Принева прыгнула каскад с четверным лутцем, но упала с сольного прыжка в произвольной программе на Гран-при в Уфе
Алена Принева прыгнула каскад с четверным лутцем на Гран-при среди юниоров в Уфе.
Принева исполнила четверной лутц – тройной тулуп, но упала с сольного четверного лутца.
Также спортсменка прыгнула тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной лутц – двойной тулуп, тройной лутц – тройной сальхов (степ-аут), тройной флип.
За прокат Принева получила 132,74 балла и заняла итоговое второе место.
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