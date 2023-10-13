Принева прыгнула каскад с четверным лутцем, но упала с сольного прыжка в произвольной программе на Гран-при в Уфе

Теги сборная России женское катание Алена Принева Серия Гран-при России Край курая Фигурное катание

Алена Принева прыгнула каскад с четверным лутцем на Гран-при среди юниоров в Уфе.

Принева исполнила четверной лутц – тройной тулуп, но упала с сольного четверного лутца.

Также спортсменка прыгнула  тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной лутц – двойной тулуп, тройной лутц – тройной сальхов (степ-аут), тройной флип.

За прокат Принева получила 132,74 балла и заняла итоговое второе место.

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10 комментариев

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Александр Шульгин
Аксель забыла прыгнуть похоже, балы если пересморят будут другие
+7
0
+7
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Olga.t
4L в каскаде это очень серьёзно, молодец девочка! Удачи тебе, конкуренция в вашей возрастной категории намечается более чем серьёзная...
+7
-2
+5
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фынский аксель
Ответ Juulia
Каскад красивый,и вроде прыжки считаем теперь
Как раз не считаем. Снова косяк. Теперь без 2а
+4
0
+4
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Беглый*
Молодец, девочка! Ещё один достойный конкурент хрустальным звёздам наряду с Горбачёвой
+6
-3
+3
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Надира Юнусова
а если не включил обязательный прыжок то дисквал или штраф в баллах за это?
+1
0
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Anna
Ответ Olga.t
4L в каскаде это очень серьёзно, молодец девочка! Удачи тебе, конкуренция в вашей возрастной категории намечается более чем серьёзная...
Но мотает её после первого прыжка дико на этом каскаде
+2
-1
+1
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фынский аксель
Ответ Надира Юнусова
а если не включил обязательный прыжок то дисквал или штраф в баллах за это?
У Алёны должен быть обнулен 3ф, т. е. последний прыжок
+1
0
+1
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Juulia
Ответ фынский аксель
Как раз не считаем. Снова косяк. Теперь без 2а
Поэтому и вроде
0
0
0
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