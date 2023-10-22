Инна Гончаренко: «Кондратюк на этом этапе был не похож сам на себя, делал очень много ошибок, которые ему несвойственны»

Теги сборная России мужское катание Инна Гончаренко Алексей Ерохов Матвей Ветлугин Марк Кондратюк Григорий Федоров Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Инна Гончаренко считает, что Кондратюк был не похож на себя на Гран-при в Омске.

Фигурист занял четвертое место. Матвей Ветлугин одержал победу, Алексей Ерохов стал вторым, Григорий Федоров – третьим.

«Турнир у мужчин был очень интересным. Значительно поднялся Марк Кондратюк, но, к сожалению, он занял только четвертое место. На этом этапе он был не похож сам на себя, может, был не в настроении. Он делал очень много ошибок, которые ему несвойственны, хотя мы всегда от него ждем ярких прокатов.

Матвей Ветлугин сумел отстоять свое лидерство, хотя тоже не смог избежать ошибок. Порадовал Алексей Ерохов, он выдал чистый прокат, он выступал спокойно, я бы даже сказала, с достоинством. Молодой Федоров тоже молодец, ярко катался, он продолжает завоевывать свою публику «, – сказала тренер.

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1 комментарий

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Оз
Кондратюк уже и в прошлом сезоне вообще-то много ошибался и срывал. А с учётом, что он выбрал шоу, а не подготовку к соревнованиям, чего удивляться-то теперь.
Жаль, что Федра продолжает грибовать Маркушу, даёт ему самый легкий этап, и пытается вытащить его на призовые места по головам фигуристов, которые действительно хотят соревноваться и работают над формой!
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