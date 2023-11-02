Елена Вайцеховская: «Тутберидзе великолепна. Имея эксклюзивный контракт с Первым каналом, устроить грандиозное шоу имени себя на стороннем ресурсе – это пять баллов!»

Теги Первый канал Елена Вайцеховская Этери Тутберидзе Фигурное катание

Елена Вайцеховская отреагировала на интервью Этери Тутберидзе.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию дала интервью Леониду Слуцкому в рамках проекта «Коммент.Шоу».

«Этери Георгиевна великолепна на самом деле. Имея эксклюзивный контракт с Первым каналом, устроить грандиозное шоу имени себя на стороннем ресурсе – это пять баллов!» – написала журналист.

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54 комментария

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Лека-Лека
Вайц от зависти экземой, наверное, покрылась.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ахаха, засвербило у Вайц. Посчитала чужие денежки, прослезилась?))
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Delirium
Ну так может контракт закончился, или он регламентирует лишь ее появление на ТВ. Вайцеховской то откуда знать что там у Этери с договором?
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sniper74
А она что, крепостная Эрнста? Вообще здорово, что формат вью из телека перекрчевал на ютуб. Задолбают же своей политкорректурой, изрежут весь выпуск. Мне кстати выпуск понравился. Он где-то вышел сумбурный, все-таки Слуцкий так себе журналист. Но я смотрела это как беседу двух тренеров, и это зашло. Думаю, оно и в целом зашло, чем больше естественных эмоций и меньше облизываний, тем интереснее
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Ягун Ягунини
И это все претензии? Стареет Вайц)
По поводу контракта, Вайц, видимо, его внимательно изучила и точно знает, что там есть пункт, запрещающий давать интервью на других ресурсах)
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Кошка Матраскина
чето скромно как-то Вайц отреагировала
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nina1212
и все? Больше Вайц сказать нечего?))
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N-fox
Хочется сказать: завидно - завидуй молча. Но это не про Вайцеховскую. Она как сплетница на базаре)
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Кошка Матраскина
чето скромно как-то Вайц отреагировала
Скорее всего пишет развернутый ответ. Она ж удостоилась чести быть помянутой в интервью, уверена, что у Вайц крылья выросли, щас набросает 😂
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flyhigh
Вайц копит желчь на статью🤣
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alex.new1234
Да, вам такое и не снилось. Вот до чего популярна Тутберидзе, многие были бы счастливы взять интервью, да не всем даёт. Вот вам давно уже не даёт, а почему? Помните?
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Алексей Токарев
Вайцеховской лично эти контракты с Первым дают читать?
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Elena Savanuk
Ответ Кошка Матраскина
чето скромно как-то Вайц отреагировала
Полагаю, что продолжение следует ;)
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Хрустальный Гусенок
такая извращенная ревность,
Вайц даже не достоин целовать ей ноги
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Алексей Токарев
Вайцеховской лично эти контракты с Первым дают читать?
Спать они ей не дают
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Лека-Лека
Ответ Vendetta4111323
Я ожидала всего. Набросов про конвейер, про ответственность за допинг, кококо зачем озвучивать про кидание коньками и проч, айайай как нехорошо говорить «мудак», про обидки учениц и на учениц, про пубертат и проч Но выродить про контракт с первым как претензию - это просто😂😂😂 Стареете, ЕленСергевна
Больше сказать по сути нечего. Факты опровергают все набросы.
+5
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Vendetta4111323
Я ожидала всего. Набросов про конвейер, про ответственность за допинг, кококо зачем озвучивать про кидание коньками и проч, айайай как нехорошо говорить «мудак», про обидки учениц и на учениц, про пубертат и проч
Но выродить про контракт с первым как претензию - это просто😂😂😂
Стареете, ЕленСергевна
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N-fox
Ответ Кошка Матраскина
чето скромно как-то Вайц отреагировала
Это она пока в шоке, оправиться не может)
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kate_ko
хе-хе) можно было на 1м предложении остановиться)))
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Лека-Лека
Ответ Беглый*
Комментарий удален модератором
Просто Этери знаменита результатами и достижениями, а Вайц клеветой и грязью.
Каждому свое.
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olvl
Ответ flyhigh
Вайц копит желчь на статью🤣
Придумывает заковыристые витиеватые фразы, забористые обороты и тд)). Скоро увидим.
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Лека-Лека
Ответ Железная Леди
Вайц , между прочим, Олимпийская чемпионка. кто кому чего достоин?
Вот и писала бы о своем виде спорта. Так нет - ей Этери покоя не дает.
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Сергей Орлов
Мастер-класс, как назвать человека дурой, не произнося это слово)
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Лека-Лека
Ответ Elena Savanuk
Полагаю, что продолжение следует ;)
Скоро Рудковские подключатся.
Вот только поднапрягутся и выродят что-нибудь.
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Алена Иванова
А я вот думаю сдержиться Вайц или нет. Не сдержалась го...метка.
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