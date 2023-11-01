Тутберидзе о переходах: «Мудаки писали Липницкой и Медведевой: меняй тренера, тренер тебя слил. Кто один из этих людей, наверное, нельзя произносить»
Этери Тутберидзе назвала мудаками тех, кто призывал ее фигуристок к переходам.
– Как вы переживали уход спортсменок? Это же можно прям лечь и умереть. Вы говорили, что расстраивались из-за девочек и мальчиков, которые уходили к Мишину, а тут уходит действующая чемпионка.
– Ты расстраиваешься, очень сильно расстраиваешься.
– Вы их оправдывали? Понимали? Списывали на возраст?
– Ну вот давайте – Юлия Липницкая. Немножко контроль мамы упал после Олимпиады. Может, это и правильно. Юля – сложная девочка, тоже со сложным характером.
– А есть не сложные вообще?
– Ну есть чуть попроще, а есть прямо очень сложные. Она была сложной – могла в возрасте 11 лет приглашенного хореографа повернуться и послать, потому что не хочет с ним работать. К Юле надо было искать подход. Но дело не в этом.
Я не буду заставлять работать в том режиме, в котором нужно работать, если ты хочешь чего-то достигнуть. Я не буду заставлять.
Предлагаются условия: есть разминка, хореография, тренировка. Если спортсмен начинает увиливать от какой-то нагрузки или выходить на лед и ничего не делать… Я не говорю сейчас конкретно про Юлю, я говорю вообще, но и Юля в том числе.
Она где-то, как мне казалось, шла на конфликт. Я думаю, что очень много добрых людей вокруг. Ей же писали везде: меняй тренера. И Жене (Медведевой) писали: надо менять тренера, тренер тебя слил.
– Кто это писал?
– Мудаки. Но если я вам скажу, кто один из этих людей… Наверное, нельзя это произносить, – сказала заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире «Коммент.Тренер» с Леонидом Слуцким.
Но сдается мне, фигурное катание даст любому театру сто очков форы. А то и все двести.
По Медведеву-так озвучьте, что за человек. Точно не Плющенко, иначе бы она была у него. Плющенко Загитову хотел, ОЧ, а не Медведеву.
На Орсера накинула? На ТАТ?
Алина ленивая и неспособная от природы, Юля хамка и матершинница, мать ее слабая, кто там в интервью, следующий, не томите?
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Спортс - такой спортс…
Да и с Липницкой та же история. Она ушла к другому тренеру, но организм-то тот же остался. И изменения, связанные с пубертатом, никуда не делись.
А так ничего нового, стирка собственного белого пальто в литрах хлорки на публику.