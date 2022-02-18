Где смотреть Гран-при России по фигурному катанию 2023/2024

Осень — начало соревнований в фигурном катании, и все поклонники этого вида спорта с нетерпением ждут трансляций. Если с международными турнирами в последние пару лет все плохо, то соревнования лучших фигуристов нашей страны мы можем увидеть в полном объеме. Совсем недавно прошли контрольные прокаты представителей сборной команды, затем некоторые спортсмены побывали в Китае, где прошли их показательные выступления. Теперь, наконец, стартует Гран-при России. Как обычно, поклонники фигурного катания увидят шесть этапов, которые пройдут в Уфе, Казани, Самаре, Красноярске, Омске и Москве.

Прямая трансляция Гран-при России по фигурному катанию 2023/2024

Результаты Гран-при России по фигурному катанию 2023/2024

Первый этап состоится в столице Башкортостана с 13 по 15 октября. В его рамках пройдут выступления фигуристов в трех видах программы: мужском и женском одиночном катании и танцах на льду. Показывать все соревнования по фигурному катанию будет Первый канал. Но стоит обратить внимание, что в основной сетке вещания можно будет увидеть только самые интересные выступления спортсменов в записи. Желающие увидеть выступления всех участников соревнований должны зайти на сайт Первого канала в раздел «Спорт». Первая трансляция начнется 14 октября в 13:00 по московскому времени, когда на лед выйдут мужчины одиночники.

Есть возможность посмотреть соревнования фигуристов и на платформе Окко. Все этапы Гран-при и все виды программы будут показаны в прямом эфире. Подписка стоит 399 рублей в месяц. Но если вы интересуетесь только нынешним турниром, то можно оформит подписку на месяц всего за один рубль, второй месяц будет стоить 199 рублей.

Участники Гран-при России по фигурному катанию 2023/2024