Евгения Медведева: «Мать брала меня за шкирку и отводила каждый день на каток. Лет до 14, пока я не выросла головой и не поняла, что мне это действительно надо»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева высказалась об отношении юных фигуристов к тренировкам.

«У меня в интервью часто спрашивают: «Евгения, вы тренируетесь с ранних лет. Наверняка всегда хотели, бежали на каток». Люди хотят услышать эту лирику, что в детстве я купила конечки и мечтала стать чемпионкой мира, олимпийской чемпионкой.

Но я говорю людям: «Нет, меня заставляли. Меня мать за шкирку брала и отводила каждый день на каток». Лет до 14, пока я не выросла головой, пока не поняла, что мне это действительно надо.

Это стало моей жизнью. Во-первых, я другого не видела. Во-вторых, поняла, что это мое поприще – обратного пути нет. И сама захотела. Раз я уже здесь и у меня получается, почему нет?

Но каждый раз, когда я говорю людям, что ребенок не хочет вкалывать на льду часами и биться об лед с тройных прыжков, а хочет играть на детской площадке со своими ровесниками и жрать песок и глину из песочницы – они округляют глаза и спрашивают: «Как же становятся чемпионами?»

А на это уже есть русская школа и школа СССР. Чтобы выращивать чемпионов», – сказала двукратная чемпионка мира в шоу «БеС комментариев» на своем ютуб-канале. 

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88 комментариев

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N-fox
На самом деле, есть дети, которые сами хотят заниматься. В балете таких хватает, уверена, и в фк таких много. А так, конечно, дети любят играть, гулять, а не трудиться с утра до вечера, и это нормально.
+25
-2
+23
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Olga Krayz
Ответ Анна Беляева
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"Глину жрать" хотелось не ей, это было сказано в общем, образно, про всех маленьких детей. И не вижу противоречия в том, что было нормальное детство, и в то же время заставляли ходить на тренировки.
+19
0
+19
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Лия Романова
Ответ Анна Беляева
Комментарий удален модератором
вы сочиняете, не было таких интервью. Как раз наоборот, Женя говорила что лет в 13-14 поняла что фигурное катание это ее
+20
-1
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Елена Спирина
Ответ Анна Беляева
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Неправда, Женя всегда говорила, что поняла нужность занятий ФК в 13-14 лет. До этого она занималась ,просто по накатанной. Ее приводили каждый день на каток и для нее это было нормой
+23
-4
+19
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Tacciana
Логично, что маленькие дети хотят играть, а не работать. Но только одних, сколько ни тащи, толку не будет, а других нужно просто направить и поддерживать дисциплину, а работать они умеют отлично.
+20
-1
+19
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Tacciana
Ответ Анна Беляева
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Для этого всегда есть вы!)
+20
-2
+18
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Tytti
Мама приучила дочь к труду, не зря старалась. Женя умница, красавица, трудяга
+22
-5
+17
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Olga Krayz
Ответ Tacciana
Видимо, у комментирующего пользователя нет детей и он не видел, чем они там в 3-4 года в песочнице занимаются 😂 При мне один мальчик камни пытался есть, мама у него изо рта вытаскивала)
И песок едят, и грязью голову моют, дети очень изобретательные 😁
+17
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+17
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Настя Волкова
Ну давайте так.Тема воспитания детей очень сложная.Мы не можем говорить или осуждать родителей,которые заставляют детей идти в спорт.Как минимум у родителей есть понимание,что ребёнок будет дисциплинирован и в удачном случае обеспечен.Тут риск либо оправдывает средства ,либо нет.В Женином случае он оправдался ,конечно не без потерь в здоровье ,но это дало ей шанс развиваться во многих направлениях.И в определенный момент ей ведь реально понравилось этим заниматься,что несомненно повлекло успех в фк.Она стала Легендой и сейчас продолжает двигаться в направлениях,которые раскрывают её таланты.
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Люсия Федосова
Ответ Анна Беляева
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Но вы всегда писали гадости про Женю .Поздравляю вас
+17
-1
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Mary
Ответ Анна Беляева
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Вам нужно пересмотреть ваше " Отлично помню " возраст вы помните не точно
+15
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катя 1510
Иногда ребенок спустя время понимает, что это его или нет. Поэтому стоит направлять ребенка и раскрывать его возможно потенциал к тому или иному делу. 💙
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Tacciana
Ответ Olga Krayz
"Глину жрать" хотелось не ей, это было сказано в общем, образно, про всех маленьких детей. И не вижу противоречия в том, что было нормальное детство, и в то же время заставляли ходить на тренировки.
Видимо, у комментирующего пользователя нет детей и он не видел, чем они там в 3-4 года в песочнице занимаются 😂 При мне один мальчик камни пытался есть, мама у него изо рта вытаскивала)
+15
0
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Аврора кубик
Ответ Лия Романова
вы сочиняете, не было таких интервью. Как раз наоборот, Женя говорила что лет в 13-14 поняла что фигурное катание это ее
Именно так и было после ЧР ))
+15
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Lina Dzhanibek
Ответ Tacciana
Для этого всегда есть вы!)
И многие другие)
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Lina Dzhanibek
В детском возрасте мало кто осознает необходимость ежедневных многчасовых тренеровок. Кто дотерпит до возраста понимания нужности и важности - остается в спорте и добивается результата. Хорошо, когда есть родители, которые в какой-то мере контролируют это. Все прекрасно понимают, что сказано с долей иронии
+14
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Сашуля П
Это правда, за каждым чемпионом стоят его родители, которые в свое время проявили твёрдость и настойчивость.
+14
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Tacciana
Ответ Tytti
Мама приучила дочь к труду, не зря старалась. Женя умница, красавица, трудяга
Да, детей воспитывать совсем не просто. И тем более не просто прививать любовь к рутинному труду. Мама и бабушка у Жени со своей задачей прекрасно справились
+15
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Mary
Спасибо что все сложилось именно так, у нас есть легендарная фигуристка, пример для многих 🥰
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Лия Романова
такая вот правда, Чемпионы не куются из цветочков
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катя 1510
Спасибо Маме Жени, что у нас есть Спортсмен-чемпион с большой буквы и прекрасного всесторонне развитого человека. ♥️♥️♥️
+21
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Mary
Ответ Olga Krayz
И песок едят, и грязью голову моют, дети очень изобретательные 😁
Я видела как ребенок пока мама отвернулась съел цветок с травой, пока я подошла и сказала маме выплевывать было нечего
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Светлана М
Женя, как всегда честна. И спасибо ее маме, что вырастила чемпионку!
+13
-1
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Аврора кубик
Ответ катя 1510
Спасибо Маме Жени, что у нас есть Спортсмен-чемпион с большой буквы и прекрасного всесторонне развитого человека. ♥️♥️♥️
Да, маме и бабушке огромное спасибо😍
+12
0
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Tytti
Ответ N-fox
На самом деле, есть дети, которые сами хотят заниматься. В балете таких хватает, уверена, и в фк таких много. А так, конечно, дети любят играть, гулять, а не трудиться с утра до вечера, и это нормально.
Без дисциплины никуда, есть дни когда ну не хочется заниматься совсем. А для результата нужны систематические тренировки
+12
0
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