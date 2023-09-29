Дэвис и Смолкин: «Очень благодарны за возможность выступать за Грузию. Половина семьи Дианы – грузины, так что для нее это здорово»

Диана Дэвис и Глеб Смолкин оценили свое выступление на мемориале Непелы.

Грузинский дуэт занял второе место в ритм-танце, уступив Лайле Фир и Льюису Гибсону из Великобритании.

«Мы очень рады снова соревноваться, снова почувствовать атмосферу и публику. Оказывается, это такое приятное ощущение.

Мы довольны сегодняшним прокатом и результатом, но есть еще дуэты, которые набирают больше очков, чем мы, поэтому мы знаем, к чему стремиться.

В прошлом году у нас произошла смена тренера, и, поскольку мы не участвовали в соревнованиях, у нас была возможность много работать и создать наши новые программы.

Мы очень благодарны за возможность выступать за Грузию. Половина семьи – грузины, так что для нее это здорово, и мы надеемся, что сможем их отблагодарить!» – сказали фигуристы после проката.

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