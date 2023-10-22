Косторная о судействе на Гран-при России: «Я просто возмущена. Мой любимый вид спорта тонет в болоте»

Алена Косторная заявила, что возмущена судейскими оценками на Гран-при России.

Фигуристка выступает в парном катании с Георгием Куницей. Сегодня на этапе Гран-при в Омске они заняли четвертое место, набрав 124,71 балла за произвольную программу и 68,06 за короткую.

«Как оценю выступление? Никак! Недовольна всем. Я недовольна тем, как был оценен наш прокат короткой программы. Возмущена просто.

В произвольной нас хватило на утреннюю тренировку, на вечерний прокат уже нет. Но в короткой программе… То, как мы старались и тренировались, то, как это было оценено… От оценок я была в шоке, в замешательстве.

Настолько огромная разница между оценками одного и второго судьи — даже по правилам такого не могло быть.

Мой любимый вид спорта тонет в болоте. Мир жесток, к сожалению, все думают про себя. Это правильно, так и нужно делать, но есть спортивный принцип, которому это противоречит», – сказала Косторная.

Судьи поставили Косторной и Кунице за мастерство катания оценки от 6,75 до 9,25