Горбачева о контрольных прокатах: «Счастлива быть частью сильной и красивой команды лучших фигуристов мира»

Теги сборная России ФФКР женское катание контрольные прокаты Алина Горбачева ледовые шоу Фигурное катание

Алина Горбачева рассказала, что мечтала выступить на контрольных прокатах.

16-17 сентября в Москве фигуристы сборной России представили короткие и произвольные программы.

«Мои первые прокаты во взрослой сборной! Я мечтала об этом еще с прошлого лета и не могу передать словами, как счастлива быть здесь! Быть частью сильной и красивой команды – команды лучших фигуристов мира.

Большое спасибо всем тренерам и специалистам за мою подготовку и конечно же ФФККР за этот чудесный праздник! Впереди прекрасный сезон, и совсем скоро мы увидимся с вами на шоу в Китае», – написала 16-летняя фигуристка.

Ледовое шоу в Пекине с участием Горбачевой и других российских фигуристов пройдет с 1 по 3 октября.

Первый выход Горбачевой после побега: едкая шутка Транькова, номер с намеком и снова исчезновение

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
У Алины есть свой стиль, свое лицо. Очень понравилась произвольная, успехов!!!
+19
-4
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ирина Ларина
Алина очень понравилась на ОП и в ТВ и вживую. Программы интересные, девушка прям перевоплощается на льду. Так вроде - совсем обычная, а как начинает катать - следишь за ней не отрываясь. Не всем так удается.
Удачи ей в сезоне и восстановить свои 4С.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уточка Кря
Алина - молодчинка! Стойкий оловянный солдатик.
Очень хорошо выступила, её серьезный настрой и сосредоточенность чувствуется с трибун.
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лека-Лека
И Алине спасибо.
Желаю ей удачи, уверенности, спокойствия, стабильности, сильного контента.
И поконкурировать с девочками Хрустального.
+11
-8
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
galik55
Алине полнейшего восстановления. Удачи, абстрагироваться от всего и нацелиться на соревнования.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Адриана
Очень понравились обе программы Алины на КП. Удачи в сезоне.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Defender64
Всё вроде неплохо, но я подозреваю в глубине души, что её погоня за 3А и 4Т реальной выгоды ей не принесёт. А риск есть, уже была травма на 3А.
Но обе программы хорошо накатаны уже к сентябрю, понятно, что без квадов пока, но вот только что и осталось, так их восстановить к Гран-При.
Обе программы очень удачные
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Токарев
Обе программы у неё были очень хорошие.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ягун Ягунини
У Ксюши Синицыной была очень хорошая ПП "Ход королевы". Когда узнал, что Алина будет катать ПП на эту же тему, были серьезные опасения, испытать разочарование. Повторить Синицыну дело очень трудное, наверное невозможное. К счастью, разочаровываться не пришлось. А Алины была совершенно другая программа, пусть и на эту же тему, нежели у Ксюши, но смотреть её было так же интересно.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маргарита В Сафронова
У Алины прекрасные программы, и у неӗ хорошая базовая форма. Может даже в медалях быть
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рябиновые бусы
умница. все правильно сказала.
вы лучшие в мире и никто этого не изменит еще долгие годы. а скорее НИКОГДА.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Алина понравилась на ОП, не растерялась, хоть и волновалась наверняка. Пусть у неё будет удачным и успешный новый сезон.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mari Gams
Молодец, Алина , достойно откатала .
Ждём на соревнованиях , удачи и гладкого льда во взрослом сезоне !
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mariaku
Алина показала довольно хорошую готовность на открытых прокатах! Особенно ценю то, что она как никто умеет выкатывать дорожки с фишечками часто на 4-й уровень!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
elenaa
Ответ мистер бин
Хорошо что в Китае, а не на берегу пруда в парке.
да хватит уже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий