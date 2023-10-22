Косторная о соревнованиях: «Я стала взрослее, стала спокойнее к этому относиться»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Алена Косторная заявила, что стала спокойнее с возрастом.

Фигуристка выступает в паре с Георгием Куницей. Сегодня они заняли четвертое место на этапе Гран-при России в Омске – эти соревнования стали первыми для Косторной с ноября 2021 года.

– Как вообще эмоции? 700 дней, посчитали, не выступала на соревновательном льду. Число получилось юбилейное.

– Я стала взрослее, я стала спокойнее. Я стала спокойнее к этому относиться. Все, – сказала 20-летняя Косторная.

Ранее спортсменка выразила недовольство судейством на Гран-при в Омске.

Косторная о судействе на Гран-при России: «Я просто возмущена. Мой любимый вид спорта тонет в болоте»

Алена Косторная: «Я недовольна, как был оценен наш труд. Он был спущен в унитаз»

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65 комментариев

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Девочка Демон
Прикиньте, это она ещё спокойная!😄😄
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alexnew
Ну, если она стала спокойнее, то я считаю, Тутберидзе надо памятник ставить.
+48
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Natalia Solomakha
Настроенье у тебя истерическое. Скушай, деточка, яйцо диетическое.
+29
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Natalia Solomakha
Ответ Девочка Демон
Прикиньте, это она ещё спокойная!😄😄
Могла бы и избить Гошу в КиКе - но сдержалась же.
+27
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Алеся Ткаченко
Я стала спокойнее,я стала спокойнее...Спокойнее я стала,ясно?!!!!!!!
+23
-1
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Natalia Solomakha
Гоша, ты ножи, это, дома спрячь пока лучше.
+19
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ДИОНИС
Это, значит, Алёна сейчас спокойная?! А что же будет, когда она разгневается?
+17
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Mental health and fishing
Ответ alexnew
Ну, если она стала спокойнее, то я считаю, Тутберидзе надо памятник ставить.
Это да. Кроме шуток, поражаюсь тому, как Тутберидзе всех этих девочек сдерживает, они при ней все милашки, #работаемдальше. А как только от неё или из спорта уходят, всё - понеслось
+14
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Елена Назырова
Я ещё на Бойкову наезжала)), она оказывается зайка плюшевый, всё познаётся в сравнении. Алёна никаких выводов не делает, язык твой враг Алёнушка
+11
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Vendetta4111323
Оно и видно
Концерт в комментариях судейства, сплошной базар
Бедный Гоша, с этой недокоролевой наплачется
+11
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Perfectooo
Косторная - ходячий анекдот.. спокойнее она стала, ага :))
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Tatyana Linskaya
Эх, Аленка. Люблю тебя, но, блин, надо уметь держать лицо. И Гошу прямо жалко.
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akschweyan
Вы не понимаете, у неё просто много личностей 😂😂
Блин, ну как же иронично смотрится эта новость после двух предыдущих, аа)). Ведь даже специально такое не придумаешь))
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Mental health and fishing
Что тогда - "зачем я напрягалась?", что сейчас - " наш труд спущен в унитаз"
+8
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Nensy22
😂Алена Преспокойная.. Это просто сюрреализм какой-то.... Скучно с ней точно не будет. Интересно, когда она ангела или джульетту катала, как ее пустоту и глупость скрывали. Вот как...

А еще в это время пока Алена вещает, что Гоша делает? Рядом стоит до 10 считает?😂вот эт терпение у него
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ЮИ
С этого ответа надо было начинать, на нем и остановиться.
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несахар
алёна девка психическая
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MockingBird
"Я стала взрослее, я стала спокойнее. Я стала спокойнее к этому относиться" - очень смешно))))))))))))) особенно после её агрессивных комментариев ))))))))
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alexnew
Ответ Владимир Георгия
Говорит спокойная,- но не прилично про унитаз и судейство итд. Значит не спокойная.
Ну, почему неспокойная? Все же относительно. Может быть, это она спокойная такая.
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Irina29
Алёна прекращай, ты своим интервью затмила весь этап, теперь говорят только о тебе😂😅
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Vanilopa
Боюсь представить реакцию более неспокойной Алены)
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Orange carrot
Если это спокойнее, то боюсь представить, что будет в неспокойном состоянии
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Defender64
Слова Алёны пусты и невесомы
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Natalia Solomakha
Гоша, ты ножи, это, дома спрячь пока лучше.
думаю, что он их и так под замком держит))
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galik55
Ничего себе спокойней, объясните ей, что быстро скатывание не проходит. Сегодня много косяков было, причем и Алены. Держись Георгий.
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Revery
Да-а-а-а-а, Алён, заметно)))
Бедный Гоша, прости Господи...
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ccc6srcv2n
Аленка, зато давала перчику этому этапу и своим поведением и выражением лица и интервью. Так еще , как вишенка на торте, это она еще спокойная, оказывается. Ору!
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Lusmin
Ох, не знаю, с одной стороны, да Алена звёдная, популярная, ее имя на любой афише -это касса, с другой стороны, высказывания и самомнение сыграет с ней злую шутку. Выходит, еще один этап вне пьедестала и конец мотивации? Всё "слито в унитаз" её же словами.
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Ракелль
Да у нее истерика на 3 поста
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Ali Bozh
Блин, ржу не могу, Алёнка сейчас встряхнёт фигурку, в отсутствии международных стартов скучно точно не будет)
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Guess The Song
Взрослее? Честно, взрослый человек, даже если не в настроении, постарается это не показывать на соревновании и не высказывать агрессивно партнёру прямо после выступления, хотя сама ошиблась. Это можно сделать и потом, а на выступлении есть зрители, которым она не улыбнулась даже
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Адриана
Ну если это состояние и поведение называется спокойным, то даже трудно представить, какая она в гневе. Гоша, берегись.
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galik55
Ответ alexnew
Таких у нее больше нет точно.
Саша Бойкова классная парница, но характер тяжелый.
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AllaS
Вторые сутки взбрыкивает и это , получив очень хорошие оценки за не парное катание с ошибками и Она спокойная .Караул .
Надо Алене искать спокойное дело в жизни умиротворяющее , ей нравилась езда на лошадях , может такие занятия ее уравновесят.
+5
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Anna
Страшно представить, что было раньше, если сейчас стала спокойнее
+5
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Rosina Watson
She is outraged, however she’s calm! A mass of contradictions!!Lol
+4
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Ali Bozh
Ответ Девочка Демон
Прикиньте, это она ещё спокойная!😄😄
😂😂😂
+3
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Anita Levchenko
Заметно😃
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Mental health and fishing
Да ладно..... Что-то не верится
+4
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Александр Шульгин
Вот смешная это типа воспосоела она, дичь несёт постоянно
+3
0
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imaxim
Это она спокойная? Каждое ее высказывание - новый перл
+3
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N-fox
Сегодня Алена отжигает..... Но не на льду.
+3
0
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Дарья Виноградова
Што? Это спокойно?
+3
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Delirium
По лицу Алены в КиК-е ясно, что у Гоши секса теперь долго не случится.
+4
-2
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Анастасия Платонова
Спокойствие Алёна, только спокойствие. Всё будет, но не сразу.
Нужно идти вперёд стиснув зубы.
+3
-1
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EmperorNazer
Оно и видно.
+2
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Владимир Георгия
Говорит спокойная,- но не прилично про унитаз и судейство итд. Значит не спокойная.
+2
0
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Элла Бурс
У всех есть истории про таких "взрослых и спокойных", зато все вокруг на валерьянке с пустырничком.
+3
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alexnew
Ответ galik55
У Тутберидзе еще одна такая спокойная теперь в наличии.
Таких у нее больше нет точно.
+3
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flyhigh
Ахахааа спокойно смывает свой труд в унитаз 🤣🤣🤣
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