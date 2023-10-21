Валиева выступила с показательным номером под песню «Танцы на стеклах» на «Битве школ»

Камила Валиева выступила с показательным номером на втором этапе «Битвы школ».

Фигуристка представила программу под женский вокал песни Максима Фадеева «Танцы на стеклах».

Первый старт Валиевой в сезоне пройдет на четвертом этапе Гран-при России в Казани 10-13 ноября. Также она выступит на Гран-при в Москве (24-27 ноября).

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