Кондратюк о прыжковом баттле с Малининым: «Это ни в коем случае не стеб, скорее оммаж. Надеялся, что кто-то поддержит нас с ним, но таких не нашлось»

Марк Кондратюк рассказал о прыжковом баттле с Ильей Малининым.

«Мы ни разу в жизни не виделись вживую. Просто в какое-то утро я просыпаюсь и вижу, что он сделал тройной аксель с места. Я подумал: вау, это сложно и круто, пойду утром на тренировку – если будет нормальное состояние, попробую.

Со второй попытки я сделал. И ради прикола решил снять это максимально похоже. Это ни в коем случае не пародия, не стеб, это скорее оммаж. Взял Гришу (Федорова) попросил, чтобы он проехал так же, как Киган Мессинг. Просто дружеский прикол.

После этого мы списались чуть-чуть, а дальше он начал делать прыжки сложнее – я начал делать прыжки сложнее. Потом я начал какие-то, которые он не делал.

Мне кажется, это довольно интересно. Я надеялся, что кто-то поддержит нас с ним, но таких не нашлось», – сказал фигурист.