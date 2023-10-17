Татьяна Тарасова: «Ангелопол сейчас ни у кого не тренируется, пусть платит деньги и тогда уже приходит на лед»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду Р-Спорт Валерий Ангелопол Фигурное катание

Тарасова заявила, что не знает тренеров, которые хотели бы работать с Ангелополом.

«Р-Спорт» сообщил, что тренерам запретили принимать в группы Валерия Ангелопола.

«Запрета пускать на каток быть не может. Он сейчас ни у кого не тренируется, пусть платит деньги и тогда уже приходит на лед.

Но я не знаю тренеров, которые его взяли бы. Хотя, может, кто-то и согласится с ним работать», – сказала Татьяна Тарасова.

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45 комментариев

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Vendetta4111323
Ч.т.д. Федра просто отказалась финансировать, а Валера видать думал, что ему все должны
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maks44
Пусть своей мамаше спасибо скажет. Это она ему голову заморочила и внушила ему, что он "звезда".
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Вошь энтропийная
Убойный договор составил Валерчик, сразил свою карьеру наповал
+19
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Revery
Ответ Vendetta4111323
Ч.т.д. Федра просто отказалась финансировать, а Валера видать думал, что ему все должны
Так поди был уверен, что тренеры сейчас сами к нему на поклон побегут, с толпами потенциальных партнерш в придачу. А то ж золото такое пропадает))
Серьезно, вот вообще не удивлюсь.
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Brokkoli
Валерик сам кузнец своего счастья
+16
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Revery
Ответ Oleandra
Это за Крылову так обиделись или Кагановская сильно блатная у нас?
Это Федре осточертело по всем группам бегать и каждого недовольного уговаривать еще немножко потерпеть и вместе поработать
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alexnew
Ответ missis-Zima
Надеюсь,вы счастливы,Татьяна Анатольевна.
Она что ли запрещала?
+12
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Утренняя Аврора
Ну, что вы? Он,же, хотел, чтоб за него платили. Вплоть до шнурков. Ничего, холодный душ ему не повредит. Сдюжит, продолжит карьеру. Ведь талантливый парень.
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maks44
Ангелупал.
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Оле-Лукойе
Ответ Olga.t
Блин, как это сейчас в тренде "пусть платит деньги"... Вам-то какой профит? Ну накосячил парень, сам виноват конечно, но давайте перекроем кислород талантливоиу фигуристу, " чтобы знал на будущее и не выпендривался". Чем в таком случае лучше Федра и ТАТ, если всё сводят к деньгам??? Может все-таки есть другие методы "воспитания"?
Все просто: Федерация финансировала пару КА. Пару. Пара теперь распалась, Федераци, я думаю, прекрасно знает, кто инициатор распада, и какой смысл его финансировать?
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Vendetta4111323
Ответ Katerina Sunny
Интересно, а все в поисках партнёра платят за лёд? Или это только Ангелополу посчастливилось?
Вероятно, если числиться в какой-то тренерской группе, то нет.
Но вот неожиданность, Валеру не берет никто
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Anita Levchenko
Ответ Viks
пусть платит деньги и тогда уже приходит на лед» --- А все другие платят?
Да, все пары, не состоящие на финансировании сборной России или своего региона, платят сами, пока не попадут в состав сборной. Свою пару, в которой Ангелопол получал финансирование как сборник, он развалил по неуважительной причине, логично, что с новой партнёршей за госсчёт его никто катать не будет. Нужно начинать всё заново, пробиваться в сборную или менять её. По любому придётся платить. Мама писала, что там туча девочек в очередь стояла, желающих финансировать процесс. Если это так, то все проблемы должны решиться.
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Рябиновые бусы
Ответ Brokkoli
Вряд ли Валерик подпишет контракт составленный по западному образцу
это будет великая битва контрактов! и еще неизвестно кто победит) может Яна лично каждое утро будет парню шнурки гладить)
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Gelios77
Ответ Olga.t
Блин, как это сейчас в тренде "пусть платит деньги"... Вам-то какой профит? Ну накосячил парень, сам виноват конечно, но давайте перекроем кислород талантливоиу фигуристу, " чтобы знал на будущее и не выпендривался". Чем в таком случае лучше Федра и ТАТ, если всё сводят к деньгам??? Может все-таки есть другие методы "воспитания"?
вполне возможно, что ему чуть-чуть щелкнули по носу. В следующем сезоне будет кататься. Зарвался паренек. Немножко проучили.
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Katerina Sunny
Ответ Vendetta4111323
Вероятно, если числиться в какой-то тренерской группе, то нет. Но вот неожиданность, Валеру не берет никто
Если ФФКР запретила брать, то и не возьмёт.
Это как Буцаева хотела тренировать кого-то из парней, перешедшего в другую сборную, а ей просто запретили.
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Anna
Ответ Katerina Sunny
Интересно, а все в поисках партнёра платят за лёд? Или это только Ангелополу посчастливилось?
Ну, его скорее всего исключили из сборной, поэтому теперь всë за свой счет, другое дело, что Федерация не имеет права запрещать тренерам его брать
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Юрий Костыгин
Да-да, и шнурочки пусть сам себе покупает.
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Док Аксель
Прочитал статью на Р-Спорте. Все утверждения основываются на личных устных беседах, никаких документов понятное дело нет. Бывают и такие распоряжения сверху. Если Валерик по своей молодости туп, глуп и ограничен, то за взрослых дядей и тётей становится по крайней мере неловко. Проучить строптивого парня таким образом не требует большого ума. Вы ему подскажите, объясните и помогите, он не безнадёжен как молодой человек, а тем более как фигурист...
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Мороженко
Ответ Vendetta4111323
Ч.т.д. Федра просто отказалась финансировать, а Валера видать думал, что ему все должны
А за каток разве он должен платить, даже если исключили из сборной?
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Brokkoli
Ответ Lennuci
Плющ же танцоров грозился завести у себя. И Яна за любой кипеш (вернее контракт).
Вряд ли Валерик подпишет контракт составленный по западному образцу
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alexnew
Ответ Anna
Ну, его скорее всего исключили из сборной, поэтому теперь всë за свой счет, другое дело, что Федерация не имеет права запрещать тренерам его брать
Могут быть тем не менее рекомендации, которые мало кто захочет проигнорировать...
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Белые Росы
Решили с парнем разобраться по-бандитски.
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Lennuci
Плющ же танцоров грозился завести у себя. И Яна за любой кипеш (вернее контракт).
+2
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Katerina Sunny
Интересно, а все в поисках партнёра платят за лёд? Или это только Ангелополу посчастливилось?
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Maturmalai
Интересно, а когда он намылится свинтить на Запад и выступать за другую сборную, федра будет продолжать делать вид, что знать его не знает?
Или как с Чиризано, не захочет отпускать, что собака на сене.
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