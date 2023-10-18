Коляда и Тихонов будут комментировать Гран-при в Омске на Первом канале, Туктамышева станет специальным гостем

Теги Алексей Тихонов Максим Траньков Елизавета Туктамышева Михаил Коляда Александр Гришин Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Первый канал объявил комментаторов второго этапа Гран-при России.

На соревнованиях в Омске будут работать Александр Гришин, Максим ТраньковМихаил Коляда и Алексей Тихонов

Специальным гостем в воскресенье станет Елизавета Туктамышева

Этап Гран-при России «Сердце Сибири» пройдет 21-22 октября. 

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14 комментариев

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Olga.t
Хороших комментаторов пригласили на этот этап. Тихонов вообще прекрасен, профессионал с хорошей речью.
И Михаил приятно удивил на позиции комментатора, вот вам и молчун)..
Оказалось, что необщительный он только с журналистами.
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nina1212
Ответ Ольга Ив
Что-то Лиза на расслабоне, похоже, готовится
Лиза готовится заканчивать карьеру похоже
+8
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+5
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Лека-Лека
Обожаю комментарии Тихонова.
А Мише нужно говорить погромче.
+8
-4
+4
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olvl
Комментаторы отличные, но можно хоть кого-то выделить и на юниоров.
+5
-1
+4
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Ольга Ив
Что-то Лиза на расслабоне, похоже, готовится
+7
-4
+3
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Olgacher
Можно было бы и без Транькоап обойтись. Не самая хорошая речь
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nina1212
Ответ Белые Росы
Сколько народа из вашей компашки обрадуется ее завершению карьеры
Я не знаю кто обрадуется
Я не радуюсь
И не вижу что еще кто то будет рад. Просто комментировать прокаты, если ты сам действующий спортсмен, и надо готовиться к этапам Гран при, это немного странно
Есть подозрения, что Лиза постепенно "уходит" и готовит почву
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Док Аксель
Порадовали дуэтом комментаторов на этапе ГП в Омске. Тихонов и Коляда внесут разнообразие, хорошую риторику и профессионализм. Не видим Мишу на льду зато услышим на комментаторской позиции. Всем удачи !
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Lammas
Это хорошая новость.
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Самая цитируемая и вообще недура
Тихонов, ура!
Туктамышеву-в сад.
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Светлана Романова
Это замечательно,что Миша продолжит комментировать соревнования на 1 канале.И Леша Тихонов присоединится.Как же не хватало интеллигентных и доброжелательных комментаторов на Первом.Удачи им и хорошего настроения.
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Lesana
надеюсь Миша разбавит приторную слащавость Тихонова. Да и зачем? Есть же Гришин.
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Anneta28
Лучшая новость сегодняшнего утра.
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Белые Росы
Ответ nina1212
Лиза готовится заканчивать карьеру похоже
Сколько народа из вашей компашки обрадуется ее завершению карьеры
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