я бы не сказала, что Насте занизили оценки. Они вполне соответствуют ее прокату. Просто кому-то их немного завысили, а ей нет.
Мне вообще японка больше всех понравилась)
+18
-2
+16
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Слончик
Воу-воу.
Девочка получила в подарок от Хендрикс и судей халявное золото ЧЕ, и уже себя записала в шампионки? Это кривая дорожка
+18
-7
+11
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Svetikfox
Как она надоела со своей манией величия. Она даже не в состоянии трезво оценить свой прокат. Со второй половины программы каталась медленно и вращения делала еле как, как и прыжки. Судейство на этом турнире плохое, но и Настя не заслужила высоких оценок. Так что нечего жаловаться, а надо больше работать, чтобы выкатывать программы.
+13
-3
+10
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Мурадико
Если бы выступили русские было бы 9ое место. Без спортсменок России ФК не интересно. 🤚 из Туркмении
+12
-2
+10
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Александр Шульгин
Настя оценки конечно занизили но и самой тоже умирать во второй половине не надо и запарывать дорожку и вращение
+13
-3
+10
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Храбрая виолончелистка
Не переживай, Настасья. Два месяца осталось непосильную ношу нести. Всего-то два месяца до ЧЕ. Сдашь полномочия, так легко будет...
+8
-2
+6
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Lapo Elkann
Надо тренироваться. С физикой плохо, а с конкурентками все ОК, слабые, можно выигрывать. Такой шанс, нет россиянок.
+6
0
+6
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Александр Шульгин
Ну оценки на соревнованиях не живут сами по себе всегда идёт сравнение с соперницами на конкретном соревновании. Видно что на этих соревнованиях Губановой их занизили
+7
-2
+5
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Kareglazaya
Ответ ccc6srcv2n
«Весь труд слит в унитаз» добавила Настя.
😆😆😆
+7
-2
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Elen42
Я боялась, что она упадёт в обморок в конце
+5
0
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Юлия Ягунова
Это те оценки, еще и много, прям пешком же..
+6
-1
+5
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elene.elene
А каких она баллов хотела, не пойму? 200+? Она ну очень медленная, никакой "жизни" особенно во второй части...
+7
-3
+4
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Мурманчанин37
Ответ Sincere
Вторая половина была очень слабой. хилые каскады, еле крутила вращения...
Ну вращения она еще по юниорам любила завалить, особенно в волчке. А с годами еще и спина добавилась - заклон уже второй сезон очень хромает
+7
-3
+4
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KMR
Ответ Oleandra
а что потом?
А потом возраст 17+. Не думаю,что новые Медведевы будут по 13 лет пахать ради старта на ОИ. И ещё с возрастом надо угадать,а то вдруг не попадет в 17-18.
+4
0
+4
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Мурманчанин37
У Насти, в принципе, оценки адекватные. А вот оценки у тех кто выше - зачастую оторваны от реальности. По итогу сейчас - лучше Луны никого нет))
+8
-4
+4
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Анастасия Прудникова
Насте не унывать и готовиться к другим стартам.
+3
0
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sniper74
То есть она вообще со стороны не пытается на себя смотреть? Ладно Настя, но тренер-то тоже в каком-то своем мирке живет, получается. Прыжки срывали, дорожку «на отвалите», на вращениях тоже не все здорово, прогу еле доехали, вторая половина по компам была ниже плинтуса, вся целостность куда-то делась… И она этого не принимает и не понимает. Спрашивается, ты как собираешься прогрессировать и конкурировать, если не замечаешь своих явных слабых мест? Эх, Настя. Могла бы потенциально выбраться в топы в отсутствии россиянок на турнирах. Конкурентка тебе была бы разве что Сакамото. Но нет же, упиваемся собой, не делаем работу над ошибками, укатываемся все дальше и дальше. Жаль
+5
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oldparakhod
Головокружение от одного успеха.
Если перефразировать одну известную работу, одного бывшего генсека.
+4
-1
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Алеся Ткаченко
Насте за КП слишком много комплиментов отвесили,вот она и недовольна.Ну могли бы повыше на ступень поставить,только толку от этого.Прыжки у нее идут плохо
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0
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thelittlecreature
Ещё одна себя возомнила себя великой, статус чемпионки Европы всем напрочь критическое мышление отбивает?! прежде чем такими громкими словами кидаться, посмотрела бы по-внимательнее свой прокат убогий
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Lana-shu
Ответ Juliana11
В России под Загитову задвигали) тут аж под три континента)))
Они пересеклись один раз. Настя в кп ошиблась. Хватит врать. Это ее уровень. Звездный час был на Европе.
+5
-2
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Natalia Shkurina
Вот практически никогда не слышала нытья про оценки от зарубежных фигуристов, только наши любят об этом поговорить
+6
-3
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singer1
Ответ Juliana11
В России под Загитову задвигали) тут аж под три континента)))
Не надо! Сама отдала
+3
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