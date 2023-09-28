Филипп Шветский: «Зеппельт лукавит. Суд принял мои доказательства, что документы были ему представлены»

Теги допинг Хайо Зеппельт Филипп Шветский ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

Врач Филипп Шветский заявил, что уведомил Зеппельта о дате слушаний в московском суде.

Хайо Зеппельт – немецкий журналист, автор документальных фильмов о допинге в российском спорте. 

11 февраля 2022 года на телеканале ARD вышло интервью, где Зеппельт комментировал ситуацию с положительной пробой российской фигуристки Камилы Валиевой и указывал на возможную причастность Шветского. 

В июле 2023 года Шветский подал в Никулинский суд иск к Зеппельту о защите чести, достоинства и деловой репутации. Предварительные слушания прошли 28 сентября. 

Сегодня Зеппельт заявил, что не слышал и не получал никаких официальных уведомлений от российского суда.

«Я думаю, Хайо Зеппельт лукавит. Суд принял мои доказательства, что документы были ему представлены. Все документы по делу Зеппельту были отправлены мной лично, а также моими адвокатами. Таким же образом он извещен о дате основных слушаний, которые пройдут 17 ноября.

И, наконец, сомневаюсь, что Зеппельт – журналист, который не читает новостей», – сообщил Шветский.

Врач добавил, что снизил исковую сумму к Зеппельту с 10 млн рублей до 1 рубля.

«Первоначальная исковая сумма в 10 миллионов рублей была снижена до рубля. Мы с адвокатами приняли такое решение, поскольку изначально для меня не имела значения денежная компенсация и ее размер.

Этим решением мы хотим показать, что для нас в этом деле важна прежде всего истина», – цитирует Шветского ТАСС. 

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4 комментария

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Новый Орлеан
Ответ Doctor V
Шветский заявил, что уведомил Зеппельта о дате слушаний в московском суде. - Шветский сам уведомил? Он хоть немного соображает? - Суд должен повестку присылать!
Шведский попробовал своего ксенона.
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Doctor V
Шветский заявил, что уведомил Зеппельта о дате слушаний в московском суде. - Шветский сам уведомил? Он хоть немного соображает? - Суд должен повестку присылать!
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Katerina Sunny
"поскольку изначально для меня не имела значения денежная компенсация и ее размер" решили сразу заявить 10 миллионов. Но потом юристы сказали, что это только для смеха и Шветский ограничился рублём.
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