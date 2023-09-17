Соколовская – на вопрос журналиста о тренировках Трусовой: «Я просто опаздываю, я вас люблю»

Теги сборная России женское катание Светлана Соколовская Александра Трусова Фигурное катание

Светлана Соколовская уклонилась от вопроса о тренировках Александры Трусовой.

В конце августа «Р-Спорт» сообщил, что фигуристка прекратила регулярные занятия в группе Соколовской.

«Я просто опаздываю, я вас люблю», – сказала Соколовская журналистам в ответ на вопрос, продолжает ли у нее тренироваться Трусова.

«Хочу ли соревноваться? На такие вопросы не отвечаю». Трусовой не до сезона – она в Мексике

7 комментариев

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veramarso
Не занимайтесь ерундой, никакого события (с)
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Аля Иванова
А что так? Не Соколовская ли обнимала Трусову и говорила, какая у них в группе дружная семья? А сейчас не нашлось минуты ответить?
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76er
Стиль ФФКР заразителен )
+2
-1
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Алоэ Вера
Кажется, Тутберидзе в своё время так же отвечала))
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