Слюсаренко об Артемьевой и Брюханове: «Ребята будут кататься, выступать на российских этапах Гран-при»

Павел Слючаренко рассказал о готовности пары Юлия Артемьева – Алексей Брюханов.

Ранее Артемьева и Брюханов пропустили контрольные прокаты сборной России в Москве. На этой неделе фигуристы приняли участие в юниорском сборе в Новогорске, где откатали короткую программу.

«В сборе участвовали три наши юниорские пары и одна взрослая – . По медицинским показаниям Юля с Лешей вынуждены были пропустить взрослые контрольные прокаты в «Мегаспорте», и мы попросили федерацию вызвать ребят на этот сбор, чтобы прокатать короткую программу.

В сентябре Юля прошла дополнительное углубленное медицинское обследование в Москве, результаты которого подтвердили, что спортсменка может тренироваться в полную силу и выступать на соревнованиях. Так что болельщики этой пары могут не переживать: ребята будут кататься, будут выступать на российских этапах Гран-при.

Понятно, на данный момент спортсмены не на 100-процентов готовы показать все наработанное, но к соревнованиям подойдут в полной готовности, со всеми элементами, которые планируются в этом сезоне.

Программы у ребят новые. Поставил их Сергей Плишкин. Короткая на музыку: Wall of Noise, Георг Фридрих Гендель – Sarabande. Произвольная программа – Red Electriсk (feat. Joseph Calleja) – No One Like You.

Первый старт у Юли с Лешей будет на в Омске, они также выступят и на этапе в Москве», – сказал тренер.