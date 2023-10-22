Алексей Мишин: «Ветлугин находится в периоде зрелости. Я рад, что он становится способным выполнить то, что требует контент»

Теги сборная России Алексей Мишин мужское катание Матвей Ветлугин Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Алексей Мишин оценил победу своего ученика Матвея Ветлугина на Гран-при в Омске.

Сегодня Ветлугин выиграл второй этап Гран-при России по фигурному катанию.

«Сейчас Матвей находится в периоде зрелости. Я доволен его выступлением, особенно в короткой программе.

Я рад, что он становится способным выполнить то, что требует контент», – сказал заслуженный тренер России Алексей Мишин.

Ветлугин прыгнул четверной тулуп в произвольной программе на Гран-при России в Омске, Ерохов исполнил три квада, Кондратюк сделал чисто 1 ультра-си из 5

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6 комментариев

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imaxim
Как раз в произвольной почти ничего и не сделал
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imaxim
Ответ Залина Малина
Он показал программу. Гениальную программу.
А первая оценка где?
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Валентина Ryaboshapka
Ответ Залина Малина
Он показал программу. Гениальную программу.
Программа гениальная, но он её не смог показать максимально. Очень отвлекали его дупели, это смазало впечатление.
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olvl
Сегодня Матвей мало что выполнил, к сожалению. И судили, к сожалению, не по прокату. Другому бы и 170 не поставили. Надеюсь увидеть чистую ПП от Матвея.
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Залина Малина
Ответ imaxim
Как раз в произвольной почти ничего и не сделал
Он показал программу. Гениальную программу.
0
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Delirium
Ответ Валентина Ryaboshapka
Программа гениальная, но он её не смог показать максимально. Очень отвлекали его дупели, это смазало впечатление.
Ровно противоположное впечатление. Ветлугин и занял первое место только потому, что, несмотря на косяки на прыжках, программа практически не пострадала, а те, кто не знает что он планировал прыгать так вообще скорее всего не заметили.
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