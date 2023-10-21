Валиева выступила с показательным номером под песню «Танцы на стеклах» на «Битве школ»
Камила Валиева выступила с показательным номером на втором этапе «Битвы школ».
Фигуристка представила программу под женский вокал песни Максима Фадеева «Танцы на стеклах».
Первый старт Валиевой в сезоне пройдет на четвертом этапе Гран-при России в Казани 10-13 ноября. Также она выступит на Гран-при в Москве (24-27 ноября).
Шикарная, просто слов нет. Божественные руки, каждый элемент на высоте, прокат оставляет впечатление на все сто. Второй раз вижу эту показательную программу, первый раз был тяжеловат.
Но сегодня совсем другое впечатление.
Камичка, пожалуйста, не сдавайся!. ❤️💝💫
Без надрыва, вокальных изысков, но настолько проникновенно и сильно, что точнее уже не получится💔
Ками удачи , здоровье и упорного труда ! ✌