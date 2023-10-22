Инна Гончаренко: «Кондратюк на этом этапе был не похож сам на себя, делал очень много ошибок, которые ему несвойственны»
Инна Гончаренко считает, что Кондратюк был не похож на себя на Гран-при в Омске.
Фигурист занял четвертое место. Матвей Ветлугин одержал победу, Алексей Ерохов стал вторым, Григорий Федоров – третьим.
«Турнир у мужчин был очень интересным. Значительно поднялся Марк Кондратюк, но, к сожалению, он занял только четвертое место. На этом этапе он был не похож сам на себя, может, был не в настроении. Он делал очень много ошибок, которые ему несвойственны, хотя мы всегда от него ждем ярких прокатов.
Матвей Ветлугин сумел отстоять свое лидерство, хотя тоже не смог избежать ошибок. Порадовал Алексей Ерохов, он выдал чистый прокат, он выступал спокойно, я бы даже сказала, с достоинством. Молодой Федоров тоже молодец, ярко катался, он продолжает завоевывать свою публику «, – сказала тренер.
Жаль, что Федра продолжает грибовать Маркушу, даёт ему самый легкий этап, и пытается вытащить его на призовые места по головам фигуристов, которые действительно хотят соревноваться и работают над формой!