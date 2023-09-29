Слюсаренко об Артемьевой и Брюханове: «Ребята будут кататься, выступать на российских этапах Гран-при»
Павел Слючаренко рассказал о готовности пары Юлия Артемьева – Алексей Брюханов.
Ранее Артемьева и Брюханов пропустили контрольные прокаты сборной России в Москве. На этой неделе фигуристы приняли участие в юниорском сборе в Новогорске, где откатали короткую программу.
«В сборе участвовали три наши юниорские пары и одна взрослая Юлия Артемьева – Алексей Брюханов. По медицинским показаниям Юля с Лешей вынуждены были пропустить взрослые контрольные прокаты в «Мегаспорте», и мы попросили федерацию вызвать ребят на этот сбор, чтобы прокатать короткую программу.
В сентябре Юля прошла дополнительное углубленное медицинское обследование в Москве, результаты которого подтвердили, что спортсменка может тренироваться в полную силу и выступать на соревнованиях. Так что болельщики этой пары могут не переживать: ребята будут кататься, будут выступать на российских этапах Гран-при.
Понятно, на данный момент спортсмены не на 100-процентов готовы показать все наработанное, но к соревнованиям подойдут в полной готовности, со всеми элементами, которые планируются в этом сезоне.
Программы у ребят новые. Поставил их Сергей Плишкин. Короткая на музыку: Wall of Noise, Георг Фридрих Гендель – Sarabande. Произвольная программа – Red Electriсk (feat. Joseph Calleja) – No One Like You.
Первый старт у Юли с Лешей будет на Гран-при в Омске, они также выступят и на этапе в Москве», – сказал тренер.
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