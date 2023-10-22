Инна Гончаренко: «Кондратюк на этом этапе был не похож сам на себя, делал очень много ошибок, которые ему несвойственны»

Инна Гончаренко считает, что Кондратюк был не похож на себя на Гран-при в Омске.

Фигурист занял четвертое место. Матвей Ветлугин одержал победу, Алексей Ерохов стал вторым, – третьим.

«Турнир у мужчин был очень интересным. Значительно поднялся , но, к сожалению, он занял только четвертое место. На этом этапе он был не похож сам на себя, может, был не в настроении. Он делал очень много ошибок, которые ему несвойственны, хотя мы всегда от него ждем ярких прокатов.

сумел отстоять свое лидерство, хотя тоже не смог избежать ошибок. Порадовал , он выдал чистый прокат, он выступал спокойно, я бы даже сказала, с достоинством. Молодой Федоров тоже молодец, ярко катался, он продолжает завоевывать свою публику «, – сказала тренер.