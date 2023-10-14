Ангелопол поздравил Кагановскую с 18-летием: «Пусть твои мечты сбываются, а все плохое остается в прошлом!»

Теги сборная России танцы на льду Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Валерий Ангелопол поздравил Василису Кагановскую с днем рождения.

Сегодня фигуристке исполняется 18 лет.

Кагановская и Ангелопол выступали вместе в танцах на льду. В конце августа их дуэт распался.

«Василиса, поздравляю тебя с твоим 18-летием, ты так давно этого ждала, и это наконец-то свершилось!

Желаю тебе крепкого здоровья, счастья и всего, что сама себе пожелаешь! Пусть твои мечты сбываются, а все плохое остается в прошлом!

Будь счастлива, с днем рождения», – написал Ангелопол.

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3 комментария

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Ostinato
Девушки сейчас поймут о чем я. Вот ты вышла из абьюзивных отношений, уже прошло время и только в душе все улеглось, как смс в 2 часа ночи "как дела, думаю о тебе".
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Гарриет
Василису с днем рождения! :)

Однако...
Валерий, конечно, с одной стороны, правильно сделал, что поздравил (как никак 5 лет совместной плодотворной работы позади). Но он такой странный. Каждый день попадаются в Социальной_Сети_которую_нельзя_называть видео с Василисой и Валерием и практически под каждым стоит лайк от Валерия (даже на тех, что были выложены намного позже их расставания). И я не одна это замечаю, люди в комментариях часто об этом пишут. Просто интересно, какие цели он преследует, что пытается показать/доказать демонстративными поступками?
+2
0
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Гарриет
Василису с днем рождения! :) Однако... Валерий, конечно, с одной стороны, правильно сделал, что поздравил (как никак 5 лет совместной плодотворной работы позади). Но он такой странный. Каждый день попадаются в Социальной_Сети_которую_нельзя_называть видео с Василисой и Валерием и практически под каждым стоит лайк от Валерия (даже на тех, что были выложены намного позже их расставания). И я не одна это замечаю, люди в комментариях часто об этом пишут. Просто интересно, какие цели он преследует, что пытается показать/доказать демонстративными поступками?
Просто интересно, какие цели он преследует, что пытается показать/доказать демонстративными поступками?
___________
может, надеется, что шнурки, всё-таки - оплатят))
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