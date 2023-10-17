Чайковская о возможном запрете тренерам работать с Ангелополом: «Когда вы какую‑то чушь где‑то ловите, не надо мне звонить»
Чайковская назвала чушью информацию о запрете тренерам работать с Ангелополом.
«Р-Спорт» сообщил, что тренерам запретили принимать в группы Валерия Ангелопола, а все попытки фигуриста связаться с гендиректором ФФКР Александром Коганом безуспешны.
«Когда вы какую‑то чушь где‑то ловите, не надо мне звонить. Я такое не комментирую», — заявила Чайковская.
Похоже верный знак лукавства.
Даже интеллигентно ответить не могут на серьезный вопрос. Ведь речь идёт о судьбе российского спортсмена.
Ни разу не смешно от всей этой ситуации.
На любой острый вопрос гавкнет и повертит пальцем у виска.
«Да, я всем запретила, наказание последние места всем ученикам на ЧР, срочно очертить мелом все катки и изгонять Валеру оттуда»?
Нашли кому позвонить
Не звони мне ради Бога..."