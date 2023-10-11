Евгения Медведева: «Мать брала меня за шкирку и отводила каждый день на каток. Лет до 14, пока я не выросла головой и не поняла, что мне это действительно надо»

Евгения Медведева высказалась об отношении юных фигуристов к тренировкам.

«У меня в интервью часто спрашивают: « , вы тренируетесь с ранних лет. Наверняка всегда хотели, бежали на каток». Люди хотят услышать эту лирику, что в детстве я купила конечки и мечтала стать чемпионкой мира, олимпийской чемпионкой.

Но я говорю людям: «Нет, меня заставляли. Меня мать за шкирку брала и отводила каждый день на каток». Лет до 14, пока я не выросла головой, пока не поняла, что мне это действительно надо.

Это стало моей жизнью. Во-первых, я другого не видела. Во-вторых, поняла, что это мое поприще – обратного пути нет. И сама захотела. Раз я уже здесь и у меня получается, почему нет?

Но каждый раз, когда я говорю людям, что ребенок не хочет вкалывать на льду часами и биться об лед с тройных прыжков, а хочет играть на детской площадке со своими ровесниками и жрать песок и глину из песочницы – они округляют глаза и спрашивают: «Как же становятся чемпионами?»

А на это уже есть русская школа и школа СССР. Чтобы выращивать чемпионов», – сказала двукратная чемпионка мира в шоу «БеС комментариев» на своем ютуб-канале.