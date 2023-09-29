Дэвис и Смолкин: «Очень благодарны за возможность выступать за Грузию. Половина семьи Дианы – грузины, так что для нее это здорово»

Теги танцы на льду Мемориал Ондрея Непелы сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Диана Дэвис и Глеб Смолкин оценили свое выступление на мемориале Непелы.

Грузинский дуэт занял второе место в ритм-танце, уступив Лайле Фир и Льюису Гибсону из Великобритании. 

«Мы очень рады снова соревноваться, снова почувствовать атмосферу и публику. Оказывается, это такое приятное ощущение.

Мы довольны сегодняшним прокатом и результатом, но есть еще дуэты, которые набирают больше очков, чем мы, поэтому мы знаем, к чему стремиться.

В прошлом году у нас произошла смена тренера, и, поскольку мы не участвовали в соревнованиях, у нас была возможность много работать и создать наши новые программы.

Мы очень благодарны за возможность выступать за Грузию. Половина семьи Дианы – грузины, так что для нее это здорово, и мы надеемся, что сможем их отблагодарить!» – сказали фигуристы после проката.

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14 комментариев

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Gemma157
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А чего тогда с самого начала за Грузию не катались?
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Лакс
вообще то меньше половины потому что мама сама только наполовину грузинка.
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Katerina Sunny
Ответ Gemma157
А чего тогда с самого начала за Грузию не катались?
Видимо, чувство благодарности именно к грузинам проснулось во время карантина в Америке.
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Е...С
"Но есть еще дуэты, которые набирают больше очков" - звучит как угроза.
+4
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Е...С
Ответ Gemma157
А чего тогда с самого начала за Грузию не катались?
Какой трудный вопрос вы задали.
+2
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spf12
Молодцы ДС, красиво поблагодарили.
+6
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AVKU
Еврей, наполовину грузинка... Хорошо быть гражданами мира. Но плохо людьми без Родины. Им бы помолчать, ведь есть большой шанс, что захотят вернуться однажды.
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Marya Y
Ответ Лакс
вообще то меньше половины потому что мама сама только наполовину грузинка.
Оба родителя с грузинскими именами и фамилия грузинская - какая половина не та, на ваш взгляд?
+2
-2
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spf12
Ответ Е...С
"Но есть еще дуэты, которые набирают больше очков" - звучит как угроза.
Для вас возможно. Для меня - видят, куда нужно стремиться. Ещё в прошлогоднем интервью пара много говорила о танцевальных парах прошлого и кто им нравится, кого ценят и прочее. Но хейтеры проходят мимо нормальных, интересных интервью и цепляются к каждому слову.
+3
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