Горбачева о контрольных прокатах: «Счастлива быть частью сильной и красивой команды лучших фигуристов мира»
Алина Горбачева рассказала, что мечтала выступить на контрольных прокатах.
16-17 сентября в Москве фигуристы сборной России представили короткие и произвольные программы.
«Мои первые прокаты во взрослой сборной! Я мечтала об этом еще с прошлого лета и не могу передать словами, как счастлива быть здесь! Быть частью сильной и красивой команды – команды лучших фигуристов мира.
Большое спасибо всем тренерам и специалистам за мою подготовку и конечно же ФФККР за этот чудесный праздник! Впереди прекрасный сезон, и совсем скоро мы увидимся с вами на шоу в Китае», – написала 16-летняя фигуристка.
Ледовое шоу в Пекине с участием Горбачевой и других российских фигуристов пройдет с 1 по 3 октября.
Первый выход Горбачевой после побега: едкая шутка Транькова, номер с намеком и снова исчезновение
Удачи ей в сезоне и восстановить свои 4С.
Очень хорошо выступила, её серьезный настрой и сосредоточенность чувствуется с трибун.
Желаю ей удачи, уверенности, спокойствия, стабильности, сильного контента.
И поконкурировать с девочками Хрустального.
Но обе программы хорошо накатаны уже к сентябрю, понятно, что без квадов пока, но вот только что и осталось, так их восстановить к Гран-При.
Обе программы очень удачные
вы лучшие в мире и никто этого не изменит еще долгие годы. а скорее НИКОГДА.
Ждём на соревнованиях , удачи и гладкого льда во взрослом сезоне !