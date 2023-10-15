Татьяна Тарасова: «Хотела бы, чтобы новинкой от Мозалева было исполнение всех элементов. Этого, к сожалению, не случилось»

Теги Татьяна Тарасова сборная России мужское катание Андрей Мозалев Серия Гран-при России Фигурное катание

Татьяна Тарасова хотела бы увидеть чистое исполнение программы от Мозалева.

Сегодня на этапе Гран-при России в Уфе мужчины показали произвольные программы. Андрей Мозалев завоевал бронзу.

«Мозалев представил необычную программу из двух частей. Это впервые так.

Это новинка, но я хотела бы, чтобы новинкой было исполнение всех элементов. Этого, к сожалению, не случилось», – сказала заслуженный тренер СССР.

Мода на слияние прокатов вернулась в фигурку. Эксперимент Мозалева – в костюме-трансформере, под сирену скорой помощи

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