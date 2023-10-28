Татьяна Тарасова: «Гуменник в короткой программе был по нулям. Музыка мне понравилась»
Татьяна Тарасова оценила выступление Петра Гуменника в короткой программе.
Фигурист набрал 70,41 балла на этапе Гран-при России в Красноярске и занимает пятое место. Он выступал под кавер-версию песни Sonne группы Rammstein.
«Гуменник в этом году мне очень нравится, но сегодня он был по нулям. Жаль, что не получилось.
Музыка на его прокате мне тоже понравилась», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
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