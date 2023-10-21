Валиева выступила с показательным номером под песню «Танцы на стеклах» на «Битве школ»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева выступила с показательным номером на втором этапе «Битвы школ».

Фигуристка представила программу под женский вокал песни Максима Фадеева «Танцы на стеклах».

Первый старт Валиевой в сезоне пройдет на четвертом этапе Гран-при России в Казани 10-13 ноября. Также она выступит на Гран-при в Москве (24-27 ноября). 

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23 комментария

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NataliaB.3003
Посмотрела на одном дыхании.
Шикарная, просто слов нет. Божественные руки, каждый элемент на высоте, прокат оставляет впечатление на все сто. Второй раз вижу эту показательную программу, первый раз был тяжеловат.
Но сегодня совсем другое впечатление.
Камичка, пожалуйста, не сдавайся!. ❤️💝💫
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Мурманчанин37
И такую красоту не пускают на соревнования((
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Мурманчанин37
Ответ Alina Kernes
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Прокат был у Вас дома?))
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Olga.t
Очаровательная, необыкновенно и нежная, и сильная Ками! Просто лучшая...
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Дмитрий Агалаков
Классный номер. И песня Фадеева классная. Правда я думал, что будет другая версия этой песни. Но под танец Камиллы этот медленный мелодичный вариант идеально подходит. Браво, отличный номер!
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lepestok
Ответ Мурманчанин37
И такую красоту не пускают на соревнования((
ну вообще-то всех наших красоток никуда не пускают(((
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akschweyan
Обожаю эту песню, и все ещё считаю, что никто не спел её лучше самого Фадеева.
Без надрыва, вокальных изысков, но настолько проникновенно и сильно, что точнее уже не получится💔
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Элла Бурс
Фигуристка, равных которой не было и нет!
+6
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FanofKamilaValieva
Скажу только : Камила это Супер-пупер фигуристка !
Ками удачи , здоровье и упорного труда ! ✌
+7
-4
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Большой Влад
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Камила как-то стала еще красивее. Кажется, она немного тоньше по сравнению с контрольными прокатами. Мышцы более выражены.
+14
-11
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lepestok
какая же она прекрасная! Пусть сезон будет удачным!
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lepestok
Ответ Большой Влад
Камила как-то стала еще красивее. Кажется, она немного тоньше по сравнению с контрольными прокатами. Мышцы более выражены.
подсушилась перед стартами, хорошо выглядит
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Юлия Ягунова
Пластичная..нестандартное платье)
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alexnew
Очень понравилось. Слова слушал кто-то? Не просто так.
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Lapo Elkann
Красота. . Камила апогея Ренессанса в женском ФК.
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Perfectooo
Магия, волшебство.. неповторимая, недосягаемая..
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Аленка_76
Отлично выступила Камила😍🔥
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Док Аксель
У Камилы, что ни номер, то спектакль одного актёра. Талант, артистичность, индивидуальное мастерство, всё на лицо. Молодчина !
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lepestok
Ответ Мурманчанин37
Ками пока суд идет, даже у нас не катает - говорят, так положено
катает) у нее этапы в Казани и Москве)
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ДИОНИС
Молодец, Камила! Удачи в этом сезоне!
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Мурманчанин37
Ответ lepestok
ну вообще-то всех наших красоток никуда не пускают(((
Ками пока суд идет, даже у нас не катает - говорят, так положено
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Мурманчанин37
Ответ lepestok
катает) у нее этапы в Казани и Москве)
Дай Бог, но читал и такое
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