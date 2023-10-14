Ангелопол поздравил Кагановскую с 18-летием: «Пусть твои мечты сбываются, а все плохое остается в прошлом!»

Валерий Ангелопол поздравил Василису Кагановскую с днем рождения.

Сегодня фигуристке исполняется 18 лет.

Кагановская и Ангелопол выступали вместе в танцах на льду. В конце августа их дуэт распался.

« , поздравляю тебя с твоим 18-летием, ты так давно этого ждала, и это наконец-то свершилось!

Желаю тебе крепкого здоровья, счастья и всего, что сама себе пожелаешь! Пусть твои мечты сбываются, а все плохое остается в прошлом!

Будь счастлива, с днем рождения», – написал Ангелопол.

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