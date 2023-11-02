Елена Вайцеховская: «Тутберидзе великолепна. Имея эксклюзивный контракт с Первым каналом, устроить грандиозное шоу имени себя на стороннем ресурсе – это пять баллов!»

Елена Вайцеховская отреагировала на интервью Этери Тутберидзе.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию дала интервью Леониду Слуцкому в рамках проекта «Коммент.Шоу».

«Этери Георгиевна великолепна на самом деле. Имея эксклюзивный контракт с Первым каналом, устроить грандиозное шоу имени себя на стороннем ресурсе – это пять баллов!» – написала журналист.

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