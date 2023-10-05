Авербух о травме Ягудина: «К началу декабря он будет в строю и сможет кататься, полностью восстановится»

Теги Алексей Ягудин Илья Авербух травмы Фигурное катание

Илья Авербух назвал сроки восстановления Алексея Ягудина после операции.

Сообщалось, что 43-летнему олимпийскому чемпиону прооперируют колено в Германии.

«Общались с Лешей, операция средней тяжести будет проходить ориентировочно сегодня‑завтра. К началу декабря он будет в строю и сможет кататься, полностью восстановится.

Планируем, что все будет идти по оптимистичному сценарию. Леша принял решение, что нужно сделать именно сейчас, ведь впереди большой объем работы, врачи рекомендовали. Другое колено пока не трогаем», – сказал Авербух.

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6 комментариев

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Елена Спирина
Здоровья Алексею. Пусть операция пройдет успешно
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Аленка_76
Здоровья Алексею!
Скорейшего восстановления после операции!
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Лия Романова
Алексею здоровья и скорейшего восстановления.
Планировать в таких случаях что-то наперёд сложно
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Железная Леди
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это уже не первая операция на колене. помнится Тарасова уже делала ему операцию на колене, еще в молодости..
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sabina_katarina
Похоже, Ягудин до пенсии собрался кататься. И даже здоровья своего не жалко. Ну конечно, где ещё столько бабла срубишь.
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