Косторная о соревнованиях: «Я стала взрослее, стала спокойнее к этому относиться»

Алена Косторная заявила, что стала спокойнее с возрастом.

Фигуристка выступает в паре с Георгием Куницей. Сегодня они заняли четвертое место на этапе Гран-при России в Омске – эти соревнования стали первыми для Косторной с ноября 2021 года.

– Как вообще эмоции? 700 дней, посчитали, не выступала на соревновательном льду. Число получилось юбилейное.

– Я стала взрослее, я стала спокойнее. Я стала спокойнее к этому относиться. Все, – сказала 20-летняя Косторная.

Ранее спортсменка выразила недовольство судейством на Гран-при в Омске.

Косторная о судействе на Гран-при России: «Я просто возмущена. Мой любимый вид спорта тонет в болоте»

Алена Косторная: «Я недовольна, как был оценен наш труд. Он был спущен в унитаз»