Этери Тутберидзе: «Думаю, что больше у Валиевой веры ни к кому нет, она изменилась»

Этери Тутберидзе рассказала, что Камила Валиева изменилась после Олимпиады-2022.

«Думаю, что больше у нее веры ни к кому нет, что на этом она изменилась. <...>

Она универсальная спортсменка. В ней столько сочетается. Она красиво катается, поглощает площадку. Косторная красиво катается. Бывает, дано или не надо. Это генетическое. У Валиевой есть скольжение, она от природы растянута, от природы гибкая.

При этом обычно растянутые и гибкие плохо прыгают. Но у нее есть прыжок. Овладела тройным акселем и четверными.

Она красива, чувствует музыку, может передать эмоции. В этом она исключительна. Не знаю, будет ли еще такая спортсменка, может, будут другие. Но такой спортсменки, я думаю, что у нас не было и, наверное, не будет.

Как бы кто-то ни пытался пародировать, вторым Майклом Джексоном тоже не будут. Есть такой спортсмен Юдзуру Ханю. Думаю, такого тоже не будет.

Ну и Камила Валиева! То, что такая огромная любовь перескочила в ненависть... К сожалению», – сказала заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире «Коммент.Тренер» с Леонидом Слуцким.