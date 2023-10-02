«Я всегда был вам предан, навсегда таким и останусь». Ангелопол поблагодарил за поддержку
Фигурист Валерий Ангелопол высказался о преданности и поблагодарил за поддержку.
Он опубликовал в сторис фото с тортом, на котором написано: «Идешь к мечте – проявляется путь! Наша любовь с тобой!»
«Спасибо большое! Я всегда чувствовал вашу поддержку, чувствую и всегда буду чувствовать.
Я всегда был вам предан, навсегда таким и останусь», – ответил 19-летний спортсмен.
Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду с Василисой Кагановской. Перед началом нового сезона их дуэт распался.
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Что-то уже и не хочется его троллить, пусть его спортивная история продолжается.
Удачи Валере.
Ждём на льду, желаем Успехов!
Все надо оставлять в прошлом . Характеры, юношеский максимализм дело проходящее . А время упускать не надо молодое . Надо продолжать танцевать на льду. Успеха и удачи.
Или он сам себе торт заказал? С него станется