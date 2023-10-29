Багин о столкновении Шанаевой и Морозов: «Можно было подойти, извиниться, спросить «как ты?» А мужикам надо всегда на площадке смотреть на 360»

Андрей Багин критически высказался о ситуации с травмой Аннабель Морозов.

Накануне на Гран-при России в Красноярске фигуристка Елизавета Шанаева случайно порезала ногу Аннабель лезвием конька во время разминки. Из-за травмы она позже снялась с произвольного танца.

«Считаю, после такого можно было подойти, извиниться, спросить «как ты?» Чисто спортивное уважение.

А мужикам надо всегда на площадке смотреть на 360. На льду всегда 5 пар, ничего сложного в этом нет. Аннабель Морозов, поправляйся», – написал в сторис Багин, который был партнером Аннабель с 2017 по 2022 год.

Сейчас Морозов выступает в дуэте с Игорем Еременко, Шанаева – с Павлом Дроздом

Кровь и слезы нашей фигуристки: соперница случайно разрезала ей ногу коньком