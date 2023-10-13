Принева прыгнула каскад с четверным лутцем, но упала с сольного прыжка в произвольной программе на Гран-при в Уфе

Алена Принева прыгнула каскад с четверным лутцем на Гран-при среди юниоров в Уфе.

исполнила четверной лутц – тройной тулуп, но упала с сольного четверного лутца.

Также спортсменка прыгнула тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной лутц – двойной тулуп, тройной лутц – тройной сальхов (степ-аут), тройной флип.

За прокат Принева получила 132,74 балла и заняла итоговое второе место.