Тутберидзе о переходах: «Мудаки писали Липницкой и Медведевой: меняй тренера, тренер тебя слил. Кто один из этих людей, наверное, нельзя произносить»

Теги Леонид Слуцкий сборная России Алексей Мишин Олимпийская сборная России Этери Тутберидзе Юлия Липницкая Евгения Медведева Коммент.Шоу Фигурное катание

Этери Тутберидзе назвала мудаками тех, кто призывал ее фигуристок к переходам.

– Как вы переживали уход спортсменок? Это же можно прям лечь и умереть. Вы говорили, что расстраивались из-за девочек и мальчиков, которые уходили к Мишину, а тут уходит действующая чемпионка.

– Ты расстраиваешься, очень сильно расстраиваешься.

– Вы их оправдывали? Понимали? Списывали на возраст?

– Ну вот давайте – Юлия Липницкая. Немножко контроль мамы упал после Олимпиады. Может, это и правильно. Юля – сложная девочка, тоже со сложным характером.

– А есть не сложные вообще?

– Ну есть чуть попроще, а есть прямо очень сложные. Она была сложной – могла в возрасте 11 лет приглашенного хореографа повернуться и послать, потому что не хочет с ним работать. К Юле надо было искать подход. Но дело не в этом.

Я не буду заставлять работать в том режиме, в котором нужно работать, если ты хочешь чего-то достигнуть. Я не буду заставлять.

Предлагаются условия: есть разминка, хореография, тренировка. Если спортсмен начинает увиливать от какой-то нагрузки или выходить на лед и ничего не делать… Я не говорю сейчас конкретно про Юлю, я говорю вообще, но и Юля в том числе.

Она где-то, как мне казалось, шла на конфликт. Я думаю, что очень много добрых людей вокруг. Ей же писали везде: меняй тренера. И Жене (Медведевой) писали: надо менять тренера, тренер тебя слил.

– Кто это писал?

– Мудаки. Но если я вам скажу, кто один из этих людей… Наверное, нельзя это произносить, – сказала заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире «Коммент.Тренер» с Леонидом Слуцким.

Материалы по теме

96 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
Неужто, Навальный!
+39
-8
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
russalka
Тарасова, кто ж ещё?
+29
-3
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sabina_katarina
Дамочка не меняется: опять виноват кто угодно, она одна в белом пальтЕ.
+52
-28
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Natalia Solomakha
Ничосе накипело у неё 😜🤣 Там всё вью с попкорном можно.
+27
-4
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lana Kazakova
Медведева в 2018 году уйдя к Орсеру с травмой позвоночника, продлила свою карьеру на 2 сезона. Этери не умеет или не хочет работать с травмироваными спортсменами. Вспомним Турсынбаеву, которая летом 2019 получила травму спины, и которую ТШТв сентябре погнал на Шанхай трофи. И всё, это был последний старт Турсынбаевой.
+37
-16
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lieda
очередная версия вранья, а польто всё белее не становится
+29
-10
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
krokodilych
Говорят, что в театральной среде обстановка сродни серпентарию - постоянные интриги, козни, "дружба" против кого-то...

Но сдается мне, фигурное катание даст любому театру сто очков форы. А то и все двести.
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аленка_76
Ох,у Этери Георгиевны опять все виноваты(
+26
-10
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jessi
Умудрилась снова набросить на Юлю.
По Медведеву-так озвучьте, что за человек. Точно не Плющенко, иначе бы она была у него. Плющенко Загитову хотел, ОЧ, а не Медведеву.
На Орсера накинула? На ТАТ?
+21
-6
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jessi
Представляю, как Тутберидзе раздражают вопросы об ее ученицах. Она хочет говорить только о себе, а ей все-Липницкая, Загитова, Медведева
+21
-8
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna Morgan
А за рпп у Юли ты не расстроилась?
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jessi
Так…
Алина ленивая и неспособная от природы, Юля хамка и матершинница, мать ее слабая, кто там в интервью, следующий, не томите?
+17
-7
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Люблю спортс
Ответ Беглый*
И что же было при другом подходе у Медведевой, Трусовой и Косторной? Развалились и вернулись обратно
А куда подевались не развалившиеся и оставшиеся Загитова, Щербакова, Усачева? И да, Трусова вернулась обратно со всеми прыжками, а сорвала спину у Тутберидзе. Хромых тоже развалена, которая у Тутберидзе осталась.
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Плацкарт Вагоныч
Ответ sabina_katarina
Дамочка не меняется: опять виноват кто угодно, она одна в белом пальтЕ.
А зачем ей меняться? Она штампует чемпионов в режиме конвейера. Просто многих это бесит и не только в России.
+18
-8
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pennywise
В новости: «мудаки»
В комментариях: «Ваш комментарий нарушает правила»
Спортс - такой спортс…
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nataly1991
Нда, лексикончик у гениального тренера...
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KMR
Быдлячество от заслуженой
+19
-10
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беглый*
Ответ russalka
И Юле, и Жене, и даже Алине надо было менять тренера. И дело здесь не в м ***х со стороны. У первых двух со здоровьем были проблемы, тренировочный режим нужно было менять. А у Алины жаль, что мотивации не хватило, но она себя ещё не до конца показала, не раскрыла весь талант. Кто знает, при другом подходе что там могло бы быть...
И что же было при другом подходе у Медведевой, Трусовой и Косторной? Развалились и вернулись обратно
+18
-9
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Светлана М
Я так и думала. Виноваты абсолютно все. Кроме тренеров.
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kareglazaya
Ответ russalka
И Юле, и Жене, и даже Алине надо было менять тренера. И дело здесь не в м ***х со стороны. У первых двух со здоровьем были проблемы, тренировочный режим нужно было менять. А у Алины жаль, что мотивации не хватило, но она себя ещё не до конца показала, не раскрыла весь талант. Кто знает, при другом подходе что там могло бы быть...
Медведева сменила подход, перешла к Орсеру, а что толку? Если накопились проблемы со здоровьем, то они никуда уже не денутся. Наоборот продолжат усугубляться.
Да и с Липницкой та же история. Она ушла к другому тренеру, но организм-то тот же остался. И изменения, связанные с пубертатом, никуда не делись.
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Brokkoli
Житие святой Этери от Слуцкого
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sonyas
Ответ Olga1212
Крутая она, кто бы что ни говорил. Много сделала и завистников много. Потрясающая. Прямая, в лоб прям все говорит.
Про себя пусть в лоб рассказывает и свои ошибки признает, а не других грязью поливает.
+13
-7
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беглый*
А нам можно произносить! Все знают, что этот ##### Вайц
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tacciana
Дно пробито
+19
-14
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hiver
"Нельзя это произносить" - неужто госпоже Тутберидзе написал Воландеморт?
А так ничего нового, стирка собственного белого пальто в литрах хлорки на публику.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий