Татьяна Тарасова: «Гуменник в короткой программе был по нулям. Музыка мне понравилась»

Татьяна Тарасова оценила выступление Петра Гуменника в короткой программе.

Фигурист набрал 70,41 балла на этапе Гран-при России в Красноярске и занимает пятое место. Он выступал под кавер-версию песни Sonne группы Rammstein.

« в этом году мне очень нравится, но сегодня он был по нулям. Жаль, что не получилось.

Музыка на его прокате мне тоже понравилась», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.