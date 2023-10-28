Татьяна Тарасова: «Гуменник в короткой программе был по нулям. Музыка мне понравилась»

Теги Татьяна Тарасова сборная России мужское катание Петр Гуменник Фигурное катание

Татьяна Тарасова оценила выступление Петра Гуменника в короткой программе.

Фигурист набрал 70,41 балла на этапе Гран-при России в Красноярске и занимает пятое место. Он выступал под кавер-версию песни Sonne группы Rammstein. 

«Гуменник в этом году мне очень нравится, но сегодня он был по нулям. Жаль, что не получилось.

Музыка на его прокате мне тоже понравилась», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

7 комментариев

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Порядка.нет
Ответ ЛисаАлиса78
То есть когда падает Аделия, то она откатала БЛЕСТЯЩЕ (просто ошиблась) А Петя по нулям, ок
Так Петя все три прыжковых завалил, тут ни какая Аделия ему "не соперник"...
+8
-3
+5
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Дмитрий Агапов
Его сбил лутц
+3
0
+3
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Sportsfan
Ответ spf12
Что значит «музыка тоже понравилась»? Понравилось, что Петя по нулям?
Чукча не читатель, чукча писатель? «Гуменник в этом году мне очень нравится. Музыка тоже понравилась».
+3
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Ливия
Как у Марка на прошлом этапе. Жаль, что не задался прокат. Надеюсь, завтра будет чистый прокат и он будет в тройке. МО непредсказуемая, и со своим чистым прокатом Петя может быть в призах.
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0
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Пахра
Не понравилась музыка и Петя в ней, лучше пусть вернёт прошлогоднюю КП, если сразу не задалось.
+1
0
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