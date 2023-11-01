Этери Тутберидзе: «Думаю, что больше у Валиевой веры ни к кому нет, она изменилась»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Юдзуру Ханю Юлия Липницкая Евгения Медведева Алина Загитова Алена Косторная Камила Валиева Фигурное катание

Этери Тутберидзе рассказала, что Камила Валиева изменилась после Олимпиады-2022.

«Думаю, что больше у нее веры ни к кому нет, что на этом она изменилась. <...> 

Она универсальная спортсменка. В ней столько сочетается. Она красиво катается, поглощает площадку. Косторная красиво катается. Бывает, дано или не надо. Это генетическое. У Валиевой есть скольжение, она от природы растянута, от природы гибкая.

При этом обычно растянутые и гибкие плохо прыгают. Но у нее есть прыжок. Овладела тройным акселем и четверными.

Она красива, чувствует музыку, может передать эмоции. В этом она исключительна. Не знаю, будет ли еще такая спортсменка, может, будут другие. Но такой спортсменки, я думаю, что у нас не было и, наверное, не будет.

Как бы кто-то ни пытался пародировать, вторым Майклом Джексоном тоже не будут. Есть такой спортсмен Юдзуру Ханю. Думаю, такого тоже не будет.

Ну и Камила Валиева! То, что такая огромная любовь перескочила в ненависть... К сожалению», – сказала заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире «Коммент.Тренер» с Леонидом Слуцким.

48 комментариев

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Anna Stefan
Ответ Natalia Solomakha
Валиеву сравнивать с Юзуру-то зачем? Какой-то поток сознания из другой Вселенной...
Где она их сравнила?🤔 Как раз сказала, что они ни на кого не похожи и повторить их невозможно. Но могут появиться и другие не менее яркие индивидуальности. ДРУГИЕ☝
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+28
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Anna Morgan
Вот как про Валиеву елей льет! Знает, кого можно унижать, а кого надо опасаться. Во кучерявая дает!))
+37
-15
+22
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Natalia Solomakha
Валиеву сравнивать с Юзуру-то зачем? Какой-то поток сознания из другой Вселенной...
+41
-21
+20
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Kironbet
Сравнивать скольжение Валиевой и Косторной? 0_0 Ну рядом не стояли!
+29
-11
+18
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Luisa Vi
Ответ Anna Morgan
Вот как про Валиеву елей льет! Знает, кого можно унижать, а кого надо опасаться. Во кучерявая дает!))
Конечно, а то Камила сболтнёт чего лишнего, присесть придётся
+25
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+13
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Howard Norfolk
Вот не говорила ЭТ, и лучше бы промолчала. А Щербакову с помощью которой, она якобы мстила ,списала тут же в ол.сезон, загадочная женщина.
+17
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+11
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N-fox
К сожалению, до фан групп тренерам не достучатся. Это бесполезная история. Возводят любимок в ранг неприкасаемых, и умудряются на тренеров повесить все проблемы. Вот Алена Косторная - какая она была в ТШТ, ангела могу пересматривать бесконечно, как и ее юниорскую произвольную. Загадочная, дерзкая и возвышенная Алена, воплощенная красота. И вдруг... у Плющенко все это куда-то пропадает. Крутизна Саши Трусовой - программы в ТШТ были наотмашь, и у нее хватило ума вернуться в предолимпийский год. Аня Щербакова - ОЧ, что тут еще сказать, сколько ей прекрасных постановок сделали, и образ уникальный. Тандем Камилы и Этери - это шедевр на шедевре. А как блистала Загитова! Неужели фанаты, которые обвиняют тренеров действительно думают, что штаб предвзят, специально хуже работает с той, или иной спортсменкой, кого-то выживает? ТШТ - это от каждого по способностям. Каждому подбирают образ, с каждым работают по-максимуму. Не будь Этери, Даниила и Сергея Дудакова, где бы сейчас было женское фк, увидели бы мы такие высоты!
+19
-9
+10
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thelittlecreature
Валиева в день короткой во все тяжкие пустилась: и мороженое у волонтера, и чай у массажистки...у меня так собака делает, ей тоже, что не предложи, все в рот тут же хватает
+20
-12
+8
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Gilonjon862
Какой бред, 2 года был стакан деда, а перед судом вбрасывают про липтоны и мороженки) Теперь при любом исходе у фанатиков ТШТ будет железная версия произошедшего.
+19
-12
+7
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Gilonjon862
Ответ Targar
Камила не нуждалась в допинге. Абсурдно даже думать, что лучшая фигуристка мира нуждалась в допинге. Скорее всего, конкуренты накачали Камилу допингом.
Неужели? она проигрывала Щербаковой и Трусовой в предолимпийском сезоне, проигрывала Акатьевой с Петросян в постолимпийском сезоне. Точно не нуждалась в допинге если все её лучшие прокаты пришлись на конец 21 года и после всё куда-то пропало? Уже на ЧЕ пошёл спад и даже в команднике падала, не говоря про личку. Где же сейчас её 3 квада и триксель?
+6
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Anna Morgan
Ясна линия защиты Тутберидзе в суде - кто-то Валиевой что-то дал в день соревнования, но кто она не помнит. Милый, наивный жеребнок.
+16
-11
+5
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Большой Влад
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Ответ Gilonjon862
Какой бред, 2 года был стакан деда, а перед судом вбрасывают про липтоны и мороженки) Теперь при любом исходе у фанатиков ТШТ будет железная версия произошедшего.
Слушания ISU состоялись на следующий день. Времени на расследование просто не было. Мы говорим о часах, а расследование обычно занимает месяцы. Идея о возможном заражении таблетками ее дедушки была просто объяснением, выдвинутым на вопрос, заданный Камиле: знаете ли вы, как кто-нибудь принимает лекарства ТМЗ?

Это не было каким-то окончательным объяснением, поскольку она была в Пекине и не имела возможности провести расследование.
+13
-8
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Darth_Pershman
Ответ Gilonjon862
Какой бред, 2 года был стакан деда, а перед судом вбрасывают про липтоны и мороженки) Теперь при любом исходе у фанатиков ТШТ будет железная версия произошедшего.
Ну не скажешь ведь, что один заслуженный тренер свою спортсменку на Олимпиаду таким образом пытался пропихнуть. Вот и мямлили эти полтора года все про всякое.
+7
-2
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ЮИ
Это все уже было перед олимпиадой, Спецпроект и т.п.... и все знают, чем такое превознесение одной спортсменки над всеми закончилось. Жизнь не учит?
+7
-3
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Natalia Solomakha
Выходит, ещё хорошо, что Валиевой в тот день никто косяк с марихуаной не предложил 🤣😜
+8
-5
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Лакс
Тезис о создании Медведевой начиная с 7 лет и за 11 то лет еще можно принять.
Но абсолютно не согласен что можно создать за 2 года Загитову не только как единственную у нас обладетельницу Золотого Шлема, но и самого быстрого его собирателя в ФК. Необходимые для этого условия это и талант, и работоспособность, и конечно чемпионский характер весьма высокого единичного уровня.
И опять же ЭТ перечислила отличительные черты Камилы. Но не она же их создала, а Камила с детства их развивала.
Все её предыдущие тренеры говорили и про её отличия от других и про её работу над собой.
+4
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Jessi
Она же сказала, что волонтёр угостил Камилу мороженым на ЧР. Это же вроде спонсор Федерации, мороженое Чистая линия? Намекает, что они виноваты?
+3
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Anna Stefan
Ответ Лакс
Тезис о создании Медведевой начиная с 7 лет и за 11 то лет еще можно принять. Но абсолютно не согласен что можно создать за 2 года Загитову не только как единственную у нас обладетельницу Золотого Шлема, но и самого быстрого его собирателя в ФК. Необходимые для этого условия это и талант, и работоспособность, и конечно чемпионский характер весьма высокого единичного уровня. И опять же ЭТ перечислила отличительные черты Камилы. Но не она же их создала, а Камила с детства их развивала. Все её предыдущие тренеры говорили и про её отличия от других и про её работу над собой.
Это как-то отменяет работу тренера?
+3
-1
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Большой Влад
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ thelittlecreature
Валиева в день короткой во все тяжкие пустилась: и мороженое у волонтера, и чай у массажистки...у меня так собака делает, ей тоже, что не предложи, все в рот тут же хватает
Девушка 15 лет, скромная, на видео я видела всегда вежливая с фанатами и незнакомцами. Такому человеку в столь юном возрасте сложно сказать «нет» взрослым.
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Zooey Glass
Ответ N-fox
К сожалению, до фан групп тренерам не достучатся. Это бесполезная история. Возводят любимок в ранг неприкасаемых, и умудряются на тренеров повесить все проблемы. Вот Алена Косторная - какая она была в ТШТ, ангела могу пересматривать бесконечно, как и ее юниорскую произвольную. Загадочная, дерзкая и возвышенная Алена, воплощенная красота. И вдруг... у Плющенко все это куда-то пропадает. Крутизна Саши Трусовой - программы в ТШТ были наотмашь, и у нее хватило ума вернуться в предолимпийский год. Аня Щербакова - ОЧ, что тут еще сказать, сколько ей прекрасных постановок сделали, и образ уникальный. Тандем Камилы и Этери - это шедевр на шедевре. А как блистала Загитова! Неужели фанаты, которые обвиняют тренеров действительно думают, что штаб предвзят, специально хуже работает с той, или иной спортсменкой, кого-то выживает? ТШТ - это от каждого по способностям. Каждому подбирают образ, с каждым работают по-максимуму. Не будь Этери, Даниила и Сергея Дудакова, где бы сейчас было женское фк, увидели бы мы такие высоты!
+++
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Владислава Крюкова
Ответ Gilonjon862
Какой бред, 2 года был стакан деда, а перед судом вбрасывают про липтоны и мороженки) Теперь при любом исходе у фанатиков ТШТ будет железная версия произошедшего.
Вы не знаете, что там было два года. Для снятия временного отстранения они должны были представить версию как оно попало. Версия с загрязнением бытовым это самое логичное. И все адекватные люди это говорили. Липтон и мороженки и это тоже логично, когда узнают что + проба, что делал спортсмен. В суде уже давно известна версия защиты.
+3
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Artemon1302
Ответ N-fox
К сожалению, до фан групп тренерам не достучатся. Это бесполезная история. Возводят любимок в ранг неприкасаемых, и умудряются на тренеров повесить все проблемы. Вот Алена Косторная - какая она была в ТШТ, ангела могу пересматривать бесконечно, как и ее юниорскую произвольную. Загадочная, дерзкая и возвышенная Алена, воплощенная красота. И вдруг... у Плющенко все это куда-то пропадает. Крутизна Саши Трусовой - программы в ТШТ были наотмашь, и у нее хватило ума вернуться в предолимпийский год. Аня Щербакова - ОЧ, что тут еще сказать, сколько ей прекрасных постановок сделали, и образ уникальный. Тандем Камилы и Этери - это шедевр на шедевре. А как блистала Загитова! Неужели фанаты, которые обвиняют тренеров действительно думают, что штаб предвзят, специально хуже работает с той, или иной спортсменкой, кого-то выживает? ТШТ - это от каждого по способностям. Каждому подбирают образ, с каждым работают по-максимуму. Не будь Этери, Даниила и Сергея Дудакова, где бы сейчас было женское фк, увидели бы мы такие высоты!
Полностью с вами согласна. Такое чувство, что либо Яна свой десант натравила, либо действительно фанатская любовь мозги у всех застит🤷‍♀️
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Anna Morgan
Ответ Luisa Vi
Конечно, а то Камила сболтнёт чего лишнего, присесть придётся
да тут ее отмажут, а вот то, что в сша не заехать, вот это очень не приятно
+9
-8
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nthwchns
Ответ Zag Alien
правильно, Валиева лучше!
аахаахахаххахахахахахахахах
+2
-1
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Владислава Крюкова
Ответ thelittlecreature
Комментарий удален модератором
Ей мороженое предлагал знакомый очевидно, кому она доверяла
+3
-2
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