Слюсаренко об Артемьевой и Брюханове: «Ребята будут кататься, выступать на российских этапах Гран-при»

Теги сборная России травмы пары Павел Слюсаренко Алексей Брюханов Юлия Артемьева Серия Гран-при России Сергей Плишкин Фигурное катание

Павел Слючаренко рассказал о готовности пары Юлия Артемьева – Алексей Брюханов.

Ранее Артемьева и Брюханов пропустили контрольные прокаты сборной России в Москве. На этой неделе фигуристы приняли участие в юниорском сборе в Новогорске, где откатали короткую программу.

«В сборе участвовали три наши юниорские пары и одна взрослая Юлия АртемьеваАлексей Брюханов. По медицинским показаниям Юля с Лешей вынуждены были пропустить взрослые контрольные прокаты в «Мегаспорте», и мы попросили федерацию вызвать ребят на этот сбор, чтобы прокатать короткую программу.

В сентябре Юля прошла дополнительное углубленное медицинское обследование в Москве, результаты которого подтвердили, что спортсменка может тренироваться в полную силу и выступать на соревнованиях. Так что болельщики этой пары могут не переживать: ребята будут кататься, будут выступать на российских этапах Гран-при.

Понятно, на данный момент спортсмены не на 100-процентов готовы показать все наработанное, но к соревнованиям подойдут в полной готовности, со всеми элементами, которые планируются в этом сезоне.

Программы у ребят новые. Поставил их Сергей Плишкин. Короткая на музыку: Wall of Noise, Георг Фридрих Гендель – Sarabande. Произвольная программа – Red Electriсk (feat. Joseph Calleja) – No One Like You.

Первый старт у Юли с Лешей будет на Гран-при в Омске, они также выступят и на этапе в Москве», – сказал тренер.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MyCA
Ответ Doctor V
Как весело жить с фамилией Брюханов.
С прежней напарницей было веселее Вислобокова.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Doctor V
Слюсаренко или Слючаренко?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий