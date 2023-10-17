Чайковская о возможном запрете тренерам работать с Ангелополом: «Когда вы какую‑то чушь где‑то ловите, не надо мне звонить»

Чайковская назвала чушью информацию о запрете тренерам работать с Ангелополом.

«Р-Спорт» сообщил, что тренерам запретили принимать в группы , а все попытки фигуриста связаться с гендиректором ФФКР Александром Коганом безуспешны.

«Когда вы какую‑то чушь где‑то ловите, не надо мне звонить. Я такое не комментирую», — заявила .