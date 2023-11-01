Тутберидзе о переходах: «Мудаки писали Липницкой и Медведевой: меняй тренера, тренер тебя слил. Кто один из этих людей, наверное, нельзя произносить»

Этери Тутберидзе назвала мудаками тех, кто призывал ее фигуристок к переходам.

– Как вы переживали уход спортсменок? Это же можно прям лечь и умереть. Вы говорили, что расстраивались из-за девочек и мальчиков, которые уходили к Мишину, а тут уходит действующая чемпионка.

– Ты расстраиваешься, очень сильно расстраиваешься.

– Вы их оправдывали? Понимали? Списывали на возраст?

– Ну вот давайте – Юлия Липницкая. Немножко контроль мамы упал после Олимпиады. Может, это и правильно. Юля – сложная девочка, тоже со сложным характером.

– А есть не сложные вообще?

– Ну есть чуть попроще, а есть прямо очень сложные. Она была сложной – могла в возрасте 11 лет приглашенного хореографа повернуться и послать, потому что не хочет с ним работать. К Юле надо было искать подход. Но дело не в этом.

Я не буду заставлять работать в том режиме, в котором нужно работать, если ты хочешь чего-то достигнуть. Я не буду заставлять.

Предлагаются условия: есть разминка, хореография, тренировка. Если спортсмен начинает увиливать от какой-то нагрузки или выходить на лед и ничего не делать… Я не говорю сейчас конкретно про Юлю, я говорю вообще, но и Юля в том числе.

Она где-то, как мне казалось, шла на конфликт. Я думаю, что очень много добрых людей вокруг. Ей же писали везде: меняй тренера. И Жене (Медведевой) писали: надо менять тренера, тренер тебя слил.

– Кто это писал?

– Мудаки. Но если я вам скажу, кто один из этих людей… Наверное, нельзя это произносить, – сказала заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире «Коммент.Тренер» с Леонидом Слуцким.