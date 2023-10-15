Евгений Семененко: «Наконец-то получилось сделать четверной риттбергер. Никак не удавалось, хотя на тренировках был хороший процент выполненных прыжков»

Евгений Семененко остался доволен тем, как выступил с произвольной программой.

Фигурист одержал победу на первом этапе Гран-при России в Уфе. Он исполнил в произвольной четыре четверных прыжка.

«Конечно, доволен. У меня наконец-таки получилось на соревнованиях риттбергер сделать – все никак не удавалось, хотя на тренировках был хороший процент выполненных прыжков.

На контрольных прокатах в Москве так сложилось, что я делал риттбергеры 6 из 7, попал только в произвольной. Рад, что и на прошлых показательных выступлениях в Питере у меня получилось, и сейчас тоже удачно вышло.

Мне нравится работать с разными хореографами, нравится учиться у них некоторым движениям, всегда что-то новое нахожу для себя. И Бенуа Ришо в этом не исключение. Рад, что удалось поработать с таким мировым хореографом.

В произвольной выстроен сюжет. Программа поделена на несколько частей. В первой части я предстаю в образе Ромео, показываю его характер. Потом идет краткий рассказ, что существуют два клана – Капулетти и Монтекки, рассказываю об их вражде.

Передаю обстановку нагнетающую, вражескую, где идет борьба кланов. Третья часть – это уже встреча Ромео и Джульетты, там передача лирики, любви и всего остального.

Последняя часть программы – это изгнание Ромео из города из-за убийства кузена Джульетты. Он узнает о якобы гибели Джульетты, и можно услышать его голос, как он кричит, его эмоции – дорожка уже идет в таком стиле.

Последние два завершающих вращения – это уже результат», – сказал фигурист после проката в эфире Первого канала.

Лучший фигурист России – мастер перевоплощений (и спасенных прыжков)! Теперь он грустный клоун, а не корейский айдол