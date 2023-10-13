Маргарита Базылюк чисто сделала два четверных и тройной аксель на Гран-при в Уфе.

Но упала с четверного тулупа.

Спортсменка исполнила тройной аксель, четверной тулуп – двойной аксель – секвенция, четверной сальхов, тройной риттбергер, четверной тулуп (падение), тройной лутц – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц – тройной тулуп.

За прокат получила 155,20 балла и одержала победу.