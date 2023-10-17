Татьяна Тарасова: «Ангелопол сейчас ни у кого не тренируется, пусть платит деньги и тогда уже приходит на лед»

Тарасова заявила, что не знает тренеров, которые хотели бы работать с Ангелополом.

« » сообщил, что тренерам запретили принимать в группы .

«Запрета пускать на каток быть не может. Он сейчас ни у кого не тренируется, пусть платит деньги и тогда уже приходит на лед.

Но я не знаю тренеров, которые его взяли бы. Хотя, может, кто-то и согласится с ним работать», – сказала .