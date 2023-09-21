Горбачева о контрольных прокатах: «Счастлива быть частью сильной и красивой команды лучших фигуристов мира»

Алина Горбачева рассказала, что мечтала выступить на контрольных прокатах.

16-17 сентября в Москве фигуристы сборной России представили короткие и произвольные программы.

«Мои первые прокаты во взрослой сборной! Я мечтала об этом еще с прошлого лета и не могу передать словами, как счастлива быть здесь! Быть частью сильной и красивой команды – команды лучших фигуристов мира.

Большое спасибо всем тренерам и специалистам за мою подготовку и конечно же ФФККР за этот чудесный праздник! Впереди прекрасный сезон, и совсем скоро мы увидимся с вами на шоу в Китае», – написала 16-летняя фигуристка.

Ледовое шоу в Пекине с участием Горбачевой и других российских фигуристов пройдет с 1 по 3 октября.

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