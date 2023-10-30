Полина Гагарина согласилась перенести концерт в Омске, чтобы по времени он не пересекался с этапом Гран-при России

Теги Спорт-Экспресс Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Полина Гагарина перенесла концерт в Омске, чтобы он не пересекался с этапом Гран-при.

Об этом рассказала директор по маркетингу и коммерции хоккейного клуба «Авангард» Елена Шкиль.

Этап Гран-при России в Омске прошел 21-22 октября на G-Drive Арене. 

«Были определенные сложности с графиком трансформации площадки с хоккейной на фигурнокатательную. Для фигуристов нужна другая температура, другой лед, другая реклама. Для этого все службы должны были работать круглосуточно — два дня до, два дня после. Очень сложный и трудозатратный процесс. Коллеги блестяще справились.

Федерация фигурного катания России, так понимаю, работала плотно с КХЛ, чтобы состыковать расписание, ФХР тоже помогала. В общем, много кто поучаствовал, чтобы сделать возможным такой график, чтобы мы даже пустили местных фигуристов тренироваться. В том числе и главная команда «Авангарда» потеснилась и перенесла тренировки в нашу академию.

У нас даже Полина Гагарина поучаствовала в организации Гран-при. Когда считали, сколько часов надо, чтобы комфортно залить лед, то с ее концертом время не билось. И она согласилась перенести концерт на попозже, на 28 октября. Вообще невероятная история, и Полина Гагарина нас поддержала. Надеюсь, билетов продали еще больше», — сказала Шкиль.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Defender64
Респект Полине, она прикольная, на Голосе неплохо себя проявляет, и петь умеет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maria Fragile
Полина согласилась поорать, ой извиняюсь, попеть, в другой день. Какая разница, когда ора.., ой, ну то есть петь.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий