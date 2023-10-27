Эдуард Карартынян: «Тактических мыслей, как обойти конкурентов, не было, просто выходил делать свою работу»

Теги мужское катание Спорт-Экспресс Эдуард Карартынян Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Эдуард Карартынян высказался о победе на Гран-при России среди юниоров в Красноярске.

«Все дается за счет работы. Работы над собой. Не думал какое смогу занять место на этих соревнованиях, просто выходил делать свою работу максимально чисто откатать программу есть недочеты, над которыми буду работать и постараюсь подойти в следующий раз так, чтобы откатать все на максимум.

Каких-то тактических мыслей, как обойти конкурентов, не было, просто выходил делать свою работу. Стараюсь двигаться быстрее в программе, но из-за волнения не всегда получается улыбаться. Сложный контент, стараюсь вкладываться по максимуму.

Каждый делал свою работу, каждый старался сделать ее по максимуму. Заряжает, когда видишь, как старшие ребята делают сложные элементы, они могут посоветовать мне, как справиться с волнением. Стараюсь не расслабляться и нагонять, после ошибок мотивации порой даже больше.

Кумиры? Юдзуру Ханю. Все нравится у него. Прыжки, как он презентует себя на льду. Шикарно», — сказал Карартынян.

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4 комментария

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AlenaElena28@mail.ru
Думаю , что не нужно стараться с кем-то бороться (судьи выскажут свое субъективное мнение отличное от проката) ,просто нужно : хорошо вычистить прыжки , зафиксировать контент который был в этом прокате и не изменять его до конца года , кататься для зрителей , то есть делай ,что должно и пусть будет как будет ( девиз рыцарей круглого стола)
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kono_aa@mail.ru
ну, почему у нас все "делают работу", особенно молодежь! отсюда и катание рабочее. Смотришь на них и жалеешь их
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+1
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olvl
Эдуарда ещё раз с победой! Удачи и успехов в дальнейшем!
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Ir_rish
Ответ kono_aa@mail.ru
ну, почему у нас все "делают работу", особенно молодежь! отсюда и катание рабочее. Смотришь на них и жалеешь их
А те, у кого катание "не рабочее"- оно какое?
И как его определяют сами спортсмены? Moжет быть, "полетом фантазии" или "вдохновением"?
Просто когда в великий и могучий запихивают "кальку" с другого языка- чаще всего это и выглядит, как вставная челюсть. А "делать работу"-далеко не самый худший вариант.
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