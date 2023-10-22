Косторная о судействе на Гран-при России: «Я просто возмущена. Мой любимый вид спорта тонет в болоте»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Алена Косторная заявила, что возмущена судейскими оценками на Гран-при России.

Фигуристка выступает в парном катании с Георгием Куницей. Сегодня на этапе Гран-при в Омске они заняли четвертое место, набрав 124,71 балла за произвольную программу и 68,06 за короткую.

«Как оценю выступление? Никак! Недовольна всем. Я недовольна тем, как был оценен наш прокат короткой программы. Возмущена просто.

В произвольной нас хватило на утреннюю тренировку, на вечерний прокат уже нет. Но в короткой программе… То, как мы старались и тренировались, то, как это было оценено… От оценок я была в шоке, в замешательстве.

Настолько огромная разница между оценками одного и второго судьи — даже по правилам такого не могло быть.

Мой любимый вид спорта тонет в болоте. Мир жесток, к сожалению, все думают про себя. Это правильно, так и нужно делать, но есть спортивный принцип, которому это противоречит», – сказала Косторная.

Судьи поставили Косторной и Кунице за мастерство катания оценки от 6,75 до 9,25

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168 комментариев

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imaxim
Даааа, вот это корона и самомнение у Косторной. Оценивают их, плюсуют и компоненты ставят, как будто они уже в сборной не первый год. А ей мало. Чего она ожидала? На первом старте ГОЭ максимальные и компоненты выше, чем у Мишиной?
Только начинаешь за неё как-то переживать, поддерживать, так она сразу открывает рот и все портит.

Бедный Куница, представляю сколько он терпит
+148
-17
+131
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EmperorNazer
Какой кринж, боже. Да тебе и так оценки за имя накинули, в жизни бы никогда новоделы без регалий в одиночном не увидели перед собой 68 баллов за вчерашний прокат. А еще новоделов никогда не пригласили бы на контрольные прокаты и не выдали бы им два этапа наравне со сборниками (это к слову о спортивном принципе). Честно, во всей этой ситуации жалко только Гошу, видно, как он заботится и дорожит Аленой, а она на него шипит после проката, хотя сама завалила каскад. Про ее вид в кике вообще молчу. Короче, Алена, похоже, безнадежна, корона там грандиозных масштабов, а еще непробиваемый инфантилизм, в 20 лет девчонка не может понять, что сиюминутно результаты не приходят.
+118
-1
+117
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Мира Массарская
чет-то как-то ещё пара таких интервью - и желание болеть за пару улетучится. даже несмотря на лапочку Гошу.
+78
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Revery
Ахахахахаха))
Она реально на полном серьёзе это несет?
Алё, Алёна, вернись в реальность!
+65
-4
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Ayla
Не, идеально было бы Валера+Алена в Ангелах)))
+69
-9
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Девушка в своем уме? Она что, хотела чтобы им тут на первом же соревновании поставили как будто Суй-Хань выступали?
+63
-5
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bona ulo
Главный враг Алены Косторной - сама Алена Косторная. И это вряд ли когда изменится. Девушка, увы, с возрастом не умнеет.
+53
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Anna
Конечно, не было сомнений, что у неё непростой характер, но оказалось всë намного хуже
+54
-2
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мистер бин
Алена, посмотри как катаются победители этапа и пойми, что это другой вид фигурного катания и ты в нем еще никто. А с таким отношением так никем и не станешь.
+49
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imaxim
Ответ Darth_Pershman
Любовь, как известно, зла))) А в остальном... Как бы не разбежались через 2-3 года. Львиная доля ранних браков сама по себе распадается, а тут еще и у Аленки постоянно интересы меняются, и нет силы воли работать, когда надоедает.
Да
а зачем я напрягалась? (с)
Завтра уже не будет (с)

Единственный позитив - Куница. Вот уж кто молча работает
+45
-1
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alexnew
Косторная выставляет себя посмешищем.
+43
0
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N-fox
Алена переходит границы. Их оценили слишком высоко в короткой, да и в произвольной накидали. Если она этого не понимает, и будет дальше искать везде виноватых, исключая себя, то ничего она больше не добьется в любимом спорте.
+45
-3
+42
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Сладкий пончик
Беги, дядя Гоша.
+47
-5
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Darth_Pershman
Ответ imaxim
Даааа, вот это корона и самомнение у Косторной. Оценивают их, плюсуют и компоненты ставят, как будто они уже в сборной не первый год. А ей мало. Чего она ожидала? На первом старте ГОЭ максимальные и компоненты выше, чем у Мишиной? Только начинаешь за неё как-то переживать, поддерживать, так она сразу открывает рот и все портит. Бедный Куница, представляю сколько он терпит
Любовь, как известно, зла)))
А в остальном... Как бы не разбежались через 2-3 года. Львиная доля ранних браков сама по себе распадается, а тут еще и у Аленки постоянно интересы меняются, и нет силы воли работать, когда надоедает.
+42
-2
+40
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Дженифер
С таким настроем они далеко не уедут. Жаль, хотелось на них года через 2-3 посмотреть, могло бы быть интересно. К сожалению, Алёна глупа, это факт, и это очень печально.
+39
-1
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Алё? Алёна
И на прокаты позвали, и два этапа Гран при дали...и все мало, оценки давай поверх опытных парников!
+40
-3
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Voronok
Ахах, Косторная уже утомилась и ищет повод слиться
+40
-3
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Sportsfan
Я, конечно, извиняюсь, но Алена свои прокаты со стороны видела? Или она не видит, насколько низкие у них подкруты, неуверенные поддержки, неловкие выезды, сфокусированный на элементах взгляд? Это все норма для новичков, но какие оценки она за это ожидает? Тренеры, разберите с ними детально прокат любой топовой пары. Чтобы она видела разницу во взаимодействии между партнерами и со зрителями/судьями и с какой видимой легкостью они делают сложнейшие элементы на 4 уровень. А тут я прям вижу как Гоша пытается ее зафиксировать в поддержке и как напряжено лицо у Алены, потому что она тоже пытается поймать момент фиксации. Ну какие компоненты и goe вы за это хотите?
+34
0
+34
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NataliaB.3003
Быть фанатом Косторной - нелёгкое дело.. 🤦😲 вот что я могу сказать.
А если серьёзно - то она что, после каждого проката собралась сцены устраивать, причём всем - в Кике, судьям, мужу, в соцсетях?.
Мужу особенно. Алёна, если будешь так себя вести, то можешь быстро в ведьму превратиться. Даже сама не заметишь. Гоше - терпения..
Алёне её звёздная короткая карьера, которая в прошлом, мозг сдавила, к сожалению.
+33
0
+33
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Элла Бурс
Алена совсем уже связь с реальностью потеряла?))
Господи, хорошо что она больше не в ТШТ, пусть другие помучаются с этой звездой.
+42
-10
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Алё? Алёна
Сейчас ей позвонит Яна, скажет Алена, детка, тебя жестоко засудили, ай да к нам в шоу!
+32
-1
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Ирина Ельникова
Ответ Gemma157
Девушка в своем уме? Она что, хотела чтобы им тут на первом же соревновании поставили как будто Суй-Хань выступали?
в том-то и прикол, что именно этого она и хотела
+31
0
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Соль.
омг что это. Алёна, вы смотритесь как два одиночника. У вас парности кот наплакал. Вам ещё хорошо поставили
+24
-1
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oldparakhod
Алёна угомонись. Это уже не смешно. Не нужно всех настраивать против себя. Для первого старта, очень достойный результат.
+23
0
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Katerina Sunny
Алёнка, но в ПП прыжок завалила ты сама. И направила все свои силы не в то русло. Для начала нужно делать всё самой хорошо.
+24
-2
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Ирина Ельникова
"Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой"
+22
-2
+20
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Kareglazaya
Что бы там ни говорила и ни думала Алёна, а на фоне трёх пар, оказавшихся в итоге на пьедестале, их пара выглядит дилетантами. Прокат скорее юниорский.

И вообще отношение Косторной напрягает: на просьбу оценить свою работу она оценивает работу судей. А собственные ошибки (причем именно её, а не партнёра) и низкие уровни на непрыжковых она почему-то не замечает. Если есть претензии к судьям, пусть подаёт протест. А это нытье и истерики только вызывают негатив и со стороны болельщиков, и со стороны судей.

Подозреваю, что карьера в парном может завершиться, не успев начаться))) Ибо челядь не оценила богиню должным образом))
+19
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+19
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Natalia Komissarov
Ну вот и результат, а то так все хвалили пару, что Алёна подумала она уже на пьедестале. А по делу видно что не до конца скатаны, скорости нет, там работы непочатый край. И Куница был явно увереннее Алёны.
+18
0
+18
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arisstopane
Не хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей морскою,
Чтобы жить мне в окияне-море,
Чтоб служила мне рыбка золотая
И была б у меня на посылках
+18
0
+18
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Инна Плотникова
А я оцениваю шансы этой пары даже просто на сохранение как очень низкие. Как одиночница Алёна была хороша, как парница она новичок. Могли бы найти свой стиль со временем, он мог бы быть уникальным, но у этой девушки такой характер, что увы
+19
-1
+18
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thelittlecreature
Алене корона голову сдавила и перекрыла доступ кислорода к мозгу, Кунице мои соболезнования
+20
-2
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NTLY
Алёна начинает рыть себе яму… Это дебют пары. Жаль, что вместо выводов и слов о том, что ребята будут стараться дальше, разговоры о судьях. Даже с учётом вчерашнего разброса оценок по факту ничего нового в судействе нет: Алена, думаю, в курсе.
Очень люблю Алёну, она замечательная фигуристка и очень рада видеть ее в паре. Но пока слишком рановато она стала говорить про болото.
+21
-3
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Элла Бурс
Ответ Ayla
Не, идеально было бы Валера+Алена в Ангелах)))
Лучший коммент)аахахахахаха)
+20
-3
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Nekogda_rabotat_veshaem
Да, так хочется смотреть на катание Алены и еще больше хочется заклеить ей рот.. даже если разброс оценок и был в КП, в общей сложности баллов им накидали более, чем достаточно
+17
0
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Элла Бурс
Ответ Vanilopa
Ох Алена Иногда лучше помолчать
В Аленином случае - ВСЕГДА. Ни одного раза ее открытый рот не сказал что-то умное.
+21
-4
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Anita Levchenko
Очень жаль, что рядом, видимо, некому посоветовать Алёнке, чтобы не разводила вот эту вот фигню🙈 Алёнка, вас поддерживают, как могут, дали два этапа, даже с косяками дали обойти пару, которая 100 лет в парном и многое лучше делает в связи с этим обстоятельством. Никто вас не топит, это бред. Надо развиваться дальше, накатывать программы, накатывать параллельность, добивать уровни в парных элементах, а не считать, кто и что поставил. Это же только самое начало пути, как можно свой путь в новом виде начинать с разборок???😃
+15
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yurikas
Косторная ведет себя как сумасшедшая, но она точно не такая. Скорее всего здесь типичное женское поведение, когда ей что-то надоело, и она ищет причину к чему придраться, чтобы порвать с этим. Делает драму.😏

Остается только гадать что она бросит, фигурку, Куницу, или то и другое вместе. 🤔
+16
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Ирина Иванова
Перманентное возмущение и недовольство - это признак завышенной самооценки. Следует признать, что, к сожалению, талантливые фигуристки иногда бывают злыми.
+16
-1
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Спортивный лис
Ответ Katerina Sunny
В каком смысле дали? Это обычный бывший Кубок России- внутренние соревнования. И пар не так много, их не хватает даже на все этапы.
на открытые прокаты позвали, куда только сборники идут или близкие к ним
+15
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Залина Малина
Бедный Гоша
+14
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Мороженко
Ответ imaxim
Да а зачем я напрягалась? (с) Завтра уже не будет (с) Единственный позитив - Куница. Вот уж кто молча работает
Гоша просто молодец, даже жаль его
+15
-1
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Юлия Ягунова
Я их поддерживала.. но нет, надеюсь, Алене надоест, и грязь уйдет из парного. Кого выше она хотела быть, вот кого? Ду...а.
+18
-4
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Yaroslove
Боюсь Алёна, ты с таким поведением, в болоте утопишь хорошее отношение к себе. Не только судей, который на мой взгляд были максимально лояльны сегодня, но и болельщиков своих, и не дай бог, партнера!
+14
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Алеся Ткаченко
И чего я напрягалась(с)
+15
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Одноглазый пират
Корона у Косторной
+17
-4
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Biathlon Fan
Это она так и не отошла от вчерашних оценок за короткую и вышла катать произвольную абсолютно взбешенная. Завалила каскад и выбросы и сорвалась на Гоше, который, похоже, в этой паре играет роль громоотвода. Тут не то что их фк пара не выдержит испытаний, как бы их семейная жизнь не приказала долго жить. Алена злая, очень злая, такое даже самая сильная любовь может не пережить, но, судя по всему, Гоша обладает огромным терпением. Удачи ему. Как говорится, «видели очи, шо куповали «
+13
0
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nina1212
Теперь может до всех дойдет, какого было тренерам в ТШТ?
Просто там Алену сдерживали как могли - добивались послушания, дисциплины и вели к результату. Ей же на самом деле нужна палка, без нее она неуправляемая
Талантливая фигуристка, но характер невыносимый
+18
-5
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flyhigh
Алёна научилась в АП языком трещать лучше всего
+17
-4
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musiclover
Ален, слишком много слов для начинающей )
+13
0
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Ливия
Очень хочу поддержать Гошу. Мне кажется он прекрасный парнер и терпеливый человек.
Алене пожелаю научиться справляться с эмоциями, не истязать себя оттого что не все будет получаться сразу. Это нормальная часть жизни вообще, и спортивной в том числе
+14
-2
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