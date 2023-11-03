Евгения Медведева: «Губанова хороша, и ей компоненты зажимают специально. Это тест на выдержку нервов»

Евгения Медведева раскритиковала судейство против Анастасии Губановой на Гран-при.

Сегодня Губанова стала второй в короткой программе (66,73 балла) на этапе во Франции. Бывшая российская фигуристка сейчас представляет Грузию.

«Настя хороша, и ей компоненты зажимают специально – это такой тест на выдержку ее нервов. Потому что если она выдержит это давление со стороны судей – даже да, я могу замахнуться, сказать, что это давление со стороны судей, – будет очень круто.

И когда ей наконец-таки начнут ставить – ей начнут прям ставить. Я в это верю, я очень жду того момента, когда уже наконец-таки будут нормальные оценки», – сказала двукратная чемпионка мира Медведева в видео для телеграм-канала.

Анастасия Губанова: «Не знаю, почему мне ставят не очень высокие баллы. Но для меня главное, что я классно откатала»

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