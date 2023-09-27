Станислав Поздняков: «Костомаров будет примером для всех тех наших ребят, которые участвовали в СВО и получили ранения»

Теги Роман Костомаров Станислав Поздняков ОКР Фигурное катание

Станислав Поздняков высказался о болезни Романа Костомарова.

«Для меня, как и для многих, стало большим облегчением то, что он выжил в борьбе с недугом. Безусловно, не только все спортивное сообщество, вся страна болела и переживала за него. Уверен, даже больше, чем когда Роман был спортсменом. Ну а то, с каким мужеством он сейчас восстанавливается, реабилитируется, является настоящим примером спортивного и, безусловно, человеческого мужества.

Он пример не только для тех, кто любит фигурное катание, но для всех людей, которые попали в сложные обстоятельства, связанные со здоровьем. И будет примером для всех тех наших ребят, которые участвовали в СВО и получили ранения.

Он настоящий олимпийский чемпион с русским несгибаемым характером. Желаю ему дальнейшего восстановления. К сожалению, в современном мире «хорошими делами прославиться нельзя», но это тот случай, когда я уверенно говорю, что можно», – рассказал глава Олимпийского комитета России (ОКР).

Роман Костомаров впервые рассказал, как выжил

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6 комментариев

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Eduard Rastryopin
Это каким примером?
Что если ты не Костомаров,и у тебя нет денег и связей,то ты останешься "самоваром",ведь государство тебе не поможет?
+12
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+12
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Iti_na_taiti
Можно подумать, что те, кто участвовал в СВО получат такие же протезы и возможность реабилитации, как у Романа. Но он действительно пример мужества и внутренней силы.
+6
0
+6
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Настя 999
Сравнил..
Рукалицо просто
+2
0
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Железная Леди
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Ответ Дружба11
Роману я доверяю в плане того,что он не забьет и обучающие практикумы и какие-то хоть символические упражнения и советы от Романа будут. Роман -бодрости духа, восстановления и ты нужен очень большой категории людей однозначно.
Как-то грустно стало после слов Познякова.
+2
0
+2
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Дружба11
Роману я доверяю в плане того,что он не забьет и обучающие практикумы и какие-то хоть символические упражнения и советы от Романа будут.
Роман -бодрости духа, восстановления и ты нужен очень большой категории людей однозначно.
+1
0
+1
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Grads
Вряд ли у них будут такие возможности как у Романа.
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