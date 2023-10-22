Косторная о соревнованиях: «Я стала взрослее, стала спокойнее к этому относиться»
Алена Косторная заявила, что стала спокойнее с возрастом.
Фигуристка выступает в паре с Георгием Куницей. Сегодня они заняли четвертое место на этапе Гран-при России в Омске – эти соревнования стали первыми для Косторной с ноября 2021 года.
– Как вообще эмоции? 700 дней, посчитали, не выступала на соревновательном льду. Число получилось юбилейное.
– Я стала взрослее, я стала спокойнее. Я стала спокойнее к этому относиться. Все, – сказала 20-летняя Косторная.
Ранее спортсменка выразила недовольство судейством на Гран-при в Омске.
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Бедный Гоша, с этой недокоролевой наплачется
Блин, ну как же иронично смотрится эта новость после двух предыдущих, аа)). Ведь даже специально такое не придумаешь))
А еще в это время пока Алена вещает, что Гоша делает? Рядом стоит до 10 считает?😂вот эт терпение у него
Бедный Гоша, прости Господи...
Надо Алене искать спокойное дело в жизни умиротворяющее , ей нравилась езда на лошадях , может такие занятия ее уравновесят.
Нужно идти вперёд стиснув зубы.