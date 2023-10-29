Багин о столкновении Шанаевой и Морозов: «Можно было подойти, извиниться, спросить «как ты?» А мужикам надо всегда на площадке смотреть на 360»

Теги травмы Гран-при Андрей Багин Павел Дрозд Аннабель Морозов Елизавета Шанаева Серия Гран-при России Фигурное катание

Андрей Багин критически высказался о ситуации с травмой Аннабель Морозов.

Накануне на Гран-при России в Красноярске фигуристка Елизавета Шанаева случайно порезала ногу Аннабель лезвием конька во время разминки. Из-за травмы она позже снялась с произвольного танца.

«Считаю, после такого можно было подойти, извиниться, спросить «как ты?» Чисто спортивное уважение.

А мужикам надо всегда на площадке смотреть на 360. На льду всегда 5 пар, ничего сложного в этом нет. Аннабель Морозов, поправляйся», – написал в сторис Багин, который был партнером Аннабель с 2017 по 2022 год.

Сейчас Морозов выступает в дуэте с Игорем Еременко, Шанаева – с Павлом Дроздом

Кровь и слезы нашей фигуристки: соперница случайно разрезала ей ногу коньком

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
spf12
Багин не самый сильный фигурист, на парень видимо хороший. Он и про Нарижного не стал рассказывать, за что тому прописал. А к Аннабель он хорошо относился и пара была красивая внешне.
+38
0
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
22somebody22
Вот,даже бывший партнёр поддержал,а мог занять нейтральную позицию.
+38
-1
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marya Y
Чисто спортивное уважение.
+++
+25
0
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
4x Qqqq
Даже Багин поддерживает бывшую партнёршу, на которую, по идее, имеет право быть в обиде, так как для него это расставание стало одной из причин приостановки (и, скорее всего, завершения) карьеры. Потому что человеком нужно быть. Или, хотя бы, мимикрировать под него, если не дано.
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аленка_76
Спасибо Андрею за поддержку Аннабель!
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Это уже не первое высказывание о поведении Шанаевой после инцидента, хватит ли ей наконец порядочности принести извинения?
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Андрей проявил товарищескую поддержку бывшей партнёрше и хорошие человеческие качества. Молодец !
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оле-Лукойе
Честно скажу, мне Багин не очень нравится, как танцор на льду, но как человек вызывает уважение.
Если уж Федерация молчит, хоть спортсмены поддерживают.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ева Винер
Ответ spf12
Багин не самый сильный фигурист, на парень видимо хороший. Он и про Нарижного не стал рассказывать, за что тому прописал. А к Аннабель он хорошо относился и пара была красивая внешне.
кстати из всех партнёров Аннабель, с Багиным эстетичнее всего смотрелась она
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
БезызбежноНаКрасный
Ответ Мороженко
Комментарий скрыт
от этой - не было никаких извинений
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ayla
Ответ Амонра
а сколько бывших у Морозов? у меня ощущение, что прям пол-ассортимента.Багин экс, Нарижный экс...
они с Багиным долго катались, года 4 точно, а про Нарижного лучше не комментировать, он известный ходок
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юра Плисецкий
Насколько же мужчины человечнее по жизни.
Поддержка в трудную минуту всегда важна.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
БезызбежноНаКрасный
Ответ Ayla
они с Багиным долго катались, года 4 точно, а про Нарижного лучше не комментировать, он известный ходок
Хаврижный же)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kareglazaya
Ответ Ева Винер
кстати из всех партнёров Аннабель, с Багиным эстетичнее всего смотрелась она
А мне всегда казалось, что она его перетанцовывает. А яркие костюмы, макияж еще больше перетягивают внимание на партнершу.
А вот с нынешним партнером, пожалуй, впервые видно и Аннабель, и партнера)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kareglazaya
Ответ Назар Игорь
Это уже не первое высказывание о поведении Шанаевой после инцидента, хватит ли ей наконец порядочности принести извинения?
Похоже, не хватит. Партнер ее уже выразил сожаление, да и вообще адекватно это всё прокомментировал, а Лиза не то что не извинилась, так еще и прямым текстом заявила, что по фиг ей и на чужие проблемы, и на мнение общественности.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Амонра
Ответ Ayla
они с Багиным долго катались, года 4 точно, а про Нарижного лучше не комментировать, он известный ходок
по разрозненным кусочкам инфы у меня складывается впечатление, что в танцах сплошная Санта-Барбара😬
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий