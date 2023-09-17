Светлана Соколовская уклонилась от вопроса о тренировках Александры Трусовой.

В конце августа «Р-Спорт» сообщил, что фигуристка прекратила регулярные занятия в группе Соколовской.

«Я просто опаздываю, я вас люблю», – сказала Соколовская журналистам в ответ на вопрос, продолжает ли у нее тренироваться Трусова.

«Хочу ли соревноваться? На такие вопросы не отвечаю». Трусовой не до сезона – она в Мексике