Коляда и Тихонов будут комментировать Гран-при в Омске на Первом канале, Туктамышева станет специальным гостем
Первый канал объявил комментаторов второго этапа Гран-при России.
На соревнованиях в Омске будут работать Александр Гришин, Максим Траньков, Михаил Коляда и Алексей Тихонов.
Специальным гостем в воскресенье станет Елизавета Туктамышева.
Этап Гран-при России «Сердце Сибири» пройдет 21-22 октября.
И Михаил приятно удивил на позиции комментатора, вот вам и молчун)..
Оказалось, что необщительный он только с журналистами.
А Мише нужно говорить погромче.
Я не радуюсь
И не вижу что еще кто то будет рад. Просто комментировать прокаты, если ты сам действующий спортсмен, и надо готовиться к этапам Гран при, это немного странно
Есть подозрения, что Лиза постепенно "уходит" и готовит почву
Туктамышеву-в сад.