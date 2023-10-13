Базылюк чисто прыгнула два четверных и тройной аксель в произвольной программе на Гран-при в Уфе
Маргарита Базылюк чисто сделала два четверных и тройной аксель на Гран-при в Уфе.
Но упала с четверного тулупа.
Спортсменка исполнила тройной аксель, четверной тулуп – двойной аксель – секвенция, четверной сальхов, тройной риттбергер, четверной тулуп (падение), тройной лутц – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц – тройной тулуп.
За прокат Базылюк получила 155,20 балла и одержала победу.
Какая же умница, сложный контент, сложная хореография, так еще и скольжение улучшилось. Такими темпами именно наш Боевой эльф и сможет встать на уровень, а то и обогнать ТЩВ
На Панина-Коломенкина ей нарисовали 205+ баллов, реальный результат 183+.
На ГП - 178+, что меньше на 27 баллов... о ля-ля.