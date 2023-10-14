Ангелопол поздравил Кагановскую с 18-летием: «Пусть твои мечты сбываются, а все плохое остается в прошлом!»
Валерий Ангелопол поздравил Василису Кагановскую с днем рождения.
Сегодня фигуристке исполняется 18 лет.
Кагановская и Ангелопол выступали вместе в танцах на льду. В конце августа их дуэт распался.
«Василиса, поздравляю тебя с твоим 18-летием, ты так давно этого ждала, и это наконец-то свершилось!
Желаю тебе крепкого здоровья, счастья и всего, что сама себе пожелаешь! Пусть твои мечты сбываются, а все плохое остается в прошлом!
Будь счастлива, с днем рождения», – написал Ангелопол.
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Однако...
Валерий, конечно, с одной стороны, правильно сделал, что поздравил (как никак 5 лет совместной плодотворной работы позади). Но он такой странный. Каждый день попадаются в Социальной_Сети_которую_нельзя_называть видео с Василисой и Валерием и практически под каждым стоит лайк от Валерия (даже на тех, что были выложены намного позже их расставания). И я не одна это замечаю, люди в комментариях часто об этом пишут. Просто интересно, какие цели он преследует, что пытается показать/доказать демонстративными поступками?
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может, надеется, что шнурки, всё-таки - оплатят))