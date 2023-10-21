Гран-при США. Хокке и Кункель, Перейра и Мишо, Лю и Надь покажут произвольные программы

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Ночью на этапе Гран-при Skate America будут разыграны медали соревнованиях пар.

1-й этап

Skate America

Аллен, США

Пары

Произвольная программа

Начало – 23:39 по московскому времени (21 октября), прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США)

2. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)

3. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) 

Вторая разминка

4. Изабелль Мартинс – Райан Бидард (США)

5. Челси Лю – Балаж Надь (США) 

6. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)

7. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)

После короткой программы

1. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 63,59

2. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 63,22

3. Челси Лю – Балаж Надь (США) – 61,23

4. Изабелль Мартинс – Райан Бидард (США) – 52,59

5. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 52,22

6. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 50,60

7. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 49,51

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