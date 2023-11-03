Евгения Медведева: «Губанова хороша, и ей компоненты зажимают специально. Это тест на выдержку нервов»

Теги Гран-при Гран-при Франции женское катание Евгения Медведева Анастасия Губанова сборная Грузии Фигурное катание

Евгения Медведева раскритиковала судейство против Анастасии Губановой на Гран-при.

Сегодня Губанова стала второй в короткой программе (66,73 балла) на этапе во Франции. Бывшая российская фигуристка сейчас представляет Грузию.

«Настя хороша, и ей компоненты зажимают специально – это такой тест на выдержку ее нервов. Потому что если она выдержит это давление со стороны судей – даже да, я могу замахнуться, сказать, что это давление со стороны судей, – будет очень круто.

И когда ей наконец-таки начнут ставить – ей начнут прям ставить. Я в это верю, я очень жду того момента, когда уже наконец-таки будут нормальные оценки», – сказала двукратная чемпионка мира Медведева в видео для телеграм-канала.

Анастасия Губанова: «Не знаю, почему мне ставят не очень высокие баллы. Но для меня главное, что я классно откатала»

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14 комментариев

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Аленка_76
Полностью согласна с Женей!
Если Настя это выдержит ,то будет круто
+27
-6
+21
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Tytti
Настя молодец! Удачи в ПП
+20
-2
+18
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Сашуля П
Мне кажется судьи после победного ЧЕ быстро опомнились и стали занижать Насте компоненты. Надеюсь Женя права и явление временное, лично мне Настя симпатична.
+17
-3
+14
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Tytti
Нравится как Женя комментирует
+20
-7
+13
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Елена Спирина
Полностью согласна. Насте очень мало поставили
+15
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tanya_1111
Судейство в фк сложно назвать честным - Левито представительница сильнейшей федерации, Настя представительница Грузии, что бы к ней стали относиться должным образом чисто надо катать несколько турниров подряд.
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ДИАНА
Мне нравится Настя! Молодец!
+12
-2
+10
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eve2020
Большая несправедливость этого спорта 💔 Уже не раз такое наблюдали, и Женя знает об этом не понаслышке. Насте терпения и сил
+12
-5
+7
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Ливия
Согласна с Женей. Насте заживают вторую оценку.
+8
-2
+6
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Илларион
Настя молодец, хороший прокат, согласна с Женей оценки за компоненты зажали, посмотрим, что будет завтра
+6
-2
+4
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Елена Спирина
Пожелаем Насте завтра настроиться и откатать чисто. И как сказала Женя, справиться с нервами
+2
0
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Наталья Полякова
Люблю, когда Женя комментирует прокаты. Чётко, понятно и доступно, для нас непрофессионалов. 😘
+2
-1
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tofsla
Лично мне Настя несимпатична, но на данный момент, оценки точно зажали, сильно заметно.
в очередной раз поплююсь, что гое +5/-5 совершеннейшее зло!
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Аврора кубик
Соглашусь с Женей!! Насте успеха в пп!!)
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