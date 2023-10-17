Чайковская о возможном запрете тренерам работать с Ангелополом: «Когда вы какую‑то чушь где‑то ловите, не надо мне звонить»

Теги Елена Чайковская сборная России танцы на льду Матч ТВ Валерий Ангелопол Фигурное катание

Чайковская назвала чушью информацию о запрете тренерам работать с Ангелополом.

«Р-Спорт» сообщил, что тренерам запретили принимать в группы Валерия Ангелопола, а все попытки фигуриста связаться с гендиректором ФФКР Александром Коганом безуспешны. 

«Когда вы какую‑то чушь где‑то ловите, не надо мне звонить. Я такое не комментирую», — заявила Чайковская.

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anneta28
Ответ Mari Gams
Если это и правда , чушь , то в нашем ФК ещё не все так плохо )
Про переход Дэвисов она что-то подобное говорила. А в итоге оказалось правдой.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Svetlana Yablonskaya
Чайковская на вранье уже попадалась, поэтому я бы её не слушала.
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Предыдущие высказывания Чайковской не позволяют верить её словам.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mari Gams
Если это и правда , чушь , то в нашем ФК ещё не все так плохо )
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юра Плисецкий
- Чушь - уже было у Чайковской по поводу Девисов.
Похоже верный знак лукавства.

Даже интеллигентно ответить не могут на серьезный вопрос. Ведь речь идёт о судьбе российского спортсмена.
Ни разу не смешно от всей этой ситуации.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Defender64
Чайковская в своём репертуаре.
На любой острый вопрос гавкнет и повертит пальцем у виска.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleandra
Сейчас начнут все по очереди отнекиваться.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Спортс, позвоните в прачечную, там наверняка знают и точно ответят, чем в ФФКР...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vendetta4111323
😂😂😂😂интересно, какой ответ вы ожидали услышать?

«Да, я всем запретила, наказание последние места всем ученикам на ЧР, срочно очертить мелом все катки и изгонять Валеру оттуда»?

Нашли кому позвонить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
фынский аксель
Ответ Svetlana Yablonskaya
Чайковская на вранье уже попадалась, поэтому я бы её не слушала.
Дак и Жуков то же.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Atsuktuvas
"Не звони мне, не звони...
Не звони мне ради Бога..."
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий