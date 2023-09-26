Кондратюк о прыжковом баттле с Малининым: «Это ни в коем случае не стеб, скорее оммаж. Надеялся, что кто-то поддержит нас с ним, но таких не нашлось»

Теги сборная России сборная США мужское катание Илья Малинин Марк Кондратюк Фигурное катание

Марк Кондратюк рассказал о прыжковом баттле с Ильей Малининым.

«Мы ни разу в жизни не виделись вживую. Просто в какое-то утро я просыпаюсь и вижу, что он сделал тройной аксель с места. Я подумал: вау, это сложно и круто, пойду утром на тренировку – если будет нормальное состояние, попробую.

Со второй попытки я сделал. И ради прикола решил снять это максимально похоже. Это ни в коем случае не пародия, не стеб, это скорее оммаж. Взял Гришу (Федорова) попросил, чтобы он проехал так же, как Киган Мессинг. Просто дружеский прикол.

После этого мы списались чуть-чуть, а дальше он начал делать прыжки сложнее – я начал делать прыжки сложнее. Потом я начал какие-то, которые он не делал.

Мне кажется, это довольно интересно. Я надеялся, что кто-то поддержит нас с ним, но таких не нашлось», – сказал фигурист.

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7 комментариев

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Gemma157
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Это какие такие прыжки делает Кондратюк, которые Малинин не умеет?
Кажется даже секвенции все кроме Малинина делают только с дупелем, только Малинин с трикселем
+17
-3
+14
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Katerina Sunny
Ответ Gemma157
Это какие такие прыжки делает Кондратюк, которые Малинин не умеет? Кажется даже секвенции все кроме Малинина делают только с дупелем, только Малинин с трикселем
Марк имеет в виду те прыжки, которые Илья не делал в их соревновании, а не вообще.
+4
-1
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letochka
Классный баттл, жаль, что никто не поддержал.
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Kareglazaya
Ответ Gemma157
Это какие такие прыжки делает Кондратюк, которые Малинин не умеет? Кажется даже секвенции все кроме Малинина делают только с дупелем, только Малинин с трикселем
Речь не о том, что Малинин какие-то не умеет прыгать, а просто о сочетаниях) Малинин выбрал одни, Кондратюк - другие
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Алексей Токарев
Ответ Gemma157
Это какие такие прыжки делает Кондратюк, которые Малинин не умеет? Кажется даже секвенции все кроме Малинина делают только с дупелем, только Малинин с трикселем
Они соревновались в прыжках, с минимальной подготовкой, кто меньше сделает шагов перед прыжком.
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ретроградный меркурий
Ответ Gemma157
Это какие такие прыжки делает Кондратюк, которые Малинин не умеет? Кажется даже секвенции все кроме Малинина делают только с дупелем, только Малинин с трикселем
Сальхов-ойлер-сальхов Малинин делал?
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