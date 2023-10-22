Алексей Мишин: «Ветлугин находится в периоде зрелости. Я рад, что он становится способным выполнить то, что требует контент»

Алексей Мишин оценил победу своего ученика Матвея Ветлугина на Гран-при в Омске.

Сегодня Ветлугин выиграл второй этап Гран-при России по фигурному катанию.

«Сейчас Матвей находится в периоде зрелости. Я доволен его выступлением, особенно в короткой программе.

Я рад, что он становится способным выполнить то, что требует контент», – сказал заслуженный тренер России Алексей Мишин.

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