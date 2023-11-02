Елена Вайцеховская: «Тутберидзе великолепна. Имея эксклюзивный контракт с Первым каналом, устроить грандиозное шоу имени себя на стороннем ресурсе – это пять баллов!»
Елена Вайцеховская отреагировала на интервью Этери Тутберидзе.
Заслуженный тренер России по фигурному катанию дала интервью Леониду Слуцкому в рамках проекта «Коммент.Шоу».
«Этери Георгиевна великолепна на самом деле. Имея эксклюзивный контракт с Первым каналом, устроить грандиозное шоу имени себя на стороннем ресурсе – это пять баллов!» – написала журналист.
Трусова кидала в Тутберидзе коньки, Медведева отказалась жить в одном номере – изнанка отношений Этери с ученицами
«Мы ходили по баптистским церквям, чтобы перекусить». Неизвестные детали о жизни Тутберидзе в США
Самая подробная речь Тутберидзе про допинг-дело Валиевой: как все случилось?
По поводу контракта, Вайц, видимо, его внимательно изучила и точно знает, что там есть пункт, запрещающий давать интервью на других ресурсах)
Вайц даже не достоин целовать ей ноги
Но выродить про контракт с первым как претензию - это просто😂😂😂
Стареете, ЕленСергевна
Каждому свое.
Вот только поднапрягутся и выродят что-нибудь.