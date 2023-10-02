«Я всегда был вам предан, навсегда таким и останусь». Ангелопол поблагодарил за поддержку

Фигурист Валерий Ангелопол высказался о преданности и поблагодарил за поддержку.

Он опубликовал в сторис фото с тортом, на котором написано: «Идешь к мечте – проявляется путь! Наша любовь с тобой!»

«Спасибо большое! Я всегда чувствовал вашу поддержку, чувствую и всегда буду чувствовать.

Я всегда был вам предан, навсегда таким и останусь», – ответил 19-летний спортсмен.

Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду с Василисой Кагановской. Перед началом нового сезона их дуэт распался.

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