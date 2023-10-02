«Я всегда был вам предан, навсегда таким и останусь». Ангелопол поблагодарил за поддержку

Теги сборная России танцы на льду фото Валерий Ангелопол Фигурное катание

Фигурист Валерий Ангелопол высказался о преданности и поблагодарил за поддержку.

Он опубликовал в сторис фото с тортом, на котором написано: «Идешь к мечте – проявляется путь! Наша любовь с тобой!»

«Спасибо большое! Я всегда чувствовал вашу поддержку, чувствую и всегда буду чувствовать. 

Я всегда был вам предан, навсегда таким и останусь», – ответил 19-летний спортсмен.

Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду с Василисой Кагановской. Перед началом нового сезона их дуэт распался.

Наша фигурная пара покорила интернет, а потом развалилась. Как Кагановская и Ангелопол добились миллионов просмотров?

Кто виноват в ссоре фигуристов из-за контракта? О бессмысленном расставании Ангелопола и Кагановской

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23 комментария

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Olga.t
Как дела у Валеры, хочется узнать нашёл ли партнёршу, тренера?
Что-то уже и не хочется его троллить, пусть его спортивная история продолжается.
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Мэй Касахара
Несмотря на всю не самую приятную историю, желаю Валере удачи и больше не повторять ошибок. Пусть карьера талантливого человека продолжится
+19
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Юра Плисецкий
Поддержка фанатов в трудные минуты дорогого стоит.
Удачи Валере.
+12
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Дарина Морозова
Ответ Алё? Алёна
Слышала, что Дарио с Лизой встали в пару))) Валерику тоже желаю найти партнершу поскорее!
С Лизой Пасечник? Отлично! Рада за Лизу и Дарика!
+9
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Док Аксель
И это надо пройти... Как фигурист и партнёр в танцах он завидный. Пусть удача и успех встретятся на его пути.
+7
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Алё? Алёна
Слышала, что Дарио с Лизой встали в пару))) Валерику тоже желаю найти партнершу поскорее!
+7
-2
+5
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Snusmumriken
Ответ Vendetta4111323
Хотела б я посмотреть на тех фанатов, и как в их мире объясняется свинство по отношению к Василисе Или он сам себе торт заказал? С него станется
Маман испекла)))
+5
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Александр Шульгин
Дурачок все про.......рал
+8
-5
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Дарина Морозова
Успехов Валере! Абстрагируясь от непонятного скандала с контрактом и от его Телеграм ака танцор и фигурист он отличный!
+3
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Алё? Алёна
Ответ Дарина Морозова
С Лизой Пасечник? Отлично! Рада за Лизу и Дарика!
да
+2
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Маргарита В Сафронова
Валера, трудные времена проходят, а настоящие друзья остпются.
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MARG-la
Ответ Snusmumriken
Маман испекла)))
О , опять цитатки пошли. Любимый стиль Валерия. Только поднадоел уже. А вообще, загадочный дар для действующего вроде бы спортсмена. Типа: кушай, милый, теперь тебе спортивная форма ни к чему , без партнёрши и тренера. Мама явно жжет.
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Юра Плисецкий
Ответ Александр Шульгин
Дурачок все про.......рал
Ещё неизвестно.
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MARG-la
Ответ Ang Feo
Вот тоже думается, что не все там так просто.
Да , конечно. И рассказала , что даже в самой ранней юности уже с предыдущей партнёршей заставить Валерия не материться можно было только, запихнув ему в рот кусок мыла. И пассаж про то , что у Валерия случалась истерика, если партнёрша выходила из машины до того, как Ангелопол успеет подбежать и подать ей руку. Трогательная чувствительность , только как она согласуется с тем , что спортсмен прежде всего боец , который по определению должен и удар держать и трудности преодолевать мужественно и достойно. А тут из преодоления истерики , а из мужественности , увы, мат.
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Быть Добру
Пусть все сложится наилучшим образом!
Ждём на льду, желаем Успехов!
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svizishlem menotu
звизда
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AllaS
Валерию хорошую партнершу и надо начинать работать. Талант к танцам есть и танцоры сборной нужны.
Все надо оставлять в прошлом . Характеры, юношеский максимализм дело проходящее . А время упускать не надо молодое . Надо продолжать танцевать на льду. Успеха и удачи.
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Vendetta4111323
Хотела б я посмотреть на тех фанатов, и как в их мире объясняется свинство по отношению к Василисе
Или он сам себе торт заказал? С него станется
+3
-3
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