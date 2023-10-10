Худайбердиева о падениях в прошлом сезоне: «Набралась опыта, как себя абстрагировать и как относиться к неприятным штукам в соцсетях»

Теги сборная России танцы на льду Егор Базин соцсети Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Елизавета Худайбердиева высказалась о падениях в прошлом сезоне и хейте в соцсетях.

«Все ошибки были внутри России. В этом смысле круто, что не было международных стартов. Поэтому круто, что я реально набралась огромного опыта.

У меня никогда в жизни не было такого – я никогда не ошибалась. Никогда. Ни разу. Ни одного старта за всю карьеру танцорши. Бывали какие-то ошибки у партнеров или совместные – поддержки, вращения, но чтобы я ошибалась – такого не было. И я этого не знала. Поэтому, может, это меня так выбило – я первый раз ошиблась, второй раз ошиблась, и у меня как снежный ком пошло.

Я набралась этого опыта. Набралась опыта, как себя абстрагировать и как относиться к каким-то неприятным штукам в соцсетях.

Так работает для зрителя, к сожалению: когда ты где-то ошибаешься, то ты никто, ты ничего не умеешь, ты ничтожество, позорище и так далее. Только ты выходишь и катаешь без ошибок – ты сразу вроде и такой классный, да и макияж у нее нормальный, да и блонд вроде ей идет, и костюмы красивые, и программы интересные. Легко переобуваются такие клиенты», – сказала чемпионка России в танцах на льду.

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4 комментария

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ЛисаАлиса78
Худа нереально выросла морально. Просто горжусь ею.
Тот случай, когда человек весь хейт преобразует во благо себе, а не ноет несколько лет.
+7
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Лия Романова
так может не читать комментарии и жить станет легче
+3
-1
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Девушка Безимени
не постить глупости и пошлости
+2
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oldparakhod
Показала всем средний пальчик и как отрезало...)
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0
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