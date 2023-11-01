Этери Тутберидзе: «Думаю, что больше у Валиевой веры ни к кому нет, она изменилась»
Этери Тутберидзе рассказала, что Камила Валиева изменилась после Олимпиады-2022.
«Думаю, что больше у нее веры ни к кому нет, что на этом она изменилась. <...>
Она универсальная спортсменка. В ней столько сочетается. Она красиво катается, поглощает площадку. Косторная красиво катается. Бывает, дано или не надо. Это генетическое. У Валиевой есть скольжение, она от природы растянута, от природы гибкая.
При этом обычно растянутые и гибкие плохо прыгают. Но у нее есть прыжок. Овладела тройным акселем и четверными.
Она красива, чувствует музыку, может передать эмоции. В этом она исключительна. Не знаю, будет ли еще такая спортсменка, может, будут другие. Но такой спортсменки, я думаю, что у нас не было и, наверное, не будет.
Как бы кто-то ни пытался пародировать, вторым Майклом Джексоном тоже не будут. Есть такой спортсмен Юдзуру Ханю. Думаю, такого тоже не будет.
Ну и Камила Валиева! То, что такая огромная любовь перескочила в ненависть... К сожалению», – сказала заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире «Коммент.Тренер» с Леонидом Слуцким.
Это не было каким-то окончательным объяснением, поскольку она была в Пекине и не имела возможности провести расследование.
Но абсолютно не согласен что можно создать за 2 года Загитову не только как единственную у нас обладетельницу Золотого Шлема, но и самого быстрого его собирателя в ФК. Необходимые для этого условия это и талант, и работоспособность, и конечно чемпионский характер весьма высокого единичного уровня.
И опять же ЭТ перечислила отличительные черты Камилы. Но не она же их создала, а Камила с детства их развивала.
Все её предыдущие тренеры говорили и про её отличия от других и про её работу над собой.