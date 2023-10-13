Базылюк чисто прыгнула два четверных и тройной аксель в произвольной программе на Гран-при в Уфе

Теги сборная России женское катание Серия Гран-при России Маргарита Базылюк Край курая Фигурное катание

Маргарита Базылюк чисто сделала два четверных и тройной аксель на Гран-при в Уфе.

Но упала с четверного тулупа.

Спортсменка исполнила тройной аксель, четверной тулуп – двойной аксель – секвенция, четверной сальхов, тройной риттбергер, четверной тулуп (падение), тройной лутц – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц – тройной тулуп.

За прокат Базылюк получила 155,20 балла и одержала победу.

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46 комментариев

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Oleandra
Уже кажется все позабыли, что в ТШТ трикселю и квадам учили только Розанов и Трусова)
+42
-5
+37
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Беглый*
Маргарита Базылюк - это новое слово в науке и технике! Тьфу на вас ещё раз, хейтеры
+40
-5
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Татьяна Семёновна
Рите нет равных в мире в её возрасте! В КП - триксель! В ПП - триксель и три квада ( с 4Т упала ). Но все равно это огромная пропасть между ней и иностранными 12-летними фигуристками! Желаю Рите и близко их по результатам не подпускать к себе! Тренеров и Ритулю - с добротной и такой желанной победой!
+37
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+34
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Voronok
Ответ Nokolay Fomi4ev
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Не о тех переживаешь. Прокомментируй потерю у-си у Муравьевой, Титовой, Мазур. Две последние по старым правилам еще во взрослые бы не вышли, а уже проблемы. Юрова и Трофимова сколько у-си сейчас исполнили? Проблемы походу у Плюща. Одна Жилина пока держится за счет физухи и мамы-тренера.
+29
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Маргарита В Сафронова
Теперь я понимаю, почему Жилину так быстро переаели во взрослые: Рита бы точно ей психику сломала. Сложность, артистизм, характер, психологическая устойчивость.
+31
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+26
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Беглый*
Вместо того, чтоб пойти куда-нибудь и поддержать своих Юрьеву и Трифонову, любители Рудковских со всех орудий льют хейт на Базылюк, которая сегодня очно и заочно переиграла всю академию. Всё по расписанию. Фигуристки АР, как мы и предполагали, никому не нужны, только в качестве знамени борьбы с ТШТ и его спортсменками
+28
-5
+23
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Жизненная
Для 33 ежи-к... Рите вообще-то 12 лет, а вы все разом "горюете" что у нее нет старших квадов, при трикселе и 4Т,С)))Что ж тогда делать бедной Сонюшке Муравьевой? с 3-2 в каскаде...
+22
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Алексей Токарев
Ответ Nokolay Fomi4ev
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Не переживай, фуро-семид в ТШТ не дают для похудения. И Акатьева чемпионка России, ей такого контента хватает чтоб быть лучшей.
+21
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Беглый*
Ответ Елизавета Смородина
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Слышали все эти прогнозы и раньше, каждое поколение хрустальных с этим сталкивается, а потом берут всё, что только можно и даже нельзя. Скучно, не интересно, примитивно, старо.
+21
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polinarmax
колоссальный прогресс виден на каждом соревновании! уже 4 ультра си😳 Я уж молчу про пластику и артистизм, которые заметно прибавляются с каждым стартом. Умница, Маргарита и тшт!
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Самая цитируемая и вообще недура
Потрясающий прогресс у Маргариты. Не только в прыжках, а и в презентации. Умница, просто поздравляю девочку и ТШ.
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Oleandra
В прошлом сезоне здесь статья была - что-то типа Плющенко убирает Тутберидзе из юниоров)
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*** Monik ***
Боевой эльф Марго, с победой!
Какая же умница, сложный контент, сложная хореография, так еще и скольжение улучшилось. Такими темпами именно наш Боевой эльф и сможет встать на уровень, а то и обогнать ТЩВ
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Татьяна Семёновна
Ответ Ezhevika33
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Вы меня извините, но без старших квадов Рита выиграла у Алены со старшим квадом 24 балла!
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Olga.t
Какие удивительные бриллианты в нашем фигурном катании! Маргарита восхитительная девочка со сложными программами, симпатичным катанием. Надеюсь, впереди у неё успешная карьера.
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oldparakhod
Жаль, посмотреть не удалось. Марго с победой. И что бы травмы обходили стороной.
+8
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Delirium
Ответ Беглый*
Маргарита Базылюк - это новое слово в науке и технике! Тьфу на вас ещё раз, хейтеры
^^ Забавно слушать о том, что не предвидится в сторону девочки 12 лет.
+8
-1
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Voronok
Для Ежевики, написывающей, что Принева подарила Базылюк победу)) Даже если бы Принева не пала с первого лутца она бы проиграла, у Базылюк разные ультраси, так что Принева с двумя лутцами пока отдыхает, или пусть третий квад добавляет
+9
-3
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Defender64
Контент как у Акатьевой и Валиевой на их максимуме, получается примерно. Круто.
+7
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Татьяна Семёновна
Ответ Татьяна Семёновна
Рите нет равных в мире в её возрасте! В КП - триксель! В ПП - триксель и три квада ( с 4Т упала ). Но все равно это огромная пропасть между ней и иностранными 12-летними фигуристками! Желаю Рите и близко их по результатам не подпускать к себе! Тренеров и Ритулю - с добротной и такой желанной победой!
Уверенна, что все зарубежные фигуристки, кто смотрел 1 юниорский этап Гран-при в России, после победного проката Базылюк вряд ли будут хорошо спать!
+6
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Iuliia Timofeyeva
как же смешно сейчас вспоминать комментарии, что, мол, достижение Трусовой с 5 квадами лет эдак 20-30 больше ни одной женщине не покорится))) Базылюк уже через несколько лет ее укатает
+5
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Адриана
Ответ <vella>
молодец, конечно, но посмотрим как Рита будет справляться с ультра-си не в весе воробушка, а когда обрастет мяском)
Когда " обрастет мяском" перейдет во взрослые, а здесь и сейчас она юниорка, ( и не одна она), которая на данных соревнованиях лучшая, многие пытались и триксель сделать и квады, но не у всех получилось, а что будет впереди, увидим.
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Lennuci
Ответ Voronok
Для Ежевики, написывающей, что Принева подарила Базылюк победу)) Даже если бы Принева не пала с первого лутца она бы проиграла, у Базылюк разные ультраси, так что Принева с двумя лутцами пока отдыхает, или пусть третий квад добавляет
А 2А вообще забыла прыгнуть.
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Denis Travin
... красиво Марасанова откатала!

На Панина-Коломенкина ей нарисовали 205+ баллов, реальный результат 183+.
На ГП - 178+, что меньше на 27 баллов... о ля-ля.
+3
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Oleandra
Ответ <vella>
молодец, конечно, но посмотрим как Рита будет справляться с ультра-си не в весе воробушка, а когда обрастет мяском)
ещё и Алиса есть.. надеюсь, уже здоровая..
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