Татьяна Тарасова: «Ангелопол сейчас ни у кого не тренируется, пусть платит деньги и тогда уже приходит на лед»
Тарасова заявила, что не знает тренеров, которые хотели бы работать с Ангелополом.
«Р-Спорт» сообщил, что тренерам запретили принимать в группы Валерия Ангелопола.
«Запрета пускать на каток быть не может. Он сейчас ни у кого не тренируется, пусть платит деньги и тогда уже приходит на лед.
Но я не знаю тренеров, которые его взяли бы. Хотя, может, кто-то и согласится с ним работать», – сказала Татьяна Тарасова.
Серьезно, вот вообще не удивлюсь.
Но вот неожиданность, Валеру не берет никто
Это как Буцаева хотела тренировать кого-то из парней, перешедшего в другую сборную, а ей просто запретили.
Или как с Чиризано, не захочет отпускать, что собака на сене.