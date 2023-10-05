Авербух о травме Ягудина: «К началу декабря он будет в строю и сможет кататься, полностью восстановится»

Илья Авербух назвал сроки восстановления Алексея Ягудина после операции.

Сообщалось, что 43-летнему олимпийскому чемпиону прооперируют колено в Германии.

«Общались с Лешей, операция средней тяжести будет проходить ориентировочно сегодня‑завтра. К началу декабря он будет в строю и сможет кататься, полностью восстановится.

Планируем, что все будет идти по оптимистичному сценарию. Леша принял решение, что нужно сделать именно сейчас, ведь впереди большой объем работы, врачи рекомендовали. Другое колено пока не трогаем», – сказал Авербух.