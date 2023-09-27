Станислав Поздняков: «Костомаров будет примером для всех тех наших ребят, которые участвовали в СВО и получили ранения»

Станислав Поздняков высказался о болезни Романа Костомарова.

«Для меня, как и для многих, стало большим облегчением то, что он выжил в борьбе с недугом. Безусловно, не только все спортивное сообщество, вся страна болела и переживала за него. Уверен, даже больше, чем когда Роман был спортсменом. Ну а то, с каким мужеством он сейчас восстанавливается, реабилитируется, является настоящим примером спортивного и, безусловно, человеческого мужества.

Он пример не только для тех, кто любит фигурное катание, но для всех людей, которые попали в сложные обстоятельства, связанные со здоровьем. И будет примером для всех тех наших ребят, которые участвовали в СВО и получили ранения.

Он настоящий олимпийский чемпион с русским несгибаемым характером. Желаю ему дальнейшего восстановления. К сожалению, в современном мире «хорошими делами прославиться нельзя», но это тот случай, когда я уверенно говорю, что можно», – рассказал глава Олимпийского комитета России ( ).

Роман Костомаров впервые рассказал, как выжил