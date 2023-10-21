Гран-при США. Хокке и Кункель, Перейра и Мишо, Лю и Надь покажут произвольные программы
Ночью на этапе Гран-при Skate America будут разыграны медали соревнованиях пар.
1-й этап
Аллен, США
Пары
Произвольная программа
Начало – 23:39 по московскому времени (21 октября), прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США)
2. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)
3. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия)
Вторая разминка
4. Изабелль Мартинс – Райан Бидард (США)
5. Челси Лю – Балаж Надь (США)
6. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)
7. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
После короткой программы
1. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 63,59
2. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 63,22
3. Челси Лю – Балаж Надь (США) – 61,23
4. Изабелль Мартинс – Райан Бидард (США) – 52,59
5. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 52,22
6. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 50,60
7. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 49,51
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