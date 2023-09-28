Филипп Шветский: «Зеппельт лукавит. Суд принял мои доказательства, что документы были ему представлены»
Врач Филипп Шветский заявил, что уведомил Зеппельта о дате слушаний в московском суде.
Хайо Зеппельт – немецкий журналист, автор документальных фильмов о допинге в российском спорте.
11 февраля 2022 года на телеканале ARD вышло интервью, где Зеппельт комментировал ситуацию с положительной пробой российской фигуристки Камилы Валиевой и указывал на возможную причастность Шветского.
В июле 2023 года Шветский подал в Никулинский суд иск к Зеппельту о защите чести, достоинства и деловой репутации. Предварительные слушания прошли 28 сентября.
Сегодня Зеппельт заявил, что не слышал и не получал никаких официальных уведомлений от российского суда.
«Я думаю, Хайо Зеппельт лукавит. Суд принял мои доказательства, что документы были ему представлены. Все документы по делу Зеппельту были отправлены мной лично, а также моими адвокатами. Таким же образом он извещен о дате основных слушаний, которые пройдут 17 ноября.
И, наконец, сомневаюсь, что Зеппельт – журналист, который не читает новостей», – сообщил Шветский.
Врач добавил, что снизил исковую сумму к Зеппельту с 10 млн рублей до 1 рубля.
«Первоначальная исковая сумма в 10 миллионов рублей была снижена до рубля. Мы с адвокатами приняли такое решение, поскольку изначально для меня не имела значения денежная компенсация и ее размер.
Этим решением мы хотим показать, что для нас в этом деле важна прежде всего истина», – цитирует Шветского ТАСС.
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