Прямая трансляция Гран-при России по фигурному катанию 2023/2024

Первый этап Гран-при России по фигурному катанию в новом сезоне пройдет с 13 по 15 октября в Уфе. На протяжении двух месяцев сильнейшие фигуристы России будут соревноваться за выход в финал, который состоится весной 2024 года. Всего за два месяца пройдут шесть этапов Гран-при. Помимо Уфы их примут Самара, Казань, Омск, Красноярск и Москва.

Результаты Гран-при России по фигурному катанию 2023/2024

Где смотреть Гран-при России по фигурному катанию 2023/2024

Болельщиков интересует, будет ли прямая трансляция Гран-при России по фигурному катанию. В последние годы показ соревнований осуществляет Первый канал. Не обошел он вниманием и Гран-при. Однако, судя по телепрограмме, соревнования первого этапа Гран-при России будут показаны в записи 14 и 14 октября. Болельщики смогут увидеть наиболее интересные выступления участников. Прямую трансляцию можно будет увидеть только на официальном сайте канала. Короткая программа у мужчин начнется 14 октября в 13:00 по московскому времени.

Прямая трансляция Гран-при России по фигурному катанию будет и на на платформе Окко. Там вы сможете посмотреть все виды фигурного катания без ограничений. Однако сделать это можно только по платной подписке. Стоимость одного месяца просмотра — 1 рубль, второй месяц — 199 рублей и далее 399 рублей ежемесячно. Подробности узнавайте на сайте.

Расписание Гран-при России по фигурному катанию 2023/2024