Косторная о судействе на Гран-при России: «Я просто возмущена. Мой любимый вид спорта тонет в болоте»
Алена Косторная заявила, что возмущена судейскими оценками на Гран-при России.
Фигуристка выступает в парном катании с Георгием Куницей. Сегодня на этапе Гран-при в Омске они заняли четвертое место, набрав 124,71 балла за произвольную программу и 68,06 за короткую.
«Как оценю выступление? Никак! Недовольна всем. Я недовольна тем, как был оценен наш прокат короткой программы. Возмущена просто.
В произвольной нас хватило на утреннюю тренировку, на вечерний прокат уже нет. Но в короткой программе… То, как мы старались и тренировались, то, как это было оценено… От оценок я была в шоке, в замешательстве.
Настолько огромная разница между оценками одного и второго судьи — даже по правилам такого не могло быть.
Мой любимый вид спорта тонет в болоте. Мир жесток, к сожалению, все думают про себя. Это правильно, так и нужно делать, но есть спортивный принцип, которому это противоречит», – сказала Косторная.
Судьи поставили Косторной и Кунице за мастерство катания оценки от 6,75 до 9,25
Только начинаешь за неё как-то переживать, поддерживать, так она сразу открывает рот и все портит.
Бедный Куница, представляю сколько он терпит
Она реально на полном серьёзе это несет?
Алё, Алёна, вернись в реальность!
а зачем я напрягалась? (с)
Завтра уже не будет (с)
Единственный позитив - Куница. Вот уж кто молча работает
А в остальном... Как бы не разбежались через 2-3 года. Львиная доля ранних браков сама по себе распадается, а тут еще и у Аленки постоянно интересы меняются, и нет силы воли работать, когда надоедает.
А если серьёзно - то она что, после каждого проката собралась сцены устраивать, причём всем - в Кике, судьям, мужу, в соцсетях?.
Мужу особенно. Алёна, если будешь так себя вести, то можешь быстро в ведьму превратиться. Даже сама не заметишь. Гоше - терпения..
Алёне её звёздная короткая карьера, которая в прошлом, мозг сдавила, к сожалению.
Господи, хорошо что она больше не в ТШТ, пусть другие помучаются с этой звездой.
И вообще отношение Косторной напрягает: на просьбу оценить свою работу она оценивает работу судей. А собственные ошибки (причем именно её, а не партнёра) и низкие уровни на непрыжковых она почему-то не замечает. Если есть претензии к судьям, пусть подаёт протест. А это нытье и истерики только вызывают негатив и со стороны болельщиков, и со стороны судей.
Подозреваю, что карьера в парном может завершиться, не успев начаться))) Ибо челядь не оценила богиню должным образом))
Хочу быть владычицей морскою,
Чтобы жить мне в окияне-море,
Чтоб служила мне рыбка золотая
И была б у меня на посылках
Очень люблю Алёну, она замечательная фигуристка и очень рада видеть ее в паре. Но пока слишком рановато она стала говорить про болото.
Остается только гадать что она бросит, фигурку, Куницу, или то и другое вместе. 🤔
Просто там Алену сдерживали как могли - добивались послушания, дисциплины и вели к результату. Ей же на самом деле нужна палка, без нее она неуправляемая
Талантливая фигуристка, но характер невыносимый
Алене пожелаю научиться справляться с эмоциями, не истязать себя оттого что не все будет получаться сразу. Это нормальная часть жизни вообще, и спортивной в том числе